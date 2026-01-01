Новый бокс-сет METALLICA выйдет летом



METALLICA 26 июня на собственном лейбле Blackened Recordings выпустит новые версии альбома "ReLoad", за ремастеринг которого отвечал Reuben Cohen из Lurssen Mastering под присмотром Greg'a Fidelman'a. Альбом будет доступен в варианте двойного винила, специального издания для Wal-Mart на 140гр-виниле особого цвета, на обычном CD, версии на трех дисках, на кассете и в цифровом варианте (включая специальный Spatial Audio mix using Atmos), а также в варианте лимитированного бокс-сета на 15 CDs / 5 LPs + 7” / 4 DVDs, включающих 236 ранее нереализованных трека:



LP 1 & 2: ReLoad (Remastered)



SIDE ONE

Fuel (Remastered)

The Memory Remains (Remastered)

Devil’s Dance (Remastered)

The Unforgiven II (Remastered)



SIDE TWO

Better Than You (Remastered)

Slither (Remastered)

Carpe Diem Baby (Remastered)



SIDE THREE

Bad Seed (Remastered)

Where the Wild Things Are (Remastered)

Prince Charming (Remastered)



SIDE FOUR

Low Man’s Lyric (Remastered)

Attitude (Remastered)

Fixxxer (Remastered)



LP 3: The Memory Remains 7” Single



SIDE ONE

The Memory Remains



SIDE TWO

For Whom the Bell Tolls (Haven’t Heard It Yet Mix)

Remixed by DJ Spooky

Originally released in 1997 as a B-side to “The Memory Remains”*



LP 4, 5 & 6: Ministry of Sound ’97

Recorded live at Ministry of Sound, London, England on November 13, 1997

Mixed by Jim Monti



Originally released as B-sides to “The Unforgiven II” and on “Live in London: The Antipodean Tour Edition” except where noted



SIDE ONE

Intro Jam (Live) Previously unreleased

Helpless (Live)

The Four Horsemen (Live)

Of Wolf and Man (Live)



SIDE TWO

The Thing That Should Not Be (Live)

Fuel (Live) Previously unreleased



SIDE THREE

The Memory Remains (Live)

King Nothing (Live)



SIDE FOUR

Bleeding Me (Live)

No Remorse (Live)



SIDE FIVE

Am I Evil? (Live)

Stone Cold Crazy (Live)

Encore Jam (Live) Previously unreleased

The Wait (Live



SIDE SIX

Master of Puppets (Live) Previously unreleased

Encore Jam #2 (Live) Previously unreleased

Damage, Inc. (Live)



CD 1: ReLoad (Remastered)

Fuel (Remastered)

The Memory Remains (Remastered)

Devil’s Dance (Remastered)

The Unforgiven II (Remastered)

Better Than You (Remastered)

Slither (Remastered)

Carpe Diem Baby (Remastered)

Bad Seed (Remastered)

Where the Wild Things Are (Remastered)

Prince Charming (Remastered)

Low Man’s Lyric (Remastered)

Attitude (Remastered)

Fixxxer (Remastered)



CD 2-5: Shadowcast (Riffs, Demos, Session Takes, Rough & Alternate Mixes)

Previously Unreleased except where noted



DISC ONE

Fuel (Riff)

Fuel (Riff II)

Fuel (Riff III)

Memory (“The Memory Remains” Riff)

Devil Dance (“Devil’s Dance” Riff)

Devil Dance (“Devil’s Dance” Riff II)

Better (“Better Than You” Riff)

Drivin’ (“Slither” Riff)

Drivin’ (“Slither” Riff II)

Skimpy (“Carpe Diem Baby” Riff)

Bastard (“Bad Seed” Riff)

Bastard (“Bad Seed” Riff II)

Martini (“Where the Wild Things Are” Riff)

Martini (“Where the Wild Things Are” Riff II)

Fish Tank (“Prince Charming” Riff)

Lenny (“Attitude” Riff)

Lenny (“Attitude” Riff II)

Fixer (“Fixxxer” Riff)

Bastard (“Bad Seed” Demo)

Better (“Better Than You” Demo)

Devil Dance (“Devil’s Dance” Demo) Originally released by The Metallica Club in 1998 as part of “Fan Can 3”

Drivin’ (“Slither” Demo)

Fixer (“Fixxxer” Demo) Originally released by The Metallica Club in 1998 as part of “Fan Can 3”

