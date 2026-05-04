4 май 2026 : 		 PETE AGNEW хвалит нового вокалиста NAZARETH

25 дек 2025 : 		 NAZARETH сменили вокалиста

2 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет NAZARETH

22 ноя 2022 : 		 AXL ROSE о Дэне Маккаферти

9 ноя 2022 : 		 Умер Дэн Маккаферти

11 июл 2022 : 		 Басист NAZARETH о Мэнни Чарлтоне

7 июл 2022 : 		 Умер основатель NAZARETH

14 апр 2022 : 		 Новый альбом NAZARETH доступен для прослушивания

22 мар 2022 : 		 Видео с текстом от NAZARETH

15 фев 2022 : 		 Новое видео NAZARETH

12 янв 2022 : 		 Подари себе книгу о NAZARETH!

7 ноя 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста NAZARETH

12 сен 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

23 апр 2021 : 		 Книга о NAZARETH выйдет летом

23 июн 2019 : 		 Бывший вокалист NAZARETH выпустит сольный альбом

13 мар 2019 : 		 NAZARETH переиздадут любимые слушателями альбомы

1 окт 2018 : 		 Новое видео NAZARETH

14 сен 2018 : 		 Новая песня NAZARETH

19 июл 2018 : 		 Подробности о новом альбоме NAZARETH

23 май 2017 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в 2018 году

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

2 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

15 сен 2015 : 		 Новый релиз NAZARETH выйдет в октбяре

8 сен 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH простится с публикой в туре Rock Meets Classic

16 фев 2015 : 		 NAZARETH представили нового вокалиста
PETE AGNEW хвалит нового вокалиста NAZARETH



PETE AGNEW в недавнем интервью поговорил о новом вокалисте коллектива, Gianni Pontillo, появившемся в составе в конце декабря прошлого года:

«Этот парень буквально свалился нам с неба. Это был подарок богов. Gianni — потрясающий вокалист, и он идеально подходит для NAZARETH. Он действительно создаёт тот самый саунд NAZARETH, который люди хотят слышать. Именно он по-настоящему занял место Дэна. У него невероятный голос. При этом он моложе — Gianni всего 48 — но его любимая эпоха рока та же, что и у нас. Все песни, которые любим мы, — это и его музыка. Так что он фантастический певец. И к тому же очень приятный человек, что тоже важно. Он просто появился в нужное время.

Я вообще не знал его до примерно полутора лет назад, когда мне впервые о нём рассказали. И когда я услышал, как он поёт, я был просто ошеломлён. И самое крутое — фанаты его буквально обожают.

Мы сыграли с Gianni пока всего полдюжины концертов, наверное, и все в восторге — не только от него, а от группы в целом. Это реально подняло дух всей команды, изменило атмосферу. Чувствуется обновление. Как будто мы приняли какое-то отличное лекарство», — смеётся он.

Говоря о том, как присутствие Gianni вдохнуло новую жизнь в NAZARETH, Pete отметил:

«Можно выйти на сцену и просто “отыграть программу” — всё сыграть правильно, без ошибок, и всё будет нормально. А можно выйти и, когда рядом человек, который создаёт правильное настроение, это поднимает уровень всех вокруг. Сейчас происходит именно это: ребята снова получают удовольствие от этих песен.

Когда я играю… я никогда не думал, что снова буду так кайфовать от “Hair Of The Dog”. Раньше это было почти на автомате. А с Gianni всё иначе. Такое ощущение, будто мы только что записали этот альбом. Это просто здорово — снова слышать эти песни с таким вокалом. Это реально подняло настроение всем в группе — и всем вокруг. Вся атмосфера тура… это трудно описать, но даже команда техников — все чувствуют, что это уже как будто другая группа. Мы очень, очень воодушевлены — и это слышно».




4 май 2026
B
BasterBaster
Вокалист действительно крутой и вокал на Дэна в молодости похож. Удивительно даже
 
