|||| 3 май 2026

Барабанщик SEVENDUST: «Для аудитории SLIPKNOT мы были недостаточно тяжёлыми, а для аудитории CREED — слишком тяжёлыми»



zoom
MORGAN ROSE в недавнем интервью поговорил о дружеских отношениях с CREED и ALTER BRIDGE:

«Ребята из CREED и ALTER BRIDGE — это вообще одни из самых близких нам людей. По сути, это почти одна и та же группа — если не считать вокалиста и музыку, составы очень пересекаются. Мы вот буквально недавно сыграли с ALTER BRIDGE один концерт, делали с ними тур по Европе — и это был один из лучших опытов в моей жизни. Каждый раз, когда появляется шанс что-то сделать вместе с ними — мы только за. Это наши парни».

После того как интервьюер вспомнил, что впервые увидел SEVENDUST, когда те разогревали CREED в туре Weathered больше 20 лет назад, Morgan сказал:

«Ох, чёрт… Тот тур, наверное, стоил нам не только кучи денег, но и кучи классных возможностей. Тогда был совсем другой мир. Тяжёлая музыка тогда — это не то, что сейчас. Мы как будто оказались в странной зоне: могли играть с CREED, а через неделю — с SLIPKNOT. И выходило так, что для аудитории SLIPKNOT мы были недостаточно тяжёлыми, а для аудитории CREED — слишком тяжёлыми.

Помню, мы играем с CREED, и я смотрю в зал — а люди на нас смотрят с ужасом. Типа: “Это самая дикая, самая тяжёлая хрень на свете”. И вот когда у CREED был их камбэк-тур, нас позвали. А мы только что закончили тур с STATIC-X — я обожаю этих ребят, некоторые из них — мои лучшие друзья. Но я тогда подумал: “Блин, мы только что отыграли максимально тяжёлый тур, нас снова начали принимать в тяжёлой тусовке… Может, не стоит? Я не хочу снова ловить эти взгляды, будто нас ненавидят”.

Короче, мы отказались. А потом это оказался один из крупнейших туров года. И более того, нам потом предложили сыграть несколько концертов — мы согласились, и они были гигантскими, всё прошло просто отлично. И я такой: “Это уже совсем не то, что было раньше”. Мы больше не “слишком жёсткие” для их публики. Раньше — да, сейчас — нет. Сейчас это: “О, SEVENDUST — крутая группа”. И я такой: “Чёрт, надо было соглашаться с самого начала”.

Я об этом говорил прямо. Думаю, некоторые ребята из моей группы до сих пор тайком что-то подмешивают мне в еду, потому что злятся за то решение. Но это была ошибка. Урок усвоен. И мы с радостью будем делать что угодно вместе с ними в будущем».

На вопрос, бывают ли моменты, когда он чувствует, что SEVENDUST «недостаточно тяжёлые» для каких-то туров, Morgan ответил:

«Сейчас есть такая “средняя зона” тяжести — от BREAKING BENJAMIN или DISTURBED и тех групп, с которыми мы выросли, до совсем экстремальных вещей. Я как-то говорил: “Мы в своё время играли с некоторыми группами — и нам с ними было тяжело”. И дело не в таланте — просто стилистическое столкновение. Если есть более агрессивные команды и вы где-то рядом по звучанию, это может создавать напряжение.

Я тогда сказал: “Да, мы их поддавливали”. Но давайте без иллюзий: посадите нас в комнату с SLAUGHTER TO PREVAIL или LORNA SHORE — и нам там просто наваляют. Это будет жёстко. У меня есть близкие друзья в этих супер-тяжёлых группах, они могут любить SEVENDUST, но я им говорю: “Ты меня на такие туры не затащишь, чувак”. Я не хочу иметь ничего общего с турами LORNA SHORE. Хотя их барабанщик мне как младший брат, я бы с радостью тусовался с ним каждый день в туре — но не в таком туре. Я не хочу получать такие “люли”.

Так что да, есть варианты, в которые я совершенно не хочу вписываться. Как в фильме “Step Brothers”, когда он выбирает другой маршрут — я такой: “Давай поедем длинной дорогой. Я не хочу ехать по этой улице”. … Не хочу туда идти. Мы уже слишком взрослые, чтобы соревноваться с этими молодыми волками».




