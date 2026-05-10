*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 26
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Kreator

10 май 2026 : 		 Лидер KREATOR: «Буду топить до талого!»

30 мар 2026 : 		 Новое видео KREATOR

24 фев 2026 : 		 Лидер KREATOR: «Делать прямолинейный трэш-альбом было бы скучно»

1 фев 2026 : 		 Лидер KREATOR: «Каждая песня на альбоме — посвящение»

16 янв 2026 : 		 Новое видео KREATOR

29 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Может будет и вторая часть книги»

27 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Все принимали участие в создании нового материала»

21 дек 2025 : 		 Концертное видео KREATOR

19 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я не хочу превращаться в нафталиновую группу»

9 дек 2025 : 		 Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»

5 дек 2025 : 		 Новое видео KREATOR

27 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»

11 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»

31 окт 2025 : 		 Новое видео KREATOR

30 сен 2025 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к KREATOR

29 сен 2025 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом
Лидер KREATOR: «Буду топить до талого!»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью спросили, как ему удаётся сохранять свежесть в написании музыки после шестнадцати студийных альбомов, включая последний релиз KREATOR — “Krushers Of The World”, вышедший в январе. Он ответил:

«Самое главное — сохранять свежесть. Иначе всё превращается в рутину, становится скучно — а этого мы стараемся избегать. Это непросто, я понимаю. Но, думаю, сильно помогает то, что мы не торопимся и ждём вдохновения. Вместо того чтобы выпускать альбомы каждые два года, мы делаем это раз в четыре-пять лет.

Получается, после пары лет гастролей у меня снова появляется вдохновение — новые темы для текстов, новые идеи для песен, риффы, музыка. Я просто жду нужного момента. Надеюсь, у нас получается сохранять свежесть. Мне самому сложно судить, потому что я слишком внутри этого процесса, но, думаю, мы делаем всё, чтобы не повторяться. Даже несмотря на то, что у нас уже есть свой стиль, мы стараемся делать его по-прежнему захватывающим».

На вопрос о том, изменилось ли его ощущение от творческого процесса за четыре десятилетия в KREATOR, Mille ответил:

«С годами стало только лучше. Я просто лучше понимаю своё ремесло — техническую сторону, которая уже буквально в моей ДНК. Я занимаюсь этим с подросткового возраста, сейчас мне за пятьдесят — это огромный срок. Навыки никуда не делись. Это как писать картину: ты знаешь все краски, понимаешь, как они будут выглядеть в итоге, и знаешь, что хочешь выразить. В музыке то же самое.

Самое важное — чтобы группе в первую очередь нравилось то, что мы делаем. Когда мы записываем демо и чувствуем этот драйв от чего-то нового, чего раньше не было, когда создаём что-то свежее — это лучшее чувство на свете. Я этим занимаюсь всю жизнь и, честно, не думаю, что когда-нибудь остановлюсь. Это просто моё дело, которое приносит удовольствие.

Сейчас это даже более захватывающе, чем в начале. Тогда мы ещё только пытались разобраться, как вообще воплотить идеи из головы — технически, инструментально. Это было сложнее. А сейчас техника уже есть. Теперь задача — передать эмоции и ощущения. И это уже другой уровень кайфа».




10 май 2026
R0ck_N_R0lla
свежесть сохраняется разве что в обложках, музыкально свежесть закончилась на Фантоме Антикрайсте
10 май 2026
Frostauskas
R0ck_N_R0lla, а то и раньше.