Fuel (Demo) Originally released in 1998 as a B-side to “Fuel”

Lenny (“Attitude” Demo)

Fish Tank (“Prince Charming” Demo)

Skimpy (“Carpe Diem Baby” Demo) Originally released by The Metallica Club in 1998 as part of “Fan Can 3”

Memory (“The Memory Remains” Demo) Originally released in 1997 as a B-side to “The Memory Remains”

Martini (“Where the Wild Things Are” Demo)



DISC TWO

Unforgiven 2 (“The Unforgiven II” Demo) *Originally released in 1998 as a B-side to “The Unforgiven II”

Mine Eyes (“Low Man’s Lyric” Demo) Originally released by The Metallica Club in 1998 as part of “Fan Can 3”

Voodoo Queen (“Fixxxer” Vocal Idea)

Sweat (“Attitude” Vocal Idea)

Bad Seed (Vocal Idea)

Devil Dance (“Devil’s Dance” Vocal Idea)

Unforgiven 2 (“The Unforgiven II” Vocal Idea)

Mine Eyes (“Low Man’s Lyric” Demo from The Plant)

Mine Eyes (“Low Man’s Lyric” Demo Idea)

Better (“Better Than You” Take 7 - May 18, 1995)

Fuel (Take 2 - May 18, 1995)

Fish Tank (“Prince Charming” Take 11 - May 23, 1995)

Drivin’ (“Slither” Take 12 + Take 47 Edit - May 24, 1995)



DISC THREE

Fixer (“Fixxxer” Take 4 - May 24, 1995)

Skimpy (“Carpe Diem Baby” Take 11 - May 30, 1995)

Martini (“Where the Wild Things Are” Take 25 - May 31st, 1995)

Lenny (“Attitude” Take 11 - July 24, 1995)

Bastard (“Bad Seed” Take 9 - July 25, 1995)

Devil Dance (“Devil’s Dance” Take 11 - July 31st, 1995)

Memory (“The Memory Remains” Take 18 - November 6, 1995)

Mine Eyes (“Low Man’s Lyric” Take 2 - December 5, 1995)

Unforgiven 2 (“The Unforgiven II” - Take 4, December 6, 1995)

Memory (“The Memory Remains” Marianne Faithfull Outtake - August 21, 1997)

Fixer (“Fixxxer” September '95 Rough Mix)

Fuel (“Fuel for Fire” October '95 Rough Mix) Originally released in 1997 as a B-side to “The Memory Remains”

Better (“Better Than You” October '95 Rough Mix)

Fixer (“Fixxxer” July '97 Rough Mix)



DISC FOUR

Better (“Better Than You” July '97 Rough Mix)

Bad Seed (August '97 Rough Mix)

Martini (“Where the Wild Things Are” August '97 Rough Mix)

Unforgiven 2 (“The Unforgiven II” August '97 Rough Mix)

Fuel (August '97 Rough Mix)

Mine Eyes (“Low Man’s Lyric” August '97 Rough Mix)

Skimpy (“Carpe Diem Baby” September '97 Rough Mix)

Fixer (“Fixxxer” Intro Piece)

Lenny (“Attitude” September '97 Rough Mix)

Memory (“The Memory Remains” September '97 Rough Mix)

Drivin’ (“Slither” September '97 Rough Mix)

Devil Dance (“Devil’s Dance” September '97 Rough Mix)

Fish Tank (“Prince Charming” October '97 Rough Mix)

Memory (“The Memory Remains” Instrumental Mix)



CD 6 & 7: Escape from the Studio ’97 + Remixes from The Vault

Recorded live at Little John’s Farm during the Reading Festival in Reading, England on August 24, 1997

All live tracks mixed by Greg Fidelman

Previously Unreleased except for the two DJ Spooky remixes



DISC ONE

Intro Jam (Live)

So What (Live)

Master of Puppets (Live)

King Nothing (Live)

Sad But True (Live)

Fuel (Live)

Hero of the Day (Live)

Ain’t My Bitch (Live)

One (Live)

Until It Sleeps (Live)

For Whom the Bell Tolls (Live)

Wherever I May Roam (Live)

Nothing Else Matters (Live)

Enter Sandman (Live)



DISC TWO

Encore Jam (Live)

Stone Cold Crazy (Live)

Creeping Death (Live)

Battery (Live)

