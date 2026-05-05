CARMINE APPICE: «Кто эти богачи, кто сейчас покупает билеты по таким ценам?»



CARMINE APPICE в очередной раз заявил, что не является большим поклонником бизнес-модели потоковой передачи музыки, основанной на доступе, а не на владении.



«Знаете что? Я не пользуюсь ни одним из этих стриминговых сервисов. Вместо этого я скачиваю [музыку легально]. Люди присылают мне [сообщения]: «Эй, послушай это на Spotify». Я говорю: «Я не пользуюсь Spotify», потому что они нас постоянно обманывают. И я не собираюсь их поддерживать.



Я пошел посмотреть PAPA ROACH и SHINEDOWN. Я никогда не видел SHINEDOWN. Я слышал о PAPA ROACH. Я никогда их не видел. SHINEDOWN были неплохи, но, чувак, PAPA ROACH просто сразили меня наповал. Они были чертовски круты. Так что я зашел в iTunes и купил 10 их песен. Я их купил. Я не буду их слушать в стриминге. Теперь они у меня навсегда. И именно этого сегодня не хватает».



Appice, который до сих пор время от времени выступает с «The Rod Show» (также известным как «The Rod Experience»), трибьют-проектом, воссоздающим музыку и наследие его времени, когда он играл с Родом Стюартом, продолжил, сказав, что из-за того, что стриминговые музыкальные сервисы, такие как Spotify и Apple Music, лишили их традиционного источника дохода от продажи музыки, большинство рок-групп вынуждены зарабатывать деньги гастролями.



«Вы замечаете, что все гастролируют, и видите цены на билеты. Я к тому, что вот вы идете на концерт Рода Стюарта — это будет стоить тысяча долларов. Но на наше шоу можно прийти за 75 баксов. А это же то же самое. Но вот в чем дело — посмотрите, как активно все гастролируют, и сколько денег люди тратят на билеты. 3000 долларов или около того за [билет на концерт] Брюса Спрингстина. И я слышал, что на последнее шоу KISS один билет стоил 12–13 тысяч. Это просто дико. Кто, черт возьми, покупает билеты за 12 000 долларов? А [если] ты [хочешь] взять с собой жену, это 25 000 долларов. К тому времени, как ты со всем разберешься, это, наверное, будет 27 000 долларов. Если ты купишь футболку, две футболки… Это просто нелепо. Откуда у людей берутся такие деньги? Кредитные карты? … Да ладно. Я имею в виду, это просто смешно. Чем все эти люди зарабатывают на жизнь? Обычные люди, сколько они зарабатывают? 70, 80 тысяч в год? А кто тогда покупает все эти билеты? Откуда столько богачей?»







