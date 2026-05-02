2 май 2026



DAVID ELLEFSON: «Много что я придумал!»



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью вспомнил ранние годы MEGADETH, а также рассказал, чем занимался в периоды вне группы Dave'a:



«Для меня MEGADETH — это огромная часть жизни, которой я посвятил десятилетия. Я ведь стоял у её истоков. Мы познакомились вот так же — в квартире, пили пиво, болтали о хэви-металле, о рок-н-ролле. Взяли в руки гитары, начали писать песни — и просто не остановились.



Когда ты начинаешь что-то с нуля, ты должен по-настоящему в это верить, потому что тебе предстоит убедить других людей, что это круто, что это имеет смысл. Мне повезло, потому что в случае с MEGADETH музыка сразу пришлась людям по душе. Им это зашло. Плюс была история — Dave Mustaine после METALLICA. Уже с самого начала у нас был “хук”. Потому что в чём отличие моей группы от твоей или чьей-то ещё? Должно быть что-то, что цепляет. И мне повезло — я переехал из Minnesota в Hollywood и сразу оказался в таком проекте, да ещё и в самом начале. Я не присоединился к группе — я её создавал.



Первые 20 лет — я называю их “эпохой Capitol Records” — именно они сформировали звучание группы. Оно постоянно эволюционировало, за ним следили, его развивали. Как артист, ты хочешь делать своё, но на тебя влияют и внешние явления. Например, 90-е были очень интересным временем: пришло “сиэтлское движение” — NIRVANA, PEARL JAM и всё, что с этим связано. Это сильно изменило контекст — MTV, радио, медиа начали реагировать на это.



И поскольку нам нужны подобные каналы, чтобы оставаться на связи с фанатами, одним из лучших событий стало появление World Wide Web — интернета. В 1994 году, когда мы выпускали Youthanasia, Capitol Records предложили нам сделать, по сути, один из первых сайтов группы — Megadeth Arizona, потому что тогда мы базировались в Arizona. Мы всегда были ранними адептами технологий, новых подходов. Нас даже называли “самой технологичной speed metal-группой в мире”. Так что, когда появился интернет, мы сказали: “Конечно”.



Мы использовали Megadeth Arizona для продвижения альбома в 1994-м. Потом выкупили Megadeth.com — его уже заняли фанаты, как это обычно бывает. Мы сделали свой сайт, у нас были чаты, форумы — мы были в этом задолго до всех новостных сайтов и комментариев, как это существует сейчас (мы то также первые, но кто такое ценит. тем более здесь ). Интернет стал для нас мощным инструментом связи с фанатами по всему миру, потому что мы были международной рок-группой.



Я буквально вчера разговаривал с молодым артистом — они рассказывали, как интернет помог им собрать огромную аудиторию по всему миру ещё до начала гастролей. Молодёжь выросла с интернетом — для них это естественная среда. И я рад, что оказался в самом начале этого пути, что смог это понять. И до сих пор учусь, как использовать это лучше — лишь бы оставаться на связи с фанатами.



Если перенестись вперёд — был период, когда MEGADETH распались. Я не участвовал в реюнионе 2004–2005 годов, но вернулся в группу в 2010-м и провёл с ними ещё 11 лет. Мы сделали много крупных активностей, включая “Big Four” — METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX. Выпустили новые альбомы, один из которых наконец принёс нам Grammy — после, кажется, 11 номинаций. Для фанатов это, возможно, не имело значения, но для индустрии это было признание: мы всегда были важны, всегда были на своём месте. Так что получить эту награду — это было как: “Окей, галочка. Сделано”. Это было за Dystopia, и я считаю, что это один из лучших альбомов MEGADETH. После этого пришло время двигаться дальше.



В 80-е и 90-е я был полностью сосредоточен на группе. В 2000-х, когда она распалась, я быстро переключился на другие варианты. Пошёл учиться, получил бизнес-образование. Работал в Peavey, занимался связями с артистами — это помогало соединять музыкальные бренды с музыкантами. Тогда как раз поднимались молодые группы вроде SLIPKNOT, Kid Rock, NICKELBACK — и я работал с ними на раннем этапе. Они стали новыми яркими рок-группами — своего рода новыми KISS.



Я также создал другие проекты: у меня была группа F5, я участвовал в записях с Max Cavalera на двух альбомах SOULFLY. Это расширило мои горизонты — я понял, что могу быть не только частью одной группы. Когда я вернулся в MEGADETH, у меня уже был этот опыт — и как у основателя, и как у музыканта, который умеет встраиваться в разные проекты.



Я также создал проект METAL ALLEGIANCE — мы впервые выступили на круизе MOTÖRHEAD “Motörboat”. Это, по сути, дало толчок всей теме с “all-star jam” на рок-круизах, когда известные музыканты собираются вместе. Мне повезло быть частью многих таких ранних идей, которые потом подхватили и другие».







