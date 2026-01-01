2 май 2026



JOHNNY VAN ZANT о будущем LYNYRD SKYNYRD



JOHNNY VAN ZANT был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой его спросили, каким он видит будущее LYNYRD SKYNYRD и как долго его коллеги смогут:



«Знаете что?! До того, как Гэри [Россингтон, гитарист и единственный оставшийся в живых участник LYNYRD SKYNYRD] умер [в марте 2023 года], он всегда называл нас "Bubba". Он сказал: "Я не знаю, сколько еще смогу играть" и все такое. Он сказал: "HE ALLMAN BROTHERS всё". Теперь, когда Грегга [Оллмана] больше нет, о них почти ничего не слышно. Чарли Дэниелс оказал большое влияние на ребят. Он скончался, и о нем почти ничего не говорят. Он сказал: "Когда бы меня не станет, я надеюсь, что эта музыка будет жить". В общем, он хотел, чтобы она жила и дальше.



Так что, пока у меня крепкое здоровье и есть хорошие люди, такие как [нынешние гитаристы LYNYRD SKYNYRD] Damon Johnson, Rickey Medlocke и все остальные, посмотрим, как мы сможем дальше и куда дойдем.



А знаешь что?! Я всегда говорю, что все зависит от фанатов. Они приходят, мы играем. Потому что мне нравится это делать.



Люди говорили мне: "О, ты не Ронни", "Ты не такой", "Тебе нужно носить ковбойскую шляпу", "Тебе нужно ходить босиком". Я отвечал: "Ну, это было в стиле Ронни. Но я то Джонни". И 40 лет в следующем году — это долгий срок, когда люди смирились. Они же просто любят эту музыку. Им нравится то, что она есть. Это больше, чем просто фанаты. Я называю это нашей нацией Скайнирдов… Они для нас как семья, чувак. Мы — GRATEFUL DEAD с юга. Они следуют за нами, приходят на одни и те же концерты и слушают практически одни и те же выступления, но им в кайф!»







