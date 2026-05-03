3 май 2026



Любимый аромат OZZY OSBOURNE



Лондонский парфюмерный дом Czech & Speake объявил о лимитированной партии своего одеколона No.88 cologne — именно этот аромат был любимым у Оззи на протяжении 30 лет.



Партия, которая почти мгновенно была распродана после анонса в среду, 29 апреля, поставлялась в чёрном футляре с фиолетовой фольгой, а также с запиской от Sharon Osbourne. Стоимость каждого флакона составляла 370 долларов, при этом 20% выручки направлялось в фонд Cure Parkinson's.



В Czech & Speake рассказали:



«Оззи Осборн был самым преданным поклонником No.88 cologne — нашего фирменного и самого уникального аромата — более 30 лет. Мы гордимся тем, что работаем с семьёй Osbourne, чтобы отдать дань уважения “Принцу Тьмы” этим специальным лимитированным изданием.



No.88 раскрывается свежими древесными верхними нотами бодрящего бергамота, переходящими в насыщенное и тёплое сердце из герани, розового отто, кассии и экзотического франжипани, и завершается сухой базой ветивера и сандалового дерева.



СТОЙКОСТЬ: Наш фирменный аромат — современный и вне времени, с чувственной утончённостью, подходящий как для особых случаев, так и для путешествий. Подходит и мужчинам, и женщинам.



ДИЗАЙН: флаконы оснащены вручную изготовленными крышками из высококачественной нержавеющей стали, а эксклюзивный дизайн, вдохновлённый Оззи, нанесён прямо на стекло.



СЛОЖНАЯ ФОРМУЛА: создан с использованием высококачественных эфирных масел и натуральных ингредиентов для глубокого и стойкого звучания».



В записке Sharon Osbourne вспоминает, как познакомила Оззи с этим ароматом:



«Я не знаю точно, сколько лет Оззи пользовался No.88, но уверена, что не меньше 30. Как только он его нюхнул, он сказал: “Я хочу пахнуть так до конца жизни!” — и так и сделал».











+3 -1



( 7 ) просмотров: 3333