Last Caress (Live)

Motorbreath (Live)



REMIXES FROM THE VAULT

For Whom the Bell Tolls (The Irony of It All)

Remixed by DJ Spooky

*Originally released in 1997 on “Spawn: The Album”

For Whom the Bell Tolls (Haven’t Heard It Yet Mix)

Remixed by DJ Spooky

Originally released in 1997 as a B-side to “The Memory Remains”

Fuel (Unreleased Boymerang Viper Mix)

Remixed by Boymerang

The Unforgiven (Unreleased Whipping Boy Mix)

Remixed by Greg Brimstone

Enter Sandman (Unreleased Overseer Mix)

Remixed by Overseer



CD 8 & 9: Poor Acoustic Me



DISC ONE

LIVE AT THE BRIDGE SCHOOL BENEFIT, MOUNTAIN VIEW, CA - OCTOBER 19, 1997

Soundboard DAT Mixed with Audience Recorded Bootleg

Previously Unreleased except where noted



Low Man’s Lyric (Live)

Featuring David Miles on Hurdy Gurdy Originally released in 2022 on the “Live at Bridge School Benefit 1997” Vinyl Club single

Helpless (Live)

Tuesday’s Gone (Live)

Featuring Jerry Cantrell

Poor Twisted Me (Live) Originally released in 2022 on the “Live at Bridge School Benefit 1997” Vinyl Club single

Fade to Black (Live) Originally released in 2006 on “The Bridge Collection” compilation album

The Four Horsemen (Live) Originally released in 2006 on “The Bridge Collection” compilation album

Nothing Else Matters (Live)

Last Caress (Live)



LIVE AT VIRGIN RADIO, LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 14, 1997

Previously Unreleased



Low Man’s Lyric (Live)

The Four Horsemen (Live)

Nothing Else Matters (Live)



DISC TWO



DON’T CALL US, WE’LL CALL YOU: LIVE ON KSJO - DECEMBER 18, 1997

Mixed by Joe Barresi

Previously Unreleased except for “Tuesday’s Gone”



The Four Horsemen (Rehearsal)

Featuring Jerry Cantrell and Les Claypool

Poor Twisted Me (Rehearsal)

Featuring Pepper Keenan, Jerry Cantrell, and Sean Kinney

Tuesday’s Gone (Rehearsal)

Featuring Gary Rossington, Pepper Keenan, Jerry Cantrell, Les Claypool, Jim Martin, and Sean Kinney

Last Caress (Rehearsal)

Featuring Gary Rossington and Jim Martin

Low Man’s Lyric (Live)

Featuring David Miles and Jim Martin

Helpless (Live)

The Four Horsemen (Live)

Featuring Jerry Cantrell, Les Claypool, John Popper, and Sean Kinney

Poor Twisted Me (Live)

Featuring Pepper Keenan, Jerry Cantrell, John Popper, and Sean Kinney

Nothing Else Matters (Live)

Featuring Chris Isaak

On the Phone with Mike Piazza (Live)

Creeping Death (Live)

Featuring Pepper Keenan

Intro to Tuesday’s Gone (Live)

Tuesday’s Gone (Live)

Featuring Gary Rossington, Pepper Keenan, Jerry Cantrell, Les Claypool, John Popper, Jim Martin, and Sean Kinney

Originally released in 1998 on “Garage Inc.”

Last Caress (Live)

Featuring Gary Rossington, John Popper, Jim Martin, Sean Kinney, and Jim Breuer

CD 10 & 11: Poor Australian Me ’98

Recorded live at Brisbane Entertainment Centre, Brisbane, Australia, on April 20, 1998

Mixed by Greg Fidelman

Previously Unreleased except where noted



DISC ONE

Intro Jam (Live)

So What (Live)

Master of Puppets (Live)

King Nothing (Live)

Sad But True (Live)

Originally released in 1998 as a B-side to “Fuel”

Guitar Doodle (Live)

Fuel (Live)

Originally released in 1998 as a B-side to “Fuel”

The Memory Remains (Live)

Bleeding Me (Live)

Bass/Guitar Doodle (Live)

Nothing Else Matters (Live)

Originally released in 1998 as a B-side to “Fuel”

Until It Sleeps (Live)

Originally released in 1998 as a B-side to “Fuel”

For Whom the Bell Tolls (Live)



DISC TWO

Wherever I May Roam (Live)

