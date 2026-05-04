Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Godsmack

*



4 май 2026 : 		 SHANNON LARKIN: «Sully понял, почему я ушел из GODSMACK»

3 май 2026 : 		 SULLY ERNA обещает новую музыку GODSMACK

13 апр 2026 : 		 SAM KOLTUN и WADE MURFF поедут в тур с GODSMACK

15 мар 2026 : 		 Концертный релиз GODSMACK выйдет весной

24 дек 2025 : 		 Вокалист GODSMACK: «Новый альбом? А почему бы и не...»

1 ноя 2025 : 		 GODSMACK отметят юбилей "Awake"

13 июн 2025 : 		 Новый гитарист GODSMACK благодарен возможности выступить к группой

24 май 2025 : 		 Лидер GODSMACK: «Мы снова контролируем ситуацию»

15 апр 2025 : 		 Альбом GODSMACK впервые выходит на виниле

3 апр 2025 : 		 GODSMACK лишились барабанщика и гитариста

31 мар 2025 : 		 Видео с выступления GODSMACK

26 мар 2025 : 		 GODSMACK отыграли и второе шоу с новыми участниками

25 мар 2025 : 		 Вокалист GODSMACK об отсутствии коллег в Софии

24 мар 2025 : 		 Полсостава GODSMACK открыли тур

1 дек 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK: «С годами Sully поет всё лучше»

9 окт 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Новой музыки не ждите»

30 сен 2024 : 		 Винил GODSMACK выйдет осенью

17 июн 2024 : 		 Альбом GODSMACK впервые выйдет на виниле

16 май 2024 : 		 GODSMACK впервые выпустят "Awake" на виниле

23 апр 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Пока конкретных планов нет»

18 апр 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK о нынешнем туре

16 апр 2024 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

4 мар 2024 : 		 BRAD WHITFORD выступил с GODSMACK

1 мар 2024 : 		 Новое видео GODSMACK

20 фев 2024 : 		 Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!

18 фев 2024 : 		 GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SHANNON LARKIN: «Sully понял, почему я ушел из GODSMACK»



zoom
SHANNON LARKIN в недавнем стриме на официальном канале поговорил о том, почему ушел из GODSMACK:

«Что касается истории с GODSMACK — скажу так: всё закончилось красиво, без обид. И GODSMACK 2.0 уже на подходе — с Wade Murff за барабанами и Sam Koltun на гитаре. И это будет мощно, потому что я знаю Sully Erna — он умеет делать крутые вещи и сделает крутой альбом. GODSMACK продолжат своё дело, версия 2.0. И с моей стороны никаких обид — только любовь.

Для тех, кто, может, впервые меня видит: я гастролировал 40 лет. И хочу снова сказать Noel Gallagher из OASIS — я не из тех, кто сидит и ноет по этому поводу. Это были лучшие годы моей жизни — эти 40 лет в музыкальной индустрии: туры, запись альбома, туры, запись, туры — по кругу. Пока в какой-то момент это просто не закончилось… И я остановился. И это нормально.

И Sully это понял, потому что он знает меня ещё со времён WRATHCHILD — с 1986–87 годов, когда мы познакомились. Тогда не было ни мобильников, ни интернета. Мы просто записали номера друг друга и поддерживали связь 17 лет до того, как я присоединился к GODSMACK. Так что мы были друзьями задолго до этого — и остались ими после. И это, по-моему, самое важное, когда ты идёшь дальше.

Я всегда стараюсь поставить себя на место другого. И я бы тоже сначала расстроился. Есть такая горечь, когда твои кореша уходят из группы. Но ты понимаешь причину. И это не те стандартные причины, из-за которых распадаются команды — типа секс и наркотики. Когда я говорю “секс”, я имею в виду всю эту дичь, когда кто-то в группе лезет к жене другого или ещё хуже — такое случается и рушит коллективы, мы это видели много раз. И, конечно, наркотики — в рок-н-ролле они всегда были. Такова реальность.

Я не говорю, что я “за” наркотики — это не так. Но я за траву. Я за марихуану. Всегда был за это. И если посмотреть на историю, возьми AEROSMITH — одну из величайших групп всех времён, возможно, величайшую американскую рок-группу. И при этом часть их лучшей музыки была создана под влиянием веществ. И отрицать это невозможно — между разными этапами их творчества есть разница. Но, повторюсь, я не пропагандирую наркотики. Я просто говорю, как оно есть».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 май 2026
B
BasterBaster
Лучшие альбомы AEROSMITH это 1993 и 1997 годы с приглашенными авторами, толковыми продюссерами и абсолютно трезвыми, спортивными и завязавшими AEROSMITH. А вот когда AEROSMITH употребляли (76-85), они и сочиняли всякую хероту, которая на хрен никому не сдалась бы и даром, если бы не последующий успех, мтв и т.д. Кстати никогда не понимал нафига они пихают старьё 70х в сет лист. Ну 4 песни. мама кин, волк зиз вей, свит эмоушен, дрим он и всё - этим вполне можно ограничится из всего периода 70х
4 май 2026
Вашингтон Ирвинг
BasterBaster, вообще не втыкаю в Аэросмит. спасибо Собянину, что на день города их как-то в Москву привез, вроде в 2015. послушал минут 20, потом пошел в киллфише обхуярился пивом
4 май 2026
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, toys in the Attic послушай несколько раз. Мне кажется в той же "Sweet Emotions" они просто выдали схему для некоторых флагмонов гранжа (для Эндрю Вуда и в последствии Purl Jam уж точно). Ну а треки типа "Walk this way" будто прототип для Panter'овской "Cowboys from Hell" с тем же сплавом из буги и фанк ритма.
4 май 2026
m
mohnatiy
Александр Сергеевич Нашевсё?
4 май 2026
Орион
mohnatiy, похож на смесь Пушкина с Васей Бриллиантом
просмотров: 545

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом