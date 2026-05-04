*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
4 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA

29 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA: Pro-Shot

27 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA

21 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH о влиянии на группы Big 4

14 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH дает совет молодым

23 мар 2026 : 		 Биография лидера MEGADETH выйдет осенью

21 мар 2026 : 		 MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза

20 мар 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме
Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA



DAVE MUSTAINE в очередной раз рассказал о своём решении включить свою версию "Ride The Lightning", заглавного трека из альбома METALLICA 1984 года, в последний альбом MEGADETH под названием "Megadeth". По поводу того, почему он выбрал для записи именно эту песню METALLICA, он сказал:

«У меня есть действительно хорошее объяснение. Это была одна из песен, которые я написал вместе с James'ом, и, как и с другими песнями, которые я написал, что-то произошло, когда я ушёл. Партии были изменены, лавры авторства были переданы другим людям, и я подумал, что из всех песен "Ride The Lightning" лучше всего продемонстрировала мои гитарные таланты: придуманный мной паучий аккорд, хрюкающие аккорды. Другие группы подобное не делали. И всё это в "Ride The Lightning".

Я всегда считал James'a отличным гитаристом, поэтому, когда MEGADETH взялись за эту песню, мы решили, что нам нужно сделать её такой же хорошей, а то и лучше, чем оригинал. И мы начали размышлять, как нам это сделать. METALLICA — потрясающая группа. Поэтому мы немного ускорили песню, сделали её более неистовой, а затем немного украсили соло. А в конце звучат партии барабанов, которые играли ребята из METALLICA, и я сказал Dirk'y: "Повеселись. Просто получай удовольствие". В конце он добавил сбивки в четырёх местах. И я думаю, что это действительно потрясающие партии ударных. Возможно, они похожи на оригинальный материал, но не знаю, насколько. Он записал свои партии, и мне это очень нравится».

Dave также упомянул о возможности исполнения MEGADETH "Ride The Lightning" на некоторых концертах прощального тура группы, в том числе на недавно начавшемся южноамериканском этапе тура:

«Теперь вопрос только в том, сыграем ли мы её вживую, когда она прозвучит на концерте, и сколько раз мы хотим её сыграть. Мы можем не играть её в Южной Америке; мы можем сыграть её здесь только один раз. Я не знаю. Так должно быть правильно, потому что когда мы сыграем её в первый раз, люди запишут это на видео, и всё разойдётся по всему миру. И я не хочу, чтобы версия песни, которую мы записали, была, по мнению почти всех, лучше оригинала, я не хочу играть эту песню и испытывать некоторую неуверенность в себе. Я хочу выйти на сцену и сделать всё по-своему. Я хочу быть чёртовым боссом.

И возвращаясь к тому, почему мы записали эту песню, хочу сказать: это своего рода замыкание круга, дань уважения группе, в которой я был одним из основателей. И любите вы меня или ненавидите, они никогда не смогут стереть меня из памяти. И я думаю, что будет здорово, когда люди смогут смотреть с пониманием и симпатией на обе группы, не пытаясь сохранить то, чего мне не хочется. Я не хочу враждовать. Я покончил с этим много лет назад. Так что я хотел сделать что-то такое, что было бы просто проявлением некоторого уважения, потому что для меня не имеет значения, волнует ли это кого-либо, нравится ли ему это; важно то, что я делаю, и то, что я проявляю уважение и замыкаю круг».






КомментарииСкрыть/показать 43 )