Originally released in 1998 as a B-side to “Fuel”

One (Live)

Originally released in 1998 as a B-side to “Fuel”

Kill / Ride Medley (Live)

Low Man’s Lyric (Acoustic) (Live)

The Four Horsemen (Acoustic) (Live)

Motorbreath (Acoustic) (Live)

Creeping Death (Live)

Enter Sandman (Live)

Battery (Live)



CD 12 & 13: Poor North American Me ’98

Recorded live at Giants Stadium, East Rutherford, NJ, on July 17, 1998

Mixed by Jim Monti

Previously Unreleased



DISC ONE

The Ecstasy of Gold

Breadfan (Live)

Master of Puppets (Live)

Of Wolf and Man (Live)

The Thing That Should Not Be (Live)

Fuel (Live)

The Memory Remains (Live)

Bleeding Me (Live)

Bass/Guitar Doodle (Live)

Nothing Else Matters (Live)

Until It Sleeps (Live)

King Nothing (Live)



DISC TWO

Wherever I May Roam (Live)

One (Live)

Fight Fire with Fire (Live)

Low Man’s Lyric (Acoustic) (Live)

The Four Horsemen (Acoustic) (Live)

Last Caress (Acoustic) (Live)

Encore Jam (Live)

Sad But True (Live)

Enter Sandman (Live)

Creeping Death (Live)



CD 14 & 15: Poor Re-Touring Me '97 - '98: The Soundboard Tapes

Previously Unreleased



DISC ONE

Intro Jam (Live at Yoyogi Daiichi Taiikukan, Tokyo, Japan - May 8, 1998)

Helpless (Live at Blockbuster Pavilion, Charlotte, NC - June 27, 1998)

Master of Puppets (Live at Meadows Music Theater, Hartford, CT - July 21, 1998)

Of Wolf and Man (Live at Cynthia Woods Mitchell Pavilion, Houston, TX - August 2, 1998)

The Thing That Should Not Be (Live at Den Grå Hal, Copenhagen, Denmark - November 16, 1997)

Ain’t My Bitch (Live at Sydney Entertainment Centre, Sydney, Australia - April 4, 1998)

Fuel (Live at Starplex Amphitheatre, Dallas, TX - July 31, 1998)

The Memory Remains (Live at Retama Park, San Antonio, TX - August 1, 1998)

Whiplash (Live at Fukuoka Kokusai Center, Fukuoka, Japan - May 3, 1998)

King Nothing (Live at Queens Wharf Entertainment Centre, Wellington, New Zealand - April 17, 1998)

Bleeding Me (Live at Winnebago County Fairgrounds, Pecatonica, IL - July 5, 1998)

Bass/Guitar Doodle (Live at Pine Knob Music Theatre, Detroit, MI - July 10, 1998)

Nothing Else Matters (Live at Perth Entertainment Centre, Perth, Australia - April 11, 1998)

Until It Sleeps (Live at Nippon Budokan, Tokyo, Japan - May 7, 1998)



DISC TWO

Devil’s Dance (Live at Perth Entertainment Centre, Perth, Australia - April 12, 1998)

For Whom the Bell Tolls (Live at Osaka-jou Hall, Osaka, Japan - April 30, 1998)

Wherever I May Roam (Live at The Supertop, Auckland, New Zealand - April 18, 1998)

One (Live at Olympic Gymnastics Arena, Seoul, South Korea - April 25, 1998)

Fight Fire with Fire (Live at Sandstone Amphitheater, Kansas City, KS - July 29, 1998)

Low Man’s Lyric (Acoustic) (Live at Fiddler’s Green Amphitheatre, Denver, CO - September 8, 1998)

Poor Twisted Me (Acoustic) (Live at Yoyogi Daiichi Taiikukan, Tokyo, Japan - May 8, 1998)

Motorbreath (Acoustic) (Live at Polaris Amphitheater, Columbus, OH - July 4, 1998)

Encore Jam (Live at Cal Expo, Sacramento, CA - September 1, 1998)

Sad But True (Live at Cal Expo, Sacramento, CA - September 1, 1998)

Creeping Death (Live at Nippon Budokan, Tokyo, Japan - May 6, 1998)

Enter Sandman (Live at Irvine Meadows Amphitheatre, Irvine, CA - August 28, 1998)

Encore Jam #2 (Live at Melbourne Park, Melbourne, Australia - April 6, 1998)

Damage, Inc. (Live at L’Élysée Montmartre, Paris, France - November 18, 1997)



DVD 1: Studio Shit + Music Videos + TV Appearances

Previously Unreleased except where noted



STUDIO SHIT: NOVEMBER 1995

Some footage appeared in “Fan Can 1,” but it’s all newly edited by Brett Murray.



