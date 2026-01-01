MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA: Pro-Shot



MEGADETH впервые исполнили свою версию хита METALLICA "Ride The Lightning" на публике — премьера состоялась 26 апреля на Movistar Arena, Bogota, Colombia — официальное видео, а также вариант от 27 апреля, доступны ниже:



01. Tipping Point

02. Hangar 18

03. Wake Up Dead

04. In My Darkest Hour

05. Skin O' My Teeth

06. I Don't Care

07. She-Wolf

08. Sweating Bullets

09. This Was My Life

10. Angry Again

11. Trust

12. Tornado Of Souls

13. Let There Be Shred

14. Mechanix

15. Ride The Lightning (METALLICA song) (Live debut)

16. Peace Sells

17. Symphony Of Destruction



Encore:



18. Holy Wars... The Punishment Due















