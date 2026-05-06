6 май 2026



Гитарист NAPALM DEATH решил помочь группам и фанатам



MITCH HARRIS запустил краудфандинговую кампанию для TourFlip — нового маркетплейса, который он сам разработал и построил, чтобы помочь группам получать концерты по всему миру, зарабатывать деньги и справляться с растущими расходами на гастроли.



После более чем 25 лет на сцене и в турах Harris создал TourFlip, чтобы сделать этот процесс более эффективным и прибыльным для всех участников. Группы получают прямые предложения на выступления от промоутеров со всего мира. Фанаты платят номинальную цену за билеты — без дополнительных сервисных сборов, когда промоутеры и площадки продают билеты напрямую через TourFlip. Платформа также агрегирует предложения от крупных билетных партнёров, при этом обещание отсутствия комиссий распространяется только на прямые продажи. Промоутеры, площадки, фестивали и технические команды работают напрямую через эту платформу.



«Стриминг убил доходы от альбомов. Группы забирают себе, может, процентов 20 от того, что реально зарабатывают. Фанаты платят больше, чем когда-либо, получая при этом меньше, чем когда-либо. Промоутеры не могут достучаться до групп через агентов. Техперсонал не может найти стабильную работу. Поэтому я и сделал TourFlip».



Платформа также включает маркетплейс, где группы могут напрямую продавать мерч и услуги своей аудитории, связанной с концертами, а ещё встроенную социальную ленту, где артисты и фанаты могут взаимодействовать и зарабатывать на совместном продвижении шоу — например, по $15 в час за расклейку флаеров уличными командами.



Harris разработал TourFlip так, чтобы можно было удалённо управлять сложными предложениями по концертам. По его словам, инвесторы и лейблы никогда не видели проблему так, как её видит гастрольное сообщество, а сами группы редко имеют доступ к реальному объёму предложений вне стандартных туров с кошмарной логистикой.



«Инвесторам всё равно. Лейблам всё равно. Им всегда было всё равно. А вот группам — нет. Техникам — нет. Фанатам — нет. Сообществу, которое построило эту культуру. Я прошу их поддержки, чтобы довести TourFlip до запуска».



Краудфандинговая кампания уже запущена на официальном сайте проекта. Участники получат постоянный статус Founding Supporter после запуска платформы этим летом. Взносы от $100 дают Gold Badge и шесть месяцев подписки TourFlip Premium.



Ожидается, что TourFlip запустится летом 2026 года.







