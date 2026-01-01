Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 33
*LIVA на Wormholedeath 31
*IMMORTAL завершили сочинение 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Therapy?

*



29 апр 2026 : 		 THERAPY? начнут запись в мае

17 фев 2025 : 		 У вокалиста THERAPY? проблема с коленями

4 ноя 2023 : 		 Новое видео THERAPY?

3 сен 2023 : 		 THERAPY? планируют отметить юбилей Troublegum

5 апр 2023 : 		 Новое видео THERAPY?

12 май 2022 : 		 Новый релиз THERAPY? весной

1 дек 2020 : 		 Вышла биография THERAPY?

8 июн 2020 : 		 Карантинное видео от THERAPY?

28 май 2019 : 		 Кавер-версия песни HÜSKER DÜ от THERAPY?

24 янв 2019 : 		 Новое видео THERAPY?

12 сен 2018 : 		 Видео с текстом от THERAPY?

27 июн 2018 : 		 Новое видео THERAPY?

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления THERAPY?

12 фев 2015 : 		 Новый альбом THERAPY? выйдет в марте

31 янв 2014 : 		 Юбилейные издания THERAPY? выйдут в марте

11 янв 2012 : 		 Новое видео THERAPY?

9 дек 2011 : 		 Детали нового альбома THERAPY?

17 сен 2011 : 		 Новый альбом THERAPY? выйдет в феврале

25 янв 2011 : 		 THERAPY? заканчивают запись

8 окт 2010 : 		 Обложка концертного альбома THERAPY?

28 сен 2010 : 		 Концертный альбом THERAPY? выйдет в ноябре

29 июл 2010 : 		 THERAPY? исполнят целиком альбом "Troublegum"

2 апр 2009 : 		 Новое видео от THERAPY?

21 дек 2008 : 		 THERAPY? выпустят новый альбом в марте

17 июл 2008 : 		 THERAPY? анонсировали продюсера для нового альбома

24 апр 2008 : 		 Новый альбом THERAPY? ориентировочно выйдет в сентябре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

THERAPY? начнут запись в мае



zoom
В рамках недавней беседы с вокалистом THERAPY? у него спросили, какие у группы планы на новую музыку:

«Причина, по которой у THERAPY? так долго не было нового альбома, оказалась довольно прозаичной: сразу после пандемии Andy пошёл делать МРТ, потому что у него болели колени — и выяснилось, что ему нужны две полные замены суставов. Причём не одно колено, а сразу оба, и между операциями обязательно должно пройти около полугода.

В феврале 2025-го мне заменили левое колено. Это 12 недель реабилитации, заново учишься нормально ходить… Там теперь всё из металла и стали. Потом летом мы смогли сыграть несколько концертов. А в ноябре 2025-го мне полностью заменили правое колено. И реабилитация закончилась буквально три недели назад».

На вопрос, связано ли это с износом от постоянных гастролей за три с лишним десятилетия, Andy отвечает довольно честно:

«Не знаю. Я этим занимаюсь очень давно. Мне только в прошлом году исполнилось 60, и врачи сказали: “Ты довольно молодой для человека, которому уже нужны новые колени”. Но я рад, что сделал операцию, потому что это была настоящая агония. Я мучился с этим два с половиной года, сидел на куче обезболивающих, чтобы вообще выходить на сцену. Приходилось сидеть в гримёрке с поднятой ногой и стараться лишний раз не двигаться. Вообще не весело. Адреналин, конечно, вытягивал концерты, но в какой-то момент я сказал лейблу, менеджменту и, главное, Michael [McKeegan, bass] и Neil [Cooper, drums] : “Мне нужно с этим разобраться. И это значит минимум год без THERAPY?”». К счастью, группа отнеслась с пониманием — и теперь с коленями всё в порядке.

Он признаёт, что новый альбом, скорее всего, уже вышел бы, если бы не операции:

«Мы начали его писать. Но мы живём в разных местах — Michael всё ещё в Ирландии, Neil — под Дерби, я — в Кембридже. Поэтому собрать всех — это почти военная операция. Мы работаем блоками по неделе. И как раз в тот момент, когда начали писать, встал вопрос с коленями. А писать тексты во время восстановления оказалось очень тяжело: по 12 недель сидишь дома, смотришь в стену, никуда не ходишь — ни на концерты, ни к друзьям. В итоге тексты двигались очень медленно».

Тем не менее, процесс пошел: «Мы недавно снова собрались, написали большую часть материала. В мае будем записывать половину альбома. Звучит всё очень хорошо. С нами снова работает продюсер Chris Sheldon — он делал “Troublegum” и “Hard Cold Fire”. Он уже послушал новые песни, ему нравится. Да, фанаты, наверное, расстроены, что всё так затянулось, но мы рады, что наконец этим занимаемся. Мы могли бы, конечно, что-то собрать на компьютере, но это не в духе THERAPY?».

Он вспоминает характерный для группы процесс: «Перед второй операцией, в ноябре, у нас уже было много хорошей музыки — готовые песни, но без текстов. И я вообще ничего не мог придумать. А потом, когда правое колено начало отходить — где-то на второй неделе января — у меня выдался отличный день: я вышел в свою мастерскую, смог нормально стоять и за один день закончил тексты для трёх песен. И всё пошло. У нас всегда так: ничего, ничего, ничего — и потом прорыв».

Что будет дальше: «Сейчас мы ещё неделю репетируем, чтобы добить материал в апреле. В мае записываем пять-шесть треков. Потом едем в Италию играть с Dropkick Murphys. После этого возвращаемся и записываем остальное. Лето — фестивали. А вот релиз… пока не решили: либо до конца года, либо сделаем по старинке — выпустим пару синглов, откатаем тур, а альбом выпустим уже в январе следующего года и поедем в полноценный тур».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 10

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом