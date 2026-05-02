*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
2 май 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Много что я придумал!»

9 апр 2026 : 		 В чем смысл жизни? Отвечает DAVID ELLEFSON

24 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON целиком исполнил альбом MEGADETH

11 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...»

20 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE планировал перезаписать 'No Life 'Til Leather'...»

18 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что он должен быть часть прощальных гастролей MEGADETH

16 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON и ANDREW FREEMAN исполняют MEGADETH, BLACK SABBATH

4 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Послушал я новый MEGADETH...»

2 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Моя жизнь куда больше чем просто MEGADETH»

26 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH

22 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о лучшей работе в мире

22 дек 2025 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью вспомнил ранние годы MEGADETH, а также рассказал, чем занимался в периоды вне группы Dave'a:

«Для меня MEGADETH — это огромная часть жизни, которой я посвятил десятилетия. Я ведь стоял у её истоков. Мы познакомились вот так же — в квартире, пили пиво, болтали о хэви-металле, о рок-н-ролле. Взяли в руки гитары, начали писать песни — и просто не остановились.

Когда ты начинаешь что-то с нуля, ты должен по-настоящему в это верить, потому что тебе предстоит убедить других людей, что это круто, что это имеет смысл. Мне повезло, потому что в случае с MEGADETH музыка сразу пришлась людям по душе. Им это зашло. Плюс была история — Dave Mustaine после METALLICA. Уже с самого начала у нас был “хук”. Потому что в чём отличие моей группы от твоей или чьей-то ещё? Должно быть что-то, что цепляет. И мне повезло — я переехал из Minnesota в Hollywood и сразу оказался в таком проекте, да ещё и в самом начале. Я не присоединился к группе — я её создавал.

Первые 20 лет — я называю их “эпохой Capitol Records” — именно они сформировали звучание группы. Оно постоянно эволюционировало, за ним следили, его развивали. Как артист, ты хочешь делать своё, но на тебя влияют и внешние явления. Например, 90-е были очень интересным временем: пришло “сиэтлское движение” — NIRVANA, PEARL JAM и всё, что с этим связано. Это сильно изменило контекст — MTV, радио, медиа начали реагировать на это.

И поскольку нам нужны подобные каналы, чтобы оставаться на связи с фанатами, одним из лучших событий стало появление World Wide Web — интернета. В 1994 году, когда мы выпускали Youthanasia, Capitol Records предложили нам сделать, по сути, один из первых сайтов группы — Megadeth Arizona, потому что тогда мы базировались в Arizona. Мы всегда были ранними адептами технологий, новых подходов. Нас даже называли “самой технологичной speed metal-группой в мире”. Так что, когда появился интернет, мы сказали: “Конечно”.

Мы использовали Megadeth Arizona для продвижения альбома в 1994-м. Потом выкупили Megadeth.com — его уже заняли фанаты, как это обычно бывает. Мы сделали свой сайт, у нас были чаты, форумы — мы были в этом задолго до всех новостных сайтов и комментариев, как это существует сейчас (мы то также первые, но кто такое ценит. тем более здесь ). Интернет стал для нас мощным инструментом связи с фанатами по всему миру, потому что мы были международной рок-группой.

Я буквально вчера разговаривал с молодым артистом — они рассказывали, как интернет помог им собрать огромную аудиторию по всему миру ещё до начала гастролей. Молодёжь выросла с интернетом — для них это естественная среда. И я рад, что оказался в самом начале этого пути, что смог это понять. И до сих пор учусь, как использовать это лучше — лишь бы оставаться на связи с фанатами.

Если перенестись вперёд — был период, когда MEGADETH распались. Я не участвовал в реюнионе 2004–2005 годов, но вернулся в группу в 2010-м и провёл с ними ещё 11 лет. Мы сделали много крупных активностей, включая “Big Four” — METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX. Выпустили новые альбомы, один из которых наконец принёс нам Grammy — после, кажется, 11 номинаций. Для фанатов это, возможно, не имело значения, но для индустрии это было признание: мы всегда были важны, всегда были на своём месте. Так что получить эту награду — это было как: “Окей, галочка. Сделано”. Это было за Dystopia, и я считаю, что это один из лучших альбомов MEGADETH. После этого пришло время двигаться дальше.

В 80-е и 90-е я был полностью сосредоточен на группе. В 2000-х, когда она распалась, я быстро переключился на другие варианты. Пошёл учиться, получил бизнес-образование. Работал в Peavey, занимался связями с артистами — это помогало соединять музыкальные бренды с музыкантами. Тогда как раз поднимались молодые группы вроде SLIPKNOT, Kid Rock, NICKELBACK — и я работал с ними на раннем этапе. Они стали новыми яркими рок-группами — своего рода новыми KISS.

Я также создал другие проекты: у меня была группа F5, я участвовал в записях с Max Cavalera на двух альбомах SOULFLY. Это расширило мои горизонты — я понял, что могу быть не только частью одной группы. Когда я вернулся в MEGADETH, у меня уже был этот опыт — и как у основателя, и как у музыканта, который умеет встраиваться в разные проекты.

Я также создал проект METAL ALLEGIANCE — мы впервые выступили на круизе MOTÖRHEAD “Motörboat”. Это, по сути, дало толчок всей теме с “all-star jam” на рок-круизах, когда известные музыканты собираются вместе. Мне повезло быть частью многих таких ранних идей, которые потом подхватили и другие».




2 май 2026
G
GlowoErzum
Да, затейник ты знатный.
3 май 2026
WahrandPhain
GlowoErzum, можно закрывать коменты)
2 май 2026
Corpsegrinder04
Что-то слишком много новостей в последнее время с этим маслобоем.
2 май 2026
V
Vareg
Столько всего, что аж руки чешутся, показать охота
3 май 2026
father
Интересно, насколько он преувеличивает своё влияние на весь движ? Просто он вроде и сооснователь Megadeth, да группа что с ним, что без него своим путём всегда шла, участник записи Soulfly - да похую, что он (или кто другой) там играет на басу, создатель Metal Allegiance - так впечатление, что там Портной всем рулил всегда. Metal Allegiance так вообще проект, где все показали, что без главных сонграйтеров своих групп они нихуя нормального сделать не могут, так что там может и Эллефсон был создателем.
3 май 2026
gravitgroove
father, его участие в Soulfly дало столько же форы альбому "Prophesy", сколько этой самой форы получила Sepultura на "Against" благодаря Ньюстеду, когда тот еще был пассажиром Metallica. То есть почти никакого эффекта.
3 май 2026
resurgamresponses
скоро,
- мы с грегом ходили по квартирам и искали хоть кого то. кстати, это и был мастейн. пришлось взять его в группу.
