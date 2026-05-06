6 май 2026 : 		 Гитарист NAPALM DEATH решил помочь группам и фанатам

18 апр 2026 : 		 Басист NAPALM DEATH представил новое видео

30 мар 2026 : 		 Басист NAPALM DEATH готовит сольную работу

26 фев 2026 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о скуке

11 фев 2026 : 		 THE MELVINS и NAPALM DEATH записали альбом

13 янв 2026 : 		 NAPALM DEATH пишут 17 альбом

25 сен 2025 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о том, что группу называют политической

18 апр 2025 : 		 NAPALM DEATH выступили без MARK 'BARNEY' GREENWAY

9 апр 2025 : 		 JELLO BIAFRA присоединился на сцене к NAPALM DEATH

24 фев 2025 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 дек 2023 : 		 NAPALM DEATH — это хаос!

16 ноя 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH назвал Ронни Джеймса Дио своим рок-богом

4 окт 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH: «Может, в 2024 году отправимся в студию»

15 сен 2023 : 		 Бой Джордж проникся NAPALM DEATH

5 июн 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH выпускает биографию

6 мар 2023 : 		 Вокалист NAPALM DEATH сломал лодыжку

19 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»

12 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых

1 июн 2022 : 		 Вышла фигурка NAPALM DEATH

11 фев 2022 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

10 фев 2022 : 		 Музыканты NAPALM DEATH подцепили COVID-19 в американском туре

26 янв 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

22 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

20 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

9 янв 2022 : 		 Басист NAPALM DEATH обещает эксперименты

11 дек 2021 : 		 Новая песня NAPALM DEATH
Гитарист NAPALM DEATH решил помочь группам и фанатам



MITCH HARRIS запустил краудфандинговую кампанию для TourFlip — нового маркетплейса, который он сам разработал и построил, чтобы помочь группам получать концерты по всему миру, зарабатывать деньги и справляться с растущими расходами на гастроли.

После более чем 25 лет на сцене и в турах Harris создал TourFlip, чтобы сделать этот процесс более эффективным и прибыльным для всех участников. Группы получают прямые предложения на выступления от промоутеров со всего мира. Фанаты платят номинальную цену за билеты — без дополнительных сервисных сборов, когда промоутеры и площадки продают билеты напрямую через TourFlip. Платформа также агрегирует предложения от крупных билетных партнёров, при этом обещание отсутствия комиссий распространяется только на прямые продажи. Промоутеры, площадки, фестивали и технические команды работают напрямую через эту платформу.

«Стриминг убил доходы от альбомов. Группы забирают себе, может, процентов 20 от того, что реально зарабатывают. Фанаты платят больше, чем когда-либо, получая при этом меньше, чем когда-либо. Промоутеры не могут достучаться до групп через агентов. Техперсонал не может найти стабильную работу. Поэтому я и сделал TourFlip».

Платформа также включает маркетплейс, где группы могут напрямую продавать мерч и услуги своей аудитории, связанной с концертами, а ещё встроенную социальную ленту, где артисты и фанаты могут взаимодействовать и зарабатывать на совместном продвижении шоу — например, по $15 в час за расклейку флаеров уличными командами.

Harris разработал TourFlip так, чтобы можно было удалённо управлять сложными предложениями по концертам. По его словам, инвесторы и лейблы никогда не видели проблему так, как её видит гастрольное сообщество, а сами группы редко имеют доступ к реальному объёму предложений вне стандартных туров с кошмарной логистикой.

«Инвесторам всё равно. Лейблам всё равно. Им всегда было всё равно. А вот группам — нет. Техникам — нет. Фанатам — нет. Сообществу, которое построило эту культуру. Я прошу их поддержки, чтобы довести TourFlip до запуска».

Краудфандинговая кампания уже запущена на официальном сайте проекта. Участники получат постоянный статус Founding Supporter после запуска платформы этим летом. Взносы от $100 дают Gold Badge и шесть месяцев подписки TourFlip Premium.

Ожидается, что TourFlip запустится летом 2026 года.




6 май 2026
P
Papa
Платформа также включает маркетплейс, где группы могут напрямую продавать мерч и услуги своей аудитории. О, боги! Дайте нам возможность такую) а не платить перекупам
 


