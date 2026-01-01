Heaven's Falling (Dragons' Hymn), новое видео SHADOWBORNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Heaven's Falling” , релиз которого намечен на 19 июня на Scarlet Records:
01. Winter Is Coming (Heims Advenit)
02. High And Low
03. Wolf And The Queen
04. Custodians
05. Hold The Door
06. Heaven’s Falling (Dragons’ Hymn)
07. Stranger To Myself
08. The Wall
09. Raven
10. End Of The World
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет