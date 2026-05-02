2 май 2026 : 		 SOLITUDE AETURNUS расстались с вокалистом

2 янв 2013 : 		 Гитарист SOLITUDE AETURNUS о Майке Скачча

30 июн 2011 : 		 Компиляция SOLITUDE AETURNUS выйдет в июле

22 фев 2009 : 		 Аудиоверсия концерта SOLITUDE AETURNUS

15 фев 2008 : 		 Классические альбомы SOLITUDE AETERNUS будут переизданы

22 июн 2007 : 		 SOLITUDE AETURNUS: доступно превью DVD

10 апр 2007 : 		 Концертные DVD SOLITUDE AETURNUS, ONSLAUGHT выйдут в мае

18 сен 2006 : 		 Подробности о новом альбоме SOLITUDE AETURNUS

6 июн 2006 : 		 SOLITUDE AETURNUS начали записывать новый альбом

11 ноя 2005 : 		 SOLITUDE AETURNUS: трек "Sightless" в сети
SOLITUDE AETURNUS расстались с вокалистом



SOLITUDE AETURNUS сообщили о том, что Robert Lowe больше не их вокалист:

«Всем нашим преданным и верным фанатам — у нас есть важные новости. После долгих обсуждений группа приняла решение расстаться с вокалистом Robert Lowe.
Мы понимаем, что для многих это станет неожиданностью, но считаем этот шаг необходимым, если мы хотим двигаться дальше как активная группа.

Мы хотим поблагодарить Robert за годы потрясающей работы с группой и пожелать ему всего наилучшего во всех будущих начинаниях. Это решение далось нам нелегко, но мы настроены позитивно и уже смотрим вперёд — к новым концертам и другим планам.

На данный момент имя нового вокалиста не объявлено. Тем не менее, мы выступим на фестивале Maryland Deathfest 21 мая — вместе с нашим хорошим другом и земляком из Техаса Jason McMaster, который выйдет с нами в качестве приглашённого вокалиста. Многие из вас знают Jason по его впечатляющему послужному списку — WATCHTOWER, DANGEROUS TOYS, IGNITOR, а также недавнему возрождению SA SLAYER. Он также выступал как гостевой вокалист с ACCEPT и ARMORED SAINT, так что мы уверены: он справится на отлично. И мы с нетерпением ждём, чтобы представить вам это уникальное и по-настоящему ТЯЖЁЛОЕ выступление!

Спасибо всем нашим фанатам за постоянную поддержку. Мы продолжим делать ту самую ТЯЖЁЛУЮ музыку и давать те самые выступления, которых вы ждёте от SOLITUDE AETURNUS — сейчас и в будущем!»






2 май 2026
Equitant
Ну хз, как они дальше без него планируют. Всё-таки, группа узнаваема прежде всего по его вокалу (который может нравиться или нет - это дело десятое).
Из Candlemass его когда-то попросили из-за отсутствия энтузиазма, так сказать, а теперь и в родной группе наверняка примерно то же, если верить формулировке их заявления.
i
iggy00
Учитывая то, что последний альбом вышел 20 лет назад, особых надежд на новые записи не было. Кстати, работа Лоу в Solitude Aeturnus всегда нравилась больше, чем в Candlemass.
I
Inhuman
Даже не представляю кем его заменить можно
