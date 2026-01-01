Видео с выступления DAVID LEE ROTH, которое состоялось 29 апреля в ACL Live, The Moody Theater, Austin, Texas, доступно для просмотра ниже:
01. Panama (VAN HALEN song)
02. Drop Dead Legs (VAN HALEN song)
03. Romeo Delight (VAN HALEN song)
04. Little Dreamer (VAN HALEN song)
05. Blues Jam
06. I'm The One (VAN HALEN song)
07. Dance The Night Away (VAN HALEN song)
08. Ice Cream Man (John Brim cover)
09. You Really Got Me (The Kinks cover)
10. Jamie's Cryin' (VAN HALEN song)
11. Unchained (VAN HALEN song)
12. New York State Of Mind (Billy Joel cover)
13. Mean Street (VAN HALEN song)
14. Ain't Talkin' 'Bout Love (VAN HALEN song)
15. Hot For Teacher (VAN HALEN song)
16. Everybody Wants Some!! (VAN HALEN song)
17. Jump (VAN HALEN song)
