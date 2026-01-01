THERAPY? начнут запись в мае



В рамках недавней беседы с вокалистом THERAPY? у него спросили, какие у группы планы на новую музыку:



«Причина, по которой у THERAPY? так долго не было нового альбома, оказалась довольно прозаичной: сразу после пандемии Andy пошёл делать МРТ, потому что у него болели колени — и выяснилось, что ему нужны две полные замены суставов. Причём не одно колено, а сразу оба, и между операциями обязательно должно пройти около полугода.



В феврале 2025-го мне заменили левое колено. Это 12 недель реабилитации, заново учишься нормально ходить… Там теперь всё из металла и стали. Потом летом мы смогли сыграть несколько концертов. А в ноябре 2025-го мне полностью заменили правое колено. И реабилитация закончилась буквально три недели назад».



На вопрос, связано ли это с износом от постоянных гастролей за три с лишним десятилетия, Andy отвечает довольно честно:



«Не знаю. Я этим занимаюсь очень давно. Мне только в прошлом году исполнилось 60, и врачи сказали: “Ты довольно молодой для человека, которому уже нужны новые колени”. Но я рад, что сделал операцию, потому что это была настоящая агония. Я мучился с этим два с половиной года, сидел на куче обезболивающих, чтобы вообще выходить на сцену. Приходилось сидеть в гримёрке с поднятой ногой и стараться лишний раз не двигаться. Вообще не весело. Адреналин, конечно, вытягивал концерты, но в какой-то момент я сказал лейблу, менеджменту и, главное, Michael [McKeegan, bass] и Neil [Cooper, drums] : “Мне нужно с этим разобраться. И это значит минимум год без THERAPY?”». К счастью, группа отнеслась с пониманием — и теперь с коленями всё в порядке.



Он признаёт, что новый альбом, скорее всего, уже вышел бы, если бы не операции:



«Мы начали его писать. Но мы живём в разных местах — Michael всё ещё в Ирландии, Neil — под Дерби, я — в Кембридже. Поэтому собрать всех — это почти военная операция. Мы работаем блоками по неделе. И как раз в тот момент, когда начали писать, встал вопрос с коленями. А писать тексты во время восстановления оказалось очень тяжело: по 12 недель сидишь дома, смотришь в стену, никуда не ходишь — ни на концерты, ни к друзьям. В итоге тексты двигались очень медленно».



Тем не менее, процесс пошел: «Мы недавно снова собрались, написали большую часть материала. В мае будем записывать половину альбома. Звучит всё очень хорошо. С нами снова работает продюсер Chris Sheldon — он делал “Troublegum” и “Hard Cold Fire”. Он уже послушал новые песни, ему нравится. Да, фанаты, наверное, расстроены, что всё так затянулось, но мы рады, что наконец этим занимаемся. Мы могли бы, конечно, что-то собрать на компьютере, но это не в духе THERAPY?».



Он вспоминает характерный для группы процесс: «Перед второй операцией, в ноябре, у нас уже было много хорошей музыки — готовые песни, но без текстов. И я вообще ничего не мог придумать. А потом, когда правое колено начало отходить — где-то на второй неделе января — у меня выдался отличный день: я вышел в свою мастерскую, смог нормально стоять и за один день закончил тексты для трёх песен. И всё пошло. У нас всегда так: ничего, ничего, ничего — и потом прорыв».



Что будет дальше: «Сейчас мы ещё неделю репетируем, чтобы добить материал в апреле. В мае записываем пять-шесть треков. Потом едем в Италию играть с Dropkick Murphys. После этого возвращаемся и записываем остальное. Лето — фестивали. А вот релиз… пока не решили: либо до конца года, либо сделаем по старинке — выпустим пару синглов, откатаем тур, а альбом выпустим уже в январе следующего года и поедем в полноценный тур».







