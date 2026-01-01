Новое видео FOO FIGHTERS



"Spit Shine", новое видео FOO FIGHTERS, доступно для просмотра. Этот трек взят из альбома Your Favorite Toy, выход которого состоялся 24 апреля на Roswell Records/RCA Records:



01. Caught In The Echo

02. Of All People

03. Window

04. Your Favorite Toy

05. If You Only Knew

06. Spit Shine

07. Unconditional

08. Child Actor

09. Amen, Caveman

10. Asking For A Friend







