4 май 2026



VENOM: «Нам дорого ехать в США»



В рамках недавнего интервью у гитариста VENOM Rage (a.k.a. Stuart Dixon) спросили, есть ли планы относительно американских гастролей в поддержку альбома "Into Oblivion":



«Мы как раз все это обсуждали. Главная проблема со Штатами — и она становится всё хуже — это визы и вся эта история. Это очень дорого. По-моему, выходит где-то от семи до девяти тысяч долларов — и это только на трёх участников группы. Плюс всё, что происходит в мире: растут цены на топливо и так далее. И даже если ты подаёшься на визы, нет гарантии, что тебя пустят.



Я знаю, что у CRADLE OF FILTH был перенос тура, и были другие европейские группы, которые просто не смогли… Был, кажется, фестиваль, куда около 20 групп не смогли приехать — просто не получили визы. Вся эта бюрократия… Это же просто рок-н-ролл. Мы хотим приехать, сыграть концерт, кайфануть вместе с фанатами, познакомить новых людей с музыкой, поделиться энергией. А всё превращается в жуткую сложность. Типа: “Вы хотите тут работать?” — “Да нет, мы просто хотим сыграть музыку. Это не работа”. И всё равно — куча проблем.



Раньше американским группам было проще приезжать в Европу. Хотя сейчас и там не всё гладко — FORBIDDEN, кажется, отменили европейский тур, ANTHRAX тоже. И одна из главных проблем — Америка слишком огромная страна, тебе нужен туровый автобус. Раньше это стоило около тысячи долларов в день — уже тогда немало, а сейчас за такие деньги автобус вообще не найти.



Поэтому андеграундные группы и продолжают ездить — они просто запрыгивают в какой-нибудь раздолбанный RV и едут: бах-бах-бах, концерт за концертом. И это круто, потому что они поддерживают жизнь в хэви-металле, пока более крупные команды просто не могут себе позволить туры. А мы… если получим приглашение — поедем. Мы как вампиры: нас надо пригласить. Мы не можем просто так переступить порог.



Нам постоянно приходят предложения, но как только речь заходит о визах, промоутеры такие: “Эээ…”. Мы не собираемся рисковать и ехать по туристической визе. Мы обсуждали это с BMG — есть варианты, вроде годовых рабочих виз, которые делают всё более реалистичным. Но всё равно обидно. Британские группы обожают играть в Штатах. В 60-х и 70-х, во времена “британского вторжения”, всё было иначе — группы просто приезжали одна за другой: на этой неделе LED ZEPPELIN, потом HUMBLE PIE, потом DEEP PURPLE. Это было постоянно.



Сейчас такого нет. И это расстраивает, потому что мы в VENOM всегда считали себя мировой группой. Мы не просто британская группа для британской публики или даже только для Европы — у нас есть фанаты в Канаде, Южной Америке и везде. Хотелось бы, чтобы всё было как 30 лет назад — тогда бы мы сейчас не сидели и не обсуждали это, а были бы в мировом туре.



Дорого это стало примерно лет 10 назад. Я помню, как мы в прошлый раз оформляли визы — сидишь полдня в американском посольстве в Лондоне. Это не так, что ты пришёл и сказал: “Дайте визу”. Ты проходишь три интервью, и каждое нужно пройти, иначе отказ. Потом сдаёшь паспорт, платишь деньги и ждёшь, пока его вернут уже с визой. Это долгий, муторный процесс. И реально сложнее всё стало примерно лет десять назад».







