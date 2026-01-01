VOLBEAT опять первые

Недавно выпущенный сингл VOLBEAT, "Demonic Depression", вновь стал первым в чартах Billboard Mainstream — это уже тринадцатый в истории группы подобный сингл. Группа остается самой успешной неамериканской группой по количеству первых мест в данном чарте. Ранее первыми становились такие синглы:
* "Heaven Nor Hell" (from "Beyond Hell/Above Heaven")
* "Still Counting" (from "Guitar Gangsters & Cadillac Blood")
* "The Hangman's Body Count" (from "Outlaw Gentlemen & Shady Ladies")
* "Lola Montez" (from "Outlaw Gentlemen & Shady Ladies")
* "The Devil's Bleeding Crown" (from "Seal The Deal & Let's Boogie")
* "Black Rose" (featuring Danko Jones) (from "Seal The Deal & Let's Boogie")
* "Last Day Under The Sun" (from "Rewind, Replay, Rebound")
* "Die To Live" (featuring Neil Fallon) (from "Rewind, Replay, Rebound")
* "Wait A Minute My Girl" (from "Servant Of The Mind")
* "Shotgun Blues" (from "Servant Of The Mind")
* "By A Monster's Hand" (from "God Of Angels Trust")
* "Time Will Heal" (from "God Of Angels Trust")
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет