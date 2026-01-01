Новое видео EUROPE

"One On One", новое видео группы EUROPE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Come This Madness", выходящего 25 сентября на Lining Music / Hell & Back Recordings:
01. One On One
02. The Cult Of Ignorance
03. Come This Madness
04. This Time Of Year
05. In A Different World
06. Scandinavian Eyes
07. Takin' It Back
08. In The Absence Of Grace
09. The Angels Must Have Flown
10. The Devil's Back
11. Nothing Can Follow This
