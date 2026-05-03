*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
3 май 2026 : 		 Любимый аромат OZZY OSBOURNE

15 апр 2026 : 		 Барабанщик OZZY OSBOURNE: «Я не пью и не увлекаюсь веществами, я лишь играю»

10 апр 2026 : 		 Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае

9 апр 2026 : 		 SHARON OSBOURNE вновь выставила на продажу дом

28 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»

25 мар 2026 : 		 Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»

24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи
|||| 3 май 2026

Любимый аромат OZZY OSBOURNE



zoom
Лондонский парфюмерный дом Czech & Speake объявил о лимитированной партии своего одеколона No.88 cologne — именно этот аромат был любимым у Оззи на протяжении 30 лет.

Партия, которая почти мгновенно была распродана после анонса в среду, 29 апреля, поставлялась в чёрном футляре с фиолетовой фольгой, а также с запиской от Sharon Osbourne. Стоимость каждого флакона составляла 370 долларов, при этом 20% выручки направлялось в фонд Cure Parkinson's.

В Czech & Speake рассказали:

«Оззи Осборн был самым преданным поклонником No.88 cologne — нашего фирменного и самого уникального аромата — более 30 лет. Мы гордимся тем, что работаем с семьёй Osbourne, чтобы отдать дань уважения “Принцу Тьмы” этим специальным лимитированным изданием.

No.88 раскрывается свежими древесными верхними нотами бодрящего бергамота, переходящими в насыщенное и тёплое сердце из герани, розового отто, кассии и экзотического франжипани, и завершается сухой базой ветивера и сандалового дерева.

СТОЙКОСТЬ: Наш фирменный аромат — современный и вне времени, с чувственной утончённостью, подходящий как для особых случаев, так и для путешествий. Подходит и мужчинам, и женщинам.

ДИЗАЙН: флаконы оснащены вручную изготовленными крышками из высококачественной нержавеющей стали, а эксклюзивный дизайн, вдохновлённый Оззи, нанесён прямо на стекло.

СЛОЖНАЯ ФОРМУЛА: создан с использованием высококачественных эфирных масел и натуральных ингредиентов для глубокого и стойкого звучания».

В записке Sharon Osbourne вспоминает, как познакомила Оззи с этим ароматом:

«Я не знаю точно, сколько лет Оззи пользовался No.88, но уверена, что не меньше 30. Как только он его нюхнул, он сказал: “Я хочу пахнуть так до конца жизни!” — и так и сделал».






3 май 2026
ElectricRetard
Я бы сказал им какой был любимый аромат у Оззи на протяжении 30 лет, но тогда им не продать эту хуйню.
3 май 2026
gravitgroove
ElectricRetard, а тем временем во Франции юрист начал выпускать леденцы со вкусом немытой пиписьки.
3 май 2026
Dem0niac
Описание прям норм, если с ветивером не переборщили, как сейчас модно.
3 май 2026
D
DimasRocker
Ждем на озоне реплику как и часы
3 май 2026
WahrandPhain
Запах ссанины Никки Сикса с говном, размазанным по стене? Для миталистов самое оно!
3 май 2026
Gustaff
Поискал в сети. 15 косарей стоит флакончик 100 мл.
3 май 2026
Dem0niac
Gustaff, ну вполне годный ценник
