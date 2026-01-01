TRIXTER обещают крутую пластинку



Steve Brown в недавнем интервью рассказал о том, какой будет новая пластинка TRIXTER:



«Сейчас у нас готово примерно на 75 % 16 песен для нового альбома TRIXTER. [Альбом] не будет состоять из 16 песен, но [он] просто убойный. Я чертовски взволнован тем, что нас ждёт. У нас есть новая песня» — судя по всему, кавер на AIR SUPPLY — «которая выйдет на трибьют-альбоме, посвящённом софт-року 70-х, на лейбле Cleopatra Records. Она вас просто сразит наповал. Она, б$$$ь, сразит вас наповал… Я очень взволнован новым материалом TRIXTER. И, к сожалению, реальность такова, что я знаю: многие из вас сейчас думают: «Ну, а когда же он выйдет?» А он выйдет, когда выйдет!»







