Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 33
*LIVA на Wormholedeath 33
*IMMORTAL завершили сочинение 25
29 апр 2026 : 		 VOLBEAT опять первые

21 фев 2026 : 		 VOLBEAT нашли гитариста

16 ноя 2025 : 		 MARK 'BARNEY' GREENWAY присоединился на сцене к VOLBEAT

28 окт 2025 : 		 Новые успехи в чартах у VOLBEAT

30 июл 2025 : 		 JON DETTE исполняет VOLBEAT

28 июл 2025 : 		 VOLBEAT почтили память Оззи

17 июл 2025 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Мы старались ни о чем не думать»

9 июн 2025 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

7 июн 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

6 июн 2025 : 		 Лидер VOLBEAT: «Благодаря BLACK SABBATH я взял в руки инструмент»

2 июн 2025 : 		 Барабанщик VOLBEAT: «Уход Rob'a мало что изменил»

19 май 2025 : 		 Вокалист VOLBEAT представляет новый альбом

16 май 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

8 апр 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

21 мар 2025 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT: «С нетерпением жду всего, что принесет будущее!»

7 мар 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

8 янв 2025 : 		 VOLBEAT завершили работу над альбомом

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

20 сен 2024 : 		 VOLBEAT готовы к записи

14 сен 2024 : 		 Виски от VOLBEAT

4 июл 2024 : 		 У VOLBEAT есть песни для нового альбома

6 апр 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

17 фев 2024 : 		 VOLBEAT работают над новым материалом

14 окт 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену»

20 сен 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT готовится к операции

26 авг 2023 : 		 VOLBEAT планируют альбом на 2024
VOLBEAT опять первые



Недавно выпущенный сингл VOLBEAT, "Demonic Depression", вновь стал первым в чартах Billboard Mainstream — это уже тринадцатый в истории группы подобный сингл. Группа остается самой успешной неамериканской группой по количеству первых мест в данном чарте. Ранее первыми становились такие синглы:

* "Heaven Nor Hell" (from "Beyond Hell/Above Heaven")
* "Still Counting" (from "Guitar Gangsters & Cadillac Blood")
* "The Hangman's Body Count" (from "Outlaw Gentlemen & Shady Ladies")
* "Lola Montez" (from "Outlaw Gentlemen & Shady Ladies")
* "The Devil's Bleeding Crown" (from "Seal The Deal & Let's Boogie")
* "Black Rose" (featuring Danko Jones) (from "Seal The Deal & Let's Boogie")
* "Last Day Under The Sun" (from "Rewind, Replay, Rebound")
* "Die To Live" (featuring Neil Fallon) (from "Rewind, Replay, Rebound")
* "Wait A Minute My Girl" (from "Servant Of The Mind")
* "Shotgun Blues" (from "Servant Of The Mind")
* "By A Monster's Hand" (from "God Of Angels Trust")
* "Time Will Heal" (from "God Of Angels Trust")




