*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
Fates Warning

5 май 2026 : 		 Вокалист FATES WARNING не уверен, что будут новые концерты

5 май 2026 : 		 JOEY VERA хотел бы новых концертов FATES WARNING

11 фев 2024 : 		 У FATES WARNING нет никаких планов

2 окт 2023 : 		 Гитарист FATES WARNING: «Группа не распалась»

9 июл 2023 : 		 FATES WARNING на виниле

16 май 2023 : 		 JIM MATHEOS больше не хочет заниматься FATES WARNING

5 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от FATES WARNING

16 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от FATES WARNING

17 май 2022 : 		 Книга о FATES WARNING выйдет летом

14 окт 2021 : 		 Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом

19 авг 2021 : 		 Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом

23 июл 2021 : 		 Выходит новая книга о FATES WARNING

21 май 2021 : 		 Ударник FATES WARNING и SEBASTIAN BACH подался в кантри

23 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик FATES WARNING: «Хотите посмеяться? Посмотрите, как Portnoy играет эти песни»

17 дек 2020 : 		 Обучающее видео от FATES WARNING

9 ноя 2020 : 		 Новое видео FATES WARNING

8 окт 2020 : 		 Видео с текстом от FATES WARNING

31 авг 2020 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет осенью

10 июл 2020 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут летом

14 май 2020 : 		 Ray Adler завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 Оригинальный басист выступит с FATES WARNING

17 фев 2019 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году

27 авг 2018 : 		 FATES WARNING возьмут временного барабанщика

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

27 июн 2018 : 		 Вокалист FATES WARNING: «Планов относительного нового альбома пока нет»

16 июн 2018 : 		 Фрагмент концертного релиза FATES WARNING
JOEY VERA хотел бы новых концертов FATES WARNING



JOEY VERA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково положение дел в FATES WARNING:

«Чёрт, как бы я хотел дать тебе ответ, чувак… У меня нет никаких новостей по этому поводу, и это меня очень расстраивает, потому что меня об этом часто спрашивают. Я до сих пор поддерживаю связь с Jim'ом и с Ray'ем. Мы переписываемся. Наверное, с Ray'ем я переписываюсь чаще, чем с Jim'ом, но мы все равно поддерживаем связь. И мы типа: «Эй, мы скучаем по вам, ребята. Давайте снова выйдем и сделаем это». А они: «Да, да, да, да». Ну, а так все заняты, что, в принципе, правда. Все сейчас занимаются другими делами.

Но я не сдался. Я бы с удовольствием дал еще концертов. И я знаю, что поступают предложения от промоутеров, потому что иногда они обращаются и ко мне лично. Я лишь отвечаю: «Эй, чувак, у меня здесь нет никакого влияния. Тебе нужно обратиться к нашим агентам, Матеосу и Рэю». Но интерес к нам все еще есть, и я надеюсь, что однажды я смогу ответить тебе что-то более позитивное, чем то, что я пытаюсь донести сейчас. [Смеется]»




5 май 2026
M
Mateas89
Эхх, жаль, что Джим охладел к FW. Последние альбомы были мега крутыми. Тот редкий случай, когда пластинки были абсолютно на уровне классики.
