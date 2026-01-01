Гитарист LEX LEGION: «Никаких отбраковок из KING DIAMOND тут нет»



ANDY LA ROCQUE в недавнем интервью поговорил о новом проекте LEX LEGION, и, в частности, на вопрос о том, как собрался этот проект, он ответил:



«История тут, на самом деле, довольно долгая, потому что всё началось ещё в 2008 году, когда мы с Pete'ом впервые заговорили о том, чтобы сделать что-то вместе. Ну, может, просто записать альбом, начать писать какие-то песни. Мы тогда сочинили несколько вещей — были какие-то риффы, наброски — но в итоге всё это сошло на нет, потому что у каждого было полно других дел.



Потом, уже много лет спустя, по-моему, это было во время пандемии, Pete снова начал что-то писать — накидывал риффы, идеи. Он показал их Mikkey, и тот сказал: «Звучит реально круто, я хочу в этом участвовать». Тогда Pete говорит: «Ну, давай, может, ещё и Andy позовём… хотя, наверное, он слишком занят с KING DIAMOND и всем остальным».



Но в тот момент, во время пандемии, ничего особо не происходило. Они мне позвонили и спросили, хочу ли я присоединиться. Я ответил: «Конечно, чуваки. Мы сейчас с KING DIAMOND всё равно ничего не делаем — пандемия же — давай попробуем». В тот период мы написали ещё несколько песен — и вот с этого всё и пошло. Тогда же пригласили и Hal Patino.



В сумме всё это заняло… да чёрт его знает сколько лет. Если считать с 2008-го до сегодняшнего дня — это реально долгий путь. Но вот последние три-четыре года мы уже всё целенаправленно собирали воедино. И под конец всё вдруг пошло очень быстро: контракт с лейблом, всё сложилось, всё прошло максимально гладко.



Говоря о том, почему именно «Sleep Eternally» выбрали первым синглом LEX LEGION, Andy сказал:



«Мы, на самом деле, спросили мнение лейбла — что они считают лучшим вариантом для первого релиза. Мы сами тоже предложили несколько вариантов, конечно, но в итоге все сошлись на этом треке. Идею второго сингла тоже предложили они, и мы с этим согласились. Я не буду говорить, что это за песня, если вы ещё не в курсе — вы услышите её через пару недель, где-то в мае она выйдет. И, кстати, многие, кто её уже слышал, говорят: “Вторая мне даже больше нравится”. [Смеётся]»



Что касается реакции на LEX LEGION, Andy отметил:



«Отклик просто невероятный, реально мощный. И тут важно сказать: песни, которые мы пишем — по крайней мере, с моей стороны — это не какие-то “остатки” от материала для KING DIAMOND, если вы понимаете, о чём я. Это совершенно отдельная история, не имеющая к KING DIAMOND никакого отношения. KING DIAMOND — это KING DIAMOND, для него я пишу одни песни, а для LEX LEGION — совершенно другие. Я не хочу, чтобы люди думали, будто я беру какие-то песни, которые не подошли туда, и использую их здесь. Нет, вообще не так. И наоборот тоже не работает. Это два абсолютно разных, независимых мира».







