SHANNON LARKIN: «Sully понял, почему я ушел из GODSMACK»



SHANNON LARKIN в недавнем стриме на официальном канале поговорил о том, почему ушел из GODSMACK:



«Что касается истории с GODSMACK — скажу так: всё закончилось красиво, без обид. И GODSMACK 2.0 уже на подходе — с Wade Murff за барабанами и Sam Koltun на гитаре. И это будет мощно, потому что я знаю Sully Erna — он умеет делать крутые вещи и сделает крутой альбом. GODSMACK продолжат своё дело, версия 2.0. И с моей стороны никаких обид — только любовь.



Для тех, кто, может, впервые меня видит: я гастролировал 40 лет. И хочу снова сказать Noel Gallagher из OASIS — я не из тех, кто сидит и ноет по этому поводу. Это были лучшие годы моей жизни — эти 40 лет в музыкальной индустрии: туры, запись альбома, туры, запись, туры — по кругу. Пока в какой-то момент это просто не закончилось… И я остановился. И это нормально.



И Sully это понял, потому что он знает меня ещё со времён WRATHCHILD — с 1986–87 годов, когда мы познакомились. Тогда не было ни мобильников, ни интернета. Мы просто записали номера друг друга и поддерживали связь 17 лет до того, как я присоединился к GODSMACK. Так что мы были друзьями задолго до этого — и остались ими после. И это, по-моему, самое важное, когда ты идёшь дальше.



Я всегда стараюсь поставить себя на место другого. И я бы тоже сначала расстроился. Есть такая горечь, когда твои кореша уходят из группы. Но ты понимаешь причину. И это не те стандартные причины, из-за которых распадаются команды — типа секс и наркотики. Когда я говорю “секс”, я имею в виду всю эту дичь, когда кто-то в группе лезет к жене другого или ещё хуже — такое случается и рушит коллективы, мы это видели много раз. И, конечно, наркотики — в рок-н-ролле они всегда были. Такова реальность.



Я не говорю, что я “за” наркотики — это не так. Но я за траву. Я за марихуану. Всегда был за это. И если посмотреть на историю, возьми AEROSMITH — одну из величайших групп всех времён, возможно, величайшую американскую рок-группу. И при этом часть их лучшей музыки была создана под влиянием веществ. И отрицать это невозможно — между разными этапами их творчества есть разница. Но, повторюсь, я не пропагандирую наркотики. Я просто говорю, как оно есть».







