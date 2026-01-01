THE HEAD CAT исполняют Бадди Холли



Давным-давно… Гибель Бадди Холли в авиакатастрофе в феврале 1959 года стала тектоническим ударом для тогда ещё младенческого мира рок-н-ролла — и этот удар отзывается до сих пор. Из всех многочисленных музыкальных утрат, случившихся с тех пор, именно Холли — которому было всего 22 — продолжает будоражить воображение: новые поколения снова и снова возвращаются к его великолепной музыке и задаются вопросом, чего бы он ещё смог достичь.



С короткой стрижкой, в очках и с аккуратной внешностью, он, возможно, выглядел самым «не-рок-н-ролльным» артистом своей эпохи. Но как автор песен, певец и исполнитель он не знал равных. 3 февраля 1959 года, возможно, и не был «днём, когда умерла музыка», как пел Don McLean в песне American Pie, но индустрии понадобилось немало времени, чтобы оправиться от этого шока.



HEADCAT (ранее THE HEAD CAT) — своего рода dream team в составе Лемми, Danny B Harvey и Slim Jim Phantom — конечно, не первые, кто отдает дань уважения Холли. От легендарного продюсера 60-х Joe Meek («Tribute To Buddy Holly») до внештатных экспериментов Paul McCartney и WINGS (альбом Holly Days), а также через знаковые каверы от The Rolling Stones, Steeleye Span, Melanie до Cat Power — список огромен.



Но версия HEADCAT вполне может оказаться самой громкой и самой мощной из всех.



Оригинальные сессии прошли ещё летом 1999 года и были выпущены в 2006-м в составе дебютного альбома Fool's Paradise. Именно к этим мастер-записям вернулся Danny, готовя новое издание: он заново ремастировал свои оригинальные миксы, а не работал с уже выпущенными версиями. В результате звук стал более плотным и цельным.



Danny вспоминает, с чего всё началось: «Когда мы с Лемми и Slim Jim впервые собрались записывать альбом HEADCAT, мы знали, что он будет состоять из песен, которые мы обожаем и которые всегда мечтали записать. У нас был шанс выбрать любого великого артиста — Chuck Berry, The Beatles, Carl Perkins и так далее. И забавно, что из 13 треков девять оказались песнями Бадди Холли. А чтобы добавить окончательную “вишенку на торт”, мы записали ещё и инструментальную версию True Love Ways — итого получилось десять вещей Холли».



Теперь именно эти треки Холли собраны отдельно, плюс добавлены три ранее не издававшихся альтернативных микса — так получился альбом Headcat Plays Buddy Holly: 13 раскалённых, бурлящих фрагментов ретро-рок-н-ролла в исполнении трёх мастеров жанра.



Danny добавляет: «Когда я тогда сводил альбом, у нас было много гармоний — все их записал Лемми. Я сделал несколько вариантов миксов каждого трека с разным уровнем бэк-вокалов: от полного их отсутствия до максимально насыщенных. В этом релизе есть три бонусных версии без бэк-вокалов — максимально честные».



И, конечно, HEADCAT были идеально подготовлены к такому проекту. Лемми вырос на музыке Холли — ему было 11, когда Peggy Sue принесла Холли и The Crickets первый хит в Великобритании в октябре 1957 года. Slim Jim — участник Stray Cats — регулярно играл Холли вживую. А Rockats Дэнни тоже глубоко укоренены в эстетике 50-х.



«Я безумно рад, что этот альбом выходит, — говорит Danny. — Он показывает, насколько важен был Бадди Холли для нас троих. Мы все любим Чака Берри, Джерри Ли и Литтл Ричарда, но, как Лемми писал в своей книге “White Line Fever”, “Бадди Холли не записал ни одной плохой песни, насколько я слышал”. Думаю, именно поэтому наш первый альбом почти целиком состоял из его песен».



При этом группа не выбирает самые очевидные треки. Not Fade Away, ставшая хитом у THE ROLLING STONES, изначально была би-сайдом к «Oh Boy». Fool's Paradise — тоже би-сайд; Take Your Time — би-сайд к «Rave On». А Peggy Sue Got Married и «True Love Ways» вообще стали хитами уже после его смерти.



Остальные треки, если пользоваться (довольно сомнительным) языком современного радио, можно назвать «редкостями» — но и у них богатая история: Crying, Waiting, Hoping выходила синглом у Wreckless Eric; «Take Your Time» и «Tell Me How» перепевали The Hollies; Learning the Game любили The Lemonheads; а Well... All Right исполняли Blind Faith и Santana.



Все эти песни — монумент гению Холли как автора и доказательство того, почему его музыка живёт десятилетиями. В руках HEADCAT особенно ясно, почему этот худощавый парень из Лаббока, штат Техас, остаётся неотъемлемой частью современной культуры — так же, как и в момент рождения рок-н-ролла более 70 лет назад.



Альбом «Headcat Plays Buddy Holly» выйдет 15 мая на CD и на виниле (двухцветный красно-жёлтый сплит). В тот же день выйдет цифровой EP с альтернативными миксами «Fool's Paradise», «Peggy Sue Got Married» и «Crying, Waiting, Hoping».



Трек-лист:



01. Fool's Paradise

02. Tell Me How

03. Not Fade Away

04. Take Your Time

05. Well...All Right

06. Learning The Game

07. Peggy Sue Got Married

08. Crying, Waiting, Hoping

09. Love's Made A Fool Of You

10. True Love Ways

11. Fool's Paradise

12. Peggy Sue Got Married

13. Crying, Waiting, Hoping







