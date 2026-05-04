сегодня



PETE AGNEW хвалит нового вокалиста NAZARETH



PETE AGNEW в недавнем интервью поговорил о новом вокалисте коллектива, Gianni Pontillo, появившемся в составе в конце декабря прошлого года:



«Этот парень буквально свалился нам с неба. Это был подарок богов. Gianni — потрясающий вокалист, и он идеально подходит для NAZARETH. Он действительно создаёт тот самый саунд NAZARETH, который люди хотят слышать. Именно он по-настоящему занял место Дэна. У него невероятный голос. При этом он моложе — Gianni всего 48 — но его любимая эпоха рока та же, что и у нас. Все песни, которые любим мы, — это и его музыка. Так что он фантастический певец. И к тому же очень приятный человек, что тоже важно. Он просто появился в нужное время.



Я вообще не знал его до примерно полутора лет назад, когда мне впервые о нём рассказали. И когда я услышал, как он поёт, я был просто ошеломлён. И самое крутое — фанаты его буквально обожают.



Мы сыграли с Gianni пока всего полдюжины концертов, наверное, и все в восторге — не только от него, а от группы в целом. Это реально подняло дух всей команды, изменило атмосферу. Чувствуется обновление. Как будто мы приняли какое-то отличное лекарство», — смеётся он.



Говоря о том, как присутствие Gianni вдохнуло новую жизнь в NAZARETH, Pete отметил:



«Можно выйти на сцену и просто “отыграть программу” — всё сыграть правильно, без ошибок, и всё будет нормально. А можно выйти и, когда рядом человек, который создаёт правильное настроение, это поднимает уровень всех вокруг. Сейчас происходит именно это: ребята снова получают удовольствие от этих песен.



Когда я играю… я никогда не думал, что снова буду так кайфовать от “Hair Of The Dog”. Раньше это было почти на автомате. А с Gianni всё иначе. Такое ощущение, будто мы только что записали этот альбом. Это просто здорово — снова слышать эти песни с таким вокалом. Это реально подняло настроение всем в группе — и всем вокруг. Вся атмосфера тура… это трудно описать, но даже команда техников — все чувствуют, что это уже как будто другая группа. Мы очень, очень воодушевлены — и это слышно».







+2 -0



( 1 ) просмотров: 367

