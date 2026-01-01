6 май 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый материал звучит хорошо!»

27 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы тур по «Screaming For Vengeance» и «Defenders Of The Faith»

23 апр 2026 : 		 Сборник лучшего от JUDAS PRIEST выйдет летом

21 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Группы и без оригинальных членов могут!»

10 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о сет-листе будущего тура

6 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о своём приходе в группу: «Они соврали, сказав, что это прощальный тур»

2 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Возвращаться домой из тура к дочке — счастье!»

30 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST отметят юбилей "Sad Wings of Destiny"

27 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST начали работу в студии

19 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «15 лет назад я пришел для прощального тура и мы все еще в деле!»

17 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается по три раза на дню

18 фев 2026 : 		 Фрагмент документального фильма о JUDAS PRIEST

17 фев 2026 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть много мест, где мы страдаем...»

16 янв 2026 : 		 Документальный фильм о JUDAS PRIEST представят в Берлине

10 дек 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи

10 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER показывает, как играть JUDAS PRIEST

2 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»

22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем
Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый материал звучит хорошо!»



RICHIE FAULKNER в интервью WRIF рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Мы собрались в феврале, недалеко от Нэшвилла, и поступили так же, как и при записи альбома «Firepower» [2018 года]… Мы собрались и вместе записали партии ударных. На альбоме «Invincible Shield» мы так не делали из-за ограничений — [только что] сняли ограничения, связанные с COVID, и мы были в туре, поэтому нам пришлось подстраивать запись под график гастролей. Так что все было немного по-другому. Но мы собрались и записали основу для альбома недалеко от Нэшвилла. Так что барабаны готовы, бас готов, гитары готовы. Я записал соло-гитары в своей домашней студии. Дело движется. У нас есть основа. И, да, все звучит реально круто!»




