8 май 2026



RUSSELL ALLEN о новой пластинке SYMPHONY X



RUSSELL ALLEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела у SYMPHONY X:



«У нас уже написано куча материала — музыку в основном делает Michael Romeo, тексты пишем вместе: я, Mike и Mike (LePond, басист SYMPHONY X). И на данном этапе у нас уже очень приличный объём готового продукта.



Мы больше не бронировали никаких туров на оставшуюся часть года. Так что ближайшие пять месяцев, сколько бы там ни вышло, мы полностью посвятим тому, чтобы закончить этот альбом. Это работа, которая зрела много лет. И Romeo сейчас вышел на какой-то… я бы сказал, божественный уровень оркестровок. Этот чувак просто… вау. Я невероятно им горжусь, потому что ещё когда мы были пацанами, я это в нём слышал. Я ему говорил: “Слушай, ты офигенный гитарист, это важно для группы, но, брат, ты можешь писать партитуры. Ты реально можешь это делать”.



Я всегда хотел, чтобы в SYMPHONY X было больше симфонизма. И он пошёл в этом направлении на полную — и он реально крут в этом. Сейчас он ещё и киношной музыкой занимается. В общем, он просто зверь-композитор. Я очень горжусь им и с нетерпением жду, когда люди услышат, что он наготовил для нового альбома.



Вот этим мы сейчас и занимаемся — работаем над альбомом. Взяли пару недель паузы, но я уже на следующей неделе возвращаюсь к работе с ребятами. Надо было немного перезагрузиться, а теперь снова ныряем в процесс. Я готов. Я уже в студии — это моя маленькая “пещера” у меня дома. У Mike своя. Так что работаем».



На вопрос о текстах и о том, вырисовывается ли какая-то концепция у нового материала SYMPHONY X, Russell ответил:



«Да, определённо есть концепция. Но я не буду ничего раскрывать. Это никого не удивит — мы остаёмся самими собой. Но всё получается очень круто, и мне самому это дико нравится. Темы — это наши темы.



Если заметить, я всё чаще пишу от первого лица. Мне нравится погружаться в чувства персонажа, передавать его внутреннее состояние. Так я могу пропустить всё через себя и добавить что-то личное. Вот в этом направлении мы сейчас и движемся. И я надеюсь, что на этом альбоме будет ещё больше этой интенсивной, личной подачи».







