сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый материал звучит хорошо!»



RICHIE FAULKNER в интервью WRIF рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Мы собрались в феврале, недалеко от Нэшвилла, и поступили так же, как и при записи альбома «Firepower» [2018 года]… Мы собрались и вместе записали партии ударных. На альбоме «Invincible Shield» мы так не делали из-за ограничений — [только что] сняли ограничения, связанные с COVID, и мы были в туре, поэтому нам пришлось подстраивать запись под график гастролей. Так что все было немного по-другому. Но мы собрались и записали основу для альбома недалеко от Нэшвилла. Так что барабаны готовы, бас готов, гитары готовы. Я записал соло-гитары в своей домашней студии. Дело движется. У нас есть основа. И, да, все звучит реально круто!»







+0 -0



просмотров: 228

