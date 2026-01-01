3 май 2026



THE KNACK возвращаются на сцену



Prescott Niles, основатель и басист THE KNACK, решил вернуть коллектив к активной деятельности в составе:



Prescott Niles — бас

Gabe Niles (MISSING PERSONS, GATEWAY DRUGS) — ударные

Rocky Kramer — гитара

Matt Starr (ACE FREHLEY, MR. BIG) — вокал



Prescott: «Люди много лет уговаривали меня снова собрать группу, но до сих пор это казалось неправильным. Одна из последних вещей, которую Дуг [Файгер; ритм-гитарист и ведущий вокалист KNACK] сказал мне перед уходом, была: "Пусть музыка живет!"»







