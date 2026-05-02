2 май 2026



SOLITUDE AETURNUS расстались с вокалистом



SOLITUDE AETURNUS сообщили о том, что Robert Lowe больше не их вокалист:



«Всем нашим преданным и верным фанатам — у нас есть важные новости. После долгих обсуждений группа приняла решение расстаться с вокалистом Robert Lowe.

Мы понимаем, что для многих это станет неожиданностью, но считаем этот шаг необходимым, если мы хотим двигаться дальше как активная группа.



Мы хотим поблагодарить Robert за годы потрясающей работы с группой и пожелать ему всего наилучшего во всех будущих начинаниях. Это решение далось нам нелегко, но мы настроены позитивно и уже смотрим вперёд — к новым концертам и другим планам.



На данный момент имя нового вокалиста не объявлено. Тем не менее, мы выступим на фестивале Maryland Deathfest 21 мая — вместе с нашим хорошим другом и земляком из Техаса Jason McMaster, который выйдет с нами в качестве приглашённого вокалиста. Многие из вас знают Jason по его впечатляющему послужному списку — WATCHTOWER, DANGEROUS TOYS, IGNITOR, а также недавнему возрождению SA SLAYER. Он также выступал как гостевой вокалист с ACCEPT и ARMORED SAINT, так что мы уверены: он справится на отлично. И мы с нетерпением ждём, чтобы представить вам это уникальное и по-настоящему ТЯЖЁЛОЕ выступление!



Спасибо всем нашим фанатам за постоянную поддержку. Мы продолжим делать ту самую ТЯЖЁЛУЮ музыку и давать те самые выступления, которых вы ждёте от SOLITUDE AETURNUS — сейчас и в будущем!»











