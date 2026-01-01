Новости
|||| 8 май 2026

Зачем ATREYU перезаписали The Curse



В рамках недавнего интервью у вокалиста ATREYU спросили, зачем группа решила перезаписать The Curse:

«У нас для этого были веские причины. Во-первых, мы собирались отправиться в турне в поддержку этого альбома [в честь его 21-й годовщины] в нынешнем составе. Мы хотим быть открытой группой и сказать: «Когда вы придете на эти концерты, именно так это и будет звучать». Мы считаем, что это невероятно честно, возможно, даже честнее, чем у большинства групп. Во-вторых, это первый альбом в нашей карьере, права на который полностью принадлежат нам. Мы сделали его сами. Мы выпустили его сами. Мы выпустили винил сами. Он принадлежит нам на 100%. Так что мы говорим: «Если вам нравится новая версия «The Curse», знайте, что когда вы ее слушаете, 100% денег возвращаются группе, которую вы любите», а не уходят какой-то звукозаписывающей компании, которая выкупила наш старый лейбл. Полагаю, этот аргумент весьма рабочий и его многие оценили, сказав что-то из серии: «О, даже так. Ну тогда круто. Смысл есть».

На вопрос, было ли это «сложным процессом» вернуть права на этот альбом, Brandon ответил:

«Нам очень повезло, что в наших контрактах нет положений о перезаписи, так что мы могли бы перезаписать каждый из наших альбомов, если бы захотели, что, возможно, когда-нибудь и произойдет, просто из-за права собственности. Тут такая ситуация, если ты перезаписываешь мастер-копии, то они становятся твоей собственностью».




