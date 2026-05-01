Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*LIVA на Wormholedeath 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*IMMORTAL завершили сочинение 30
Нашлась нереализованная песня TYPE O NEGATIVE времен October Rust



zoom
Johnny Kelly в недавнем интервью заявил, что копаясь в архиве на одной из кассет нашел неопубликованную композицию TYPE O NEGATIVE, записанную во время работы над альбомом October Rust:

«Недавно я перерыл целую кучу кассет и нашел множество демо-записей. На самом деле я даже нашел песню, которую мы никогда не использовали»

Что касается происхождения кассеты с неизданной песней TYPE O NEGATIVE, он отметил: «Я ходил в дом [клавишника TYPE O NEGATIVE] Josh'а , когда мы работали над альбомом. Я всегда возвращался домой, скажем, после рабочего дня, когда мы работали над песней. Это было в те времена, когда еще использовались кассеты [смеется]. Компакт-диски еще не были стандартом в том, что касается студийных записей и тому подобного. Так что у меня есть куча кассет с демозаписями, которые мы делали и все такое. И вот я решил их послушать и наткнулся на песню. В итоге часть из них была переработана. Фрагменты этой композиции вошли в другие темы, например, в "Life Is Killing Me" и тому подобное. Но это полноценный трек».

Что касается возможности того, что песня, о которой идет речь, будет выпущена в ближайшем будущем, Johnny сказал:

«"В то время песня была недостаточно сильной, чтобы попасть на "October Rust". И если бы мы выпустили "October Rust" сегодня, она все равно не вошла бы в альбом… Но спустя 30 лет выпустить ее в качестве бонус-трека к какому-нибудь изданию — почему бы и нет. Если мы сможем сделать хороший перевод с кассеты, сделать хороший мастеринг и заставить ее хорошо звучать...

В этом году исполняется 30 лет "October Rust", но я не уверен, что это будет правильно — выпускать концертный альбом [ранее анонсированный TYPE O NEGATIVE] в этом году и бокс-сет "October Rust". Может быть. Я не знаю. Посмотрим. Но сейчас я просто перебираю кассеты и смотрю, что у меня есть».




1 май 2026
Вашингтон Ирвинг
Охуеннейший альбом, великая музыкальная глыба. Его надо слушать каждый день, хотя бы раз в недели или, на крайняк, в месяц. Если реже, то эректильная дисфункция гарантирована.
