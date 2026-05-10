Лидер KREATOR: «Буду топить до талого!»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью спросили, как ему удаётся сохранять свежесть в написании музыки после шестнадцати студийных альбомов, включая последний релиз KREATOR — “Krushers Of The World”, вышедший в январе. Он ответил:



«Самое главное — сохранять свежесть. Иначе всё превращается в рутину, становится скучно — а этого мы стараемся избегать. Это непросто, я понимаю. Но, думаю, сильно помогает то, что мы не торопимся и ждём вдохновения. Вместо того чтобы выпускать альбомы каждые два года, мы делаем это раз в четыре-пять лет.



Получается, после пары лет гастролей у меня снова появляется вдохновение — новые темы для текстов, новые идеи для песен, риффы, музыка. Я просто жду нужного момента. Надеюсь, у нас получается сохранять свежесть. Мне самому сложно судить, потому что я слишком внутри этого процесса, но, думаю, мы делаем всё, чтобы не повторяться. Даже несмотря на то, что у нас уже есть свой стиль, мы стараемся делать его по-прежнему захватывающим».



На вопрос о том, изменилось ли его ощущение от творческого процесса за четыре десятилетия в KREATOR, Mille ответил:



«С годами стало только лучше. Я просто лучше понимаю своё ремесло — техническую сторону, которая уже буквально в моей ДНК. Я занимаюсь этим с подросткового возраста, сейчас мне за пятьдесят — это огромный срок. Навыки никуда не делись. Это как писать картину: ты знаешь все краски, понимаешь, как они будут выглядеть в итоге, и знаешь, что хочешь выразить. В музыке то же самое.



Самое важное — чтобы группе в первую очередь нравилось то, что мы делаем. Когда мы записываем демо и чувствуем этот драйв от чего-то нового, чего раньше не было, когда создаём что-то свежее — это лучшее чувство на свете. Я этим занимаюсь всю жизнь и, честно, не думаю, что когда-нибудь остановлюсь. Это просто моё дело, которое приносит удовольствие.



Сейчас это даже более захватывающе, чем в начале. Тогда мы ещё только пытались разобраться, как вообще воплотить идеи из головы — технически, инструментально. Это было сложнее. А сейчас техника уже есть. Теперь задача — передать эмоции и ощущения. И это уже другой уровень кайфа».







