JOEY VERA хотел бы новых концертов FATES WARNING



JOEY VERA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково положение дел в FATES WARNING:



«Чёрт, как бы я хотел дать тебе ответ, чувак… У меня нет никаких новостей по этому поводу, и это меня очень расстраивает, потому что меня об этом часто спрашивают. Я до сих пор поддерживаю связь с Jim'ом и с Ray'ем. Мы переписываемся. Наверное, с Ray'ем я переписываюсь чаще, чем с Jim'ом, но мы все равно поддерживаем связь. И мы типа: «Эй, мы скучаем по вам, ребята. Давайте снова выйдем и сделаем это». А они: «Да, да, да, да». Ну, а так все заняты, что, в принципе, правда. Все сейчас занимаются другими делами.



Но я не сдался. Я бы с удовольствием дал еще концертов. И я знаю, что поступают предложения от промоутеров, потому что иногда они обращаются и ко мне лично. Я лишь отвечаю: «Эй, чувак, у меня здесь нет никакого влияния. Тебе нужно обратиться к нашим агентам, Матеосу и Рэю». Но интерес к нам все еще есть, и я надеюсь, что однажды я смогу ответить тебе что-то более позитивное, чем то, что я пытаюсь донести сейчас. [Смеется]»







