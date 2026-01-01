Члены METALLICA, JUDAS PRIEST, PANTERA, SCORPIONS, GHOST на юбилейном альбоме ACCEPT



ACCEPT отметят 50-летие творческой деятельности выпуском четвертого сентября на Napalm Records юбилейного альбома "Teutonic Titans 1976–2026", в записи которого приняли участие множество гостей.

Hoffmann: «Нет лучшего способа отпраздновать 50-летний юбилей, чем собрать вместе наших коллег-музыкантов, друзей и вдохновителей, чтобы записать классические песни ACCEPT, которыми я имею честь и гордость поделиться со всем миром. Я надеюсь, что всем понравится этот совершенно особенный альбом так же, как нам всем понравилось его записывать!»

Так, Tobias Forge (GHOST) принял участие в записи "Save Us" ("I'm A Rebel", 1980) вместе с Ray Luzier на ударных. Philip Anselmo (PANTERA), Kirk Hammett (METALLICA) и Mikkey Dee (SCORPIONS) участвовали в записи новой версии "Fast As A Shark" ("Restless And Wild", 1982). "Balls To The Wall" записали с Rob Halford (JUDAS PRIEST) Matthias Jabs (SCORPIONS), а новую версию "Love Child" сделал Billy Corgan (SMASHING PUMPKINS) и David Ellefson (MEGADETH) (both songs from "Balls To The Wall", 1983).

Кроме того, среди гостей заявлены K.K. Downing (JUDAS PRIEST),Bobby "Blitz" Ellsworth (OVERKILL),Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN),Chris Jericho (FOZZY),Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR),Billy Sheehan (MR. BIG),Ola Englund (THE HAUNTED) и Jeff Loomis (NEVERMORE). В альбом также вошла новая версия композиции "Hellhammer" ("Eat The Heat", 1989), записанная нынешним составом ACCEPT: Wolf Hoffmann, Martin Motnik, Philip Shouse и drummer Christopher Williams, а также вокалистом Jason McMaster (DANGEROUS TOYS).

Трек-лист:

01. Fast As A Shark
02. Balls To The Wall
03. Aiming High
04. Run If You Can
05. Hellhammer
06. Metal Heart
07. Losers And Winners
08. Save Us
09. Up To The Limit
10. Wrong Is Right
11. Starlight
12. Fight It Back
13. Love Child
14. Breaker
15. Demon's Night
16. T.V. War
17. London Leatherboys
18. Monsterman
19. Restless And Wild

Guest:
Philip Anselmo Vocals (track 1)
Kirk Hammett Guitars (Track 1)
Billy Sheehan Bass (Track 1, 12, 19)
Mikkey Dee Drums (Track 1)
Rob Halford Vocals (Track 2)
Matthias Jabs Guitars (Track 2)
Rex Brown Bass (Track 2, 17)
Jason Bowld Drums (Track 2, 6)
Chuck Billy Vocals (Track 3)
Gary Holt Guitars (Track 3)
David Ellefson Bass (Track 3, 15)
Todd La Torre Vocals (Track 4)
Chuck Garric Bass (Track 4, 7)
Roy Mayorga Drums (Track 4)
Jason McMaster Vocals (Track 5)
Dino Jelusić Vocals (Track 6)
Hansi Kürsch Vocals (Track 7)
Tobias Forge Vocals (Track 8)
John Bush Vocals (Track 9)
Ralf Scheepers Vocals (Track 10)
Bobby "Blitz" Ellsworth Vocals (Track 15)
Joe Lynn Turner Vocals (Track 16)
Sebastian Bach Vocals (Track 17)
Jeff Scott Soto Vocals (Track 18)
Chris Jericho Vocals (Track 19)