Writing in Lars’ Dungeon Pt. 2

Rehearsals at The Plant Pt. 2



MUSIC VIDEOS

The Memory Remains (Official Music Video)

Originally released in 2006 on “The Videos: 1998-2004”

The Unforgiven II (Official Music Video)

Originally released in 2006 on “The Videos: 1998-2004”

Fuel (Official Music Video)

Originally released in 2006 on “The Videos: 1998-2004”

Fuel (Hot Rod Edit)

MTV’S RELOAD, REHEARSE, REQUEST

Recorded live at Baker Hamilton Square in San Francisco, CA on March 21, 1998

Taken from a VHS featuring the uncensored live feed found in Lars’ Vault



Low Man’s Lyric (Live)

Helpless (Live)

Last Caress (Live)

Fuel (Live)

Devil’s Dance (Live)

One (Live)

For Whom the Bell Tolls (Live)

King Nothing (Live)

Creeping Death (Live)

Motorbreath (Live)

So What (Live)

TV APPEARANCES

The Memory Remains (with Marianne Faithfull) (Live on Top of the Pops)

The Memory Remains (with Marianne Faithfull) (Live on TFI Friday)

King Nothing (Live on Recovery TV)

Fuel (Live on Recovery TV)



DVD 2: Banned in Philly

Recorded live in the parking lot of CoreStates Center in Philadelphia, PA on November 11, 1997

Mixed by Dan Monti

Directed by Adam Dubin

Edited by Brett Murray from the original tapes

Originally released by The Metallica Club in 2001 as part of “Fan Can 4”



Intro (Live)

Helpless (Live)

The Four Horsemen (Live)

Of Wolf and Man (Live)

The Thing That Should Not Be (Live)

Fuel (Live)

The Memory Remains (Live)

King Nothing (Live)

Bleeding Me (Live)

No Remorse (Live)

Am I Evil? (Live)

Stone Cold Crazy (Live)

The Wait (Live)

Master of Puppets (Live)

Damage, Inc. (Live)



DVD 3: Poor East Asian Me '98

Recorded live at Olympic Gymnastics Arena in Seoul, South Korea, on April 24, 1998

Taken from an unedited VHS tape found in Lars’ Vault

Audio is a mix of the audio from that VHS tape and a soundboard DAT found in Lars’ Vault

Previously Unreleased



Intro Jam (Live)

So What (Live)

Master of Puppets (Live)

King Nothing (Live)

Sad But True (Live)

Fuel (Live)

The Memory Remains (Live)

Bleeding Me (Live)

Bass/Guitar Doodle (Live)

Nothing Else Matters (Live)

Until It Sleeps (Live)

For Whom the Bell Tolls (Live)

Wherever I May Roam (Live)

One (Live)

Kill/Ride Medley (Live)

Low Man’s Lyric (Live)

The Four Horsemen (Live)

Motorbreath (Live)

Creeping Death (Live)

Enter Sandman (Live)

Battery (Live)



DVD 4: Poor Californian Me ’98

Recorded live at Shoreline Amphitheatre in Mountain View, CA on August 30, 1998

Taken from a pair of VHS tapes found in Lars’ Vault

Audio is a mix of an audience recording taped by Karl “Sneaky Metallifux” Lundmark and a soundboard DAT found in Lars’ Vault

Previously Unreleased



The Ecstasy of Gold

Breadfan (Live)

Master of Puppets (Live)

Of Wolf and Man (Live)

The Thing That Should Not Be (Live)

Fuel (Live)

The Memory Remains (Live)

Bleeding Me (Live)

Bass/Guitar Doodle (Live)

Nothing Else Matters (Live)

Until It Sleeps (Live)

King Nothing (Live)

Wherever I May Roam (Live)

One (Live)

Fight Fire with Fire (Live)

Low Man’s Lyric (Live)

The Four Horsemen (Live)

Last Caress (Live)

Sad But True (Live)

Enter Sandman (Live)

Creeping Death (Live)







