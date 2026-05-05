Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 57
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 28
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 57
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 28
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
[= ||| все новости группы



*

Carmine Appice's Guitar Zeus

*



5 май 2026 : 		 CARMINE APPICE: «Кто эти богачи, кто сейчас покупает билеты по таким ценам?»

12 фев 2026 : 		 CARMINE APPICE: «Понятия не имею, как молодые группы сейчас добиваются успеха»

31 июл 2025 : 		 CARMINE APPICE: «ИХ меня спас!»

7 июл 2024 : 		 CARMINE APPICE: «Музыкантов на Spotify просто кидают!»

6 июн 2024 : 		 VINNY APPICE: «Я никогда не сжигал мосты»

2 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE о Джоне Бонэме: «Он сказал мне, что я его кумир»

23 май 2024 : 		 CARMINE APPICE не получил ответа от NIKKI SIXX'a

28 авг 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Я был пионером в мире барабанов»

12 июн 2023 : 		 Новое видео APPICE PERDOMO PROJECT

8 апр 2023 : 		 CARMINE APPICE и FERNANDO PERDOMO готовят новый альбом

28 янв 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный бизнес»

16 янв 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Я буду играть до тех пор, пока буду в состоянии это делать»

25 окт 2022 : 		 CARMINE APPICE — о том, как трудно сейчас музыкантам зарабатывать

26 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE об участии в проекте HEAR 'N AID

12 ноя 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

11 ноя 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO

9 окт 2021 : 		 CARMINE APPICE: «Никто не знает, действительно ли прививка — это прививка или то, что убьёт всех»

2 сен 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO

5 апр 2019 : 		 CARMINE APPICE о несостоявшемся возвращении бывшего гитариста KISS

31 янв 2019 : 		 Видео с текстом от CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

12 янв 2019 : 		 Выйдут переиздания CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

28 сен 2017 : 		 CARMINE APPICE: «Нет новых героев на ударном фронте»

20 мар 2017 : 		 CARMINE And VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH

13 сен 2016 : 		 CARMINE и VINNY APPICE запишут альбом

21 янв 2016 : 		 Мемуары CARMINE APPICE выйдут в мае
| - |

|||| сегодня

CARMINE APPICE: «Кто эти богачи, кто сейчас покупает билеты по таким ценам?»



zoom
CARMINE APPICE в очередной раз заявил, что не является большим поклонником бизнес-модели потоковой передачи музыки, основанной на доступе, а не на владении.

«Знаете что? Я не пользуюсь ни одним из этих стриминговых сервисов. Вместо этого я скачиваю [музыку легально]. Люди присылают мне [сообщения]: «Эй, послушай это на Spotify». Я говорю: «Я не пользуюсь Spotify», потому что они нас постоянно обманывают. И я не собираюсь их поддерживать.

Я пошел посмотреть PAPA ROACH и SHINEDOWN. Я никогда не видел SHINEDOWN. Я слышал о PAPA ROACH. Я никогда их не видел. SHINEDOWN были неплохи, но, чувак, PAPA ROACH просто сразили меня наповал. Они были чертовски круты. Так что я зашел в iTunes и купил 10 их песен. Я их купил. Я не буду их слушать в стриминге. Теперь они у меня навсегда. И именно этого сегодня не хватает».

Appice, который до сих пор время от времени выступает с «The Rod Show» (также известным как «The Rod Experience»), трибьют-проектом, воссоздающим музыку и наследие его времени, когда он играл с Родом Стюартом, продолжил, сказав, что из-за того, что стриминговые музыкальные сервисы, такие как Spotify и Apple Music, лишили их традиционного источника дохода от продажи музыки, большинство рок-групп вынуждены зарабатывать деньги гастролями.

«Вы замечаете, что все гастролируют, и видите цены на билеты. Я к тому, что вот вы идете на концерт Рода Стюарта — это будет стоить тысяча долларов. Но на наше шоу можно прийти за 75 баксов. А это же то же самое. Но вот в чем дело — посмотрите, как активно все гастролируют, и сколько денег люди тратят на билеты. 3000 долларов или около того за [билет на концерт] Брюса Спрингстина. И я слышал, что на последнее шоу KISS один билет стоил 12–13 тысяч. Это просто дико. Кто, черт возьми, покупает билеты за 12 000 долларов? А [если] ты [хочешь] взять с собой жену, это 25 000 долларов. К тому времени, как ты со всем разберешься, это, наверное, будет 27 000 долларов. Если ты купишь футболку, две футболки… Это просто нелепо. Откуда у людей берутся такие деньги? Кредитные карты? … Да ладно. Я имею в виду, это просто смешно. Чем все эти люди зарабатывают на жизнь? Обычные люди, сколько они зарабатывают? 70, 80 тысяч в год? А кто тогда покупает все эти билеты? Откуда столько богачей?»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 май 2026
YNWA
"""3000 долларов или около того за [билет на концерт] Брюса Спрингстина.""""

Чувак, Спрингсин выступает на стадионах и вряд ли все места на этом стадионе стоят 3000 баксов. Да взять любой стадионный концерт, там чем дальше и выше, тем цена ниже. Партер и танцпол тоже разная цена.
Короче, этот дед выдал очередное старое брюзжание. Купил он на тупце, ага. Стриминг Apple Music это плохо, а он на тунце купил песни. Видимо iTunes какие-то баснословные деньги артистам выплачивают))
просмотров: 77

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом