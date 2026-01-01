Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



29 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA: Pro-Shot

27 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA

21 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH о влиянии на группы Big 4

14 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH дает совет молодым

23 мар 2026 : 		 Биография лидера MEGADETH выйдет осенью

21 мар 2026 : 		 MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза

20 мар 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA: Pro-Shot



zoom
MEGADETH впервые исполнили свою версию хита METALLICA "Ride The Lightning" на публике — премьера состоялась 26 апреля на Movistar Arena, Bogota, Colombia — официальное видео, а также вариант от 27 апреля, доступны ниже:

01. Tipping Point
02. Hangar 18
03. Wake Up Dead
04. In My Darkest Hour
05. Skin O' My Teeth
06. I Don't Care
07. She-Wolf
08. Sweating Bullets
09. This Was My Life
10. Angry Again
11. Trust
12. Tornado Of Souls
13. Let There Be Shred
14. Mechanix
15. Ride The Lightning (METALLICA song) (Live debut)
16. Peace Sells
17. Symphony Of Destruction

Encore:

18. Holy Wars... The Punishment Due








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 116

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом