*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Symphony X

8 май 2026 : 		 RUSSELL ALLEN о новой пластинке SYMPHONY X

12 мар 2026 : 		 Гитарист SYMPHONY X надеется записать альбом до конца 26 года

10 мар 2026 : 		 Вокалист SYMPHONY X о долгожданном альбоме

9 фев 2026 : 		 Басист SYMPHONY X: «Ждите нового альбома!»

29 янв 2026 : 		 Басист SYMPHONY X: «Новая музыка звучит отменно!»

7 сен 2025 : 		 SYMPHONY X открыли тур

21 авг 2025 : 		 Басист SYMPHONY X обещает новый альбом

24 фев 2025 : 		 SYMPHONY X планируют альбом в 2026

30 окт 2024 : 		 У лидера SYMPHONY X полно материала

28 сен 2022 : 		 SYMPHONY X планируют новый альбом

24 фев 2022 : 		 Гитарист SYMPHONY X много работает

25 сен 2020 : 		 SYMPHONY X ждут, пока пандемия утихнет

28 май 2020 : 		 Гитарист SYMPHONY X о любимом альбоме

27 май 2020 : 		 Басист SYMPHONY X: «То, что нас называют прогрессивом, стоило нам большого числа поклонников»

13 май 2020 : 		 SYMPHONY X готовы к сочинению

26 фев 2019 : 		 У SYMPHONY X нет готовых песен

5 июл 2018 : 		 SYMPHONY X могут собраться для записи

17 янв 2018 : 		 SYMPHONY X хотят начать работу

10 май 2017 : 		 Барабанщик SYMPHONY X основал новое трио

4 май 2017 : 		 RUSSELL ALLEN: 'Нет никаких планов относительно SYMPHONY X'

23 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYMPHONY X

22 мар 2016 : 		 Видео с выступления SYMPHONY X

20 янв 2016 : 		 Новая песня SYMPHONY X

8 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

23 май 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X
|||| 8 май 2026

RUSSELL ALLEN о новой пластинке SYMPHONY X



RUSSELL ALLEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела у SYMPHONY X:

«У нас уже написано куча материала — музыку в основном делает Michael Romeo, тексты пишем вместе: я, Mike и Mike (LePond, басист SYMPHONY X). И на данном этапе у нас уже очень приличный объём готового продукта.

Мы больше не бронировали никаких туров на оставшуюся часть года. Так что ближайшие пять месяцев, сколько бы там ни вышло, мы полностью посвятим тому, чтобы закончить этот альбом. Это работа, которая зрела много лет. И Romeo сейчас вышел на какой-то… я бы сказал, божественный уровень оркестровок. Этот чувак просто… вау. Я невероятно им горжусь, потому что ещё когда мы были пацанами, я это в нём слышал. Я ему говорил: “Слушай, ты офигенный гитарист, это важно для группы, но, брат, ты можешь писать партитуры. Ты реально можешь это делать”.

Я всегда хотел, чтобы в SYMPHONY X было больше симфонизма. И он пошёл в этом направлении на полную — и он реально крут в этом. Сейчас он ещё и киношной музыкой занимается. В общем, он просто зверь-композитор. Я очень горжусь им и с нетерпением жду, когда люди услышат, что он наготовил для нового альбома.

Вот этим мы сейчас и занимаемся — работаем над альбомом. Взяли пару недель паузы, но я уже на следующей неделе возвращаюсь к работе с ребятами. Надо было немного перезагрузиться, а теперь снова ныряем в процесс. Я готов. Я уже в студии — это моя маленькая “пещера” у меня дома. У Mike своя. Так что работаем».

На вопрос о текстах и о том, вырисовывается ли какая-то концепция у нового материала SYMPHONY X, Russell ответил:

«Да, определённо есть концепция. Но я не буду ничего раскрывать. Это никого не удивит — мы остаёмся самими собой. Но всё получается очень круто, и мне самому это дико нравится. Темы — это наши темы.

Если заметить, я всё чаще пишу от первого лица. Мне нравится погружаться в чувства персонажа, передавать его внутреннее состояние. Так я могу пропустить всё через себя и добавить что-то личное. Вот в этом направлении мы сейчас и движемся. И я надеюсь, что на этом альбоме будет ещё больше этой интенсивной, личной подачи».




КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 май 2026
P
Petrucci
Плюсану... Многого не жду... Но буду рад ошибиться...
9 май 2026
Corpsegrinder04
Petrucci, в смысле много не жду. Последние три альбома SX и оба сольника Romeo - просто ебещие.
9 май 2026
P
Petrucci
Corpsegrinder04, каждому своё... Как говорили наши великомудрые предки... Последние два мне неочень зашли... Я застрял где-то в 90ых-00ых... Надо будет переслушать Iconoclast и Underworld
9 май 2026
Corpsegrinder04
Petrucci, так они свой стиль полностью сформировали начиная с Paradise Lost-а. Если на Одиссеи уже были слышны задатки, то всё что было до этого - добротная прогрессивная неоклассика. Она конечно тоже крута, но такую музыку многие по стилю играют и играли в те времена и она всё же не так индивидуально группу выделяла как последние три альбома.
Ну это да, опять же на сугубо личное восприятие и вкус. Мне больше нравится более жёсткое звучание начиная с 07-го года.
Надеюсь с симфониями Ромео не переборщит. Второго The Odyssey на 25 минут сплошняком я не выдержу )) А вот что-нибудь в духе Акколады 1,2 было бы заебок, клавишные в те времена у Пинеллы круто звучали.