4 май 2026
Rutger
Все правильно Рыжий говорит и делает. Только маленький нюанс - очень поздно. ВСЕ песни Величайшей, где он соавтор, должны были давно быть освоены, записаны на альбомы в качестве бонусов и на концертники. Плюс ремиксы, версии и что угодно. Их должен был еще золотой состав играть.
А сейчас Мастейн старый, больной и без голоса. Поздно поумнел и взялся круги замыкать.
4 май 2026
K
Kiskenbassker
Rutger, зачем? Нормальный музыкант, если создает новую группу после ухода из старой, пытается привлечь внимание именно новой музыкой. Мастейн всю жизнь так и делал, пытался создавать новую музыку круче чем у Металлики. В золотом составе он еще надеялся сравняться по популярности с Метлой, поэтому переписывать старые песни не было смысла. А вот когда приходит понимание, что твой пик прошел и большего успеха уже не добиться - тогда и начинается переписывание старья, "это я написал", "я их научил играть", "я основатель группы", "украли вывеску" и т.п.
4 май 2026
Rutger
Kiskenbassker, одно другому не мешает. Механикс сейчас никого не волнует. Точно так же еще несколько версий других песен были бы естественной частью карьеры. Игрались бы, выпускались, продавались. И Мастейн бы себя гораздо лучше чувствовал, с точки зрения закрытия гештальта.
4 май 2026
Nameless Faceless
Господа, напомните пожалуйста, в написании каких песен Метлы участвовал Мастейн, кроме Ride The Lightning и Mechanix.
4 май 2026
С
Санчез
Nameless Faceless, jump in the Fire, Phantom Lord, Metal Militia, The Call of Ktulu (Точнее, версия, которая называлась When Hell Freezes Over) и Leper Messiah (Но это прям супер не точно). Раньше, я думал что песен 8, а их официально 6
4 май 2026
gravitgroove
Санчез, leper Messiah - это миф, созданный самим Эмильяновичем, там даже аккордовая последовательность изменена в той части, на которую он ссылался, а не только сама структура .
4 май 2026
father
Nameless Faceless, phantom Lord, Jump in the Fire, Metal Militia, The Call of Ktulu.
Мастейн ещё пиздел про Leper Messiah, но на основе демок, которые приводятся в доказательство, можно за яйца притянуть половину демок метал-сцены 80-х
4 май 2026
father
"Партии были изменены, лавры авторства были переданы другим людям" - но на альбоме записали в копейку так же, как было у Метлы:) Кстати становится непонятно, что там Бёртон сделал.
4 май 2026
olly71
father, на первом альбоме кроме Анестезии ничего так как когда он пришёл в группу альбом был уже полностью готов а Анестезию он притащил готовой с собой . на 2 и 3 альбомах его вклад довольно заметный особенно в колоколах и в орионе
4 май 2026
father
olly71, я говорю конкретно про Ride The Lightning. Если Мастейн говорит, что в авторство вписали кого-то ещё, а это очевидно Бёртон, то либо он сейчас играет не свою первоначальную версию, а то, что уже сделано без него, либо Метла за каким-то хуем вписала в авторство Бёртона просто так.
Короче Мастейн с Эллефсоном через пару лет допиздятся до того, что они изобрели вообще весь современный металл.
4 май 2026
olly71
father, как я понял он говорил про авторство всех 6 песен с первых двух альбомов и грубо намекает на Хэммета или Ульриха . Потому что судя по его словам всё в группе тогда писали только он и Хэтвилд.
4 май 2026
father
olly71, ну насчёт Ларса это тогда тоже пустой пиздёж, можно посмотреть Making Magnetic, чтобы убедиться в охуенном вовлечении Ларса в написание песен. И кстати сам Мастейн говорил, якобы помнит, как Ларс кривенько на гитаре наигрывал риффак из Master of Puppets
4 май 2026
olly71
father, то что Ульрих кривенько но умеет играть на гитаре так этому есть достаточно видео . как минимум придуманый им риф может показать другим в группе. и как минимум с 1986 года он активно принимает участие в сочинении материала и этому нет у меня сомнения . но кто его знает какой композитор был из Ульриха в 1982-83 годах ? Он тогда и на барабанах то играть не умел не то что на гитаре.
4 май 2026
m
mohnatiy
father, так вон рыжий уже говорил недавно, что он всю бигфор научил играть
4 май 2026
m
mohnatiy
Играть бы её еще нормально вживую научился, а то позорище ебаное
4 май 2026
WahrandPhain
mohnatiy, это хрюкающие аккорды, ты не шаришь
4 май 2026
Вашингтон Ирвинг
Хрюкающие аккорды
Пердящие интервалы
Рыгающие риффы
Смердящие ноты
Ну и, конечно же, гундосящий вокал
И как только Металлика отказалась от всего этого?
4 май 2026
4 май 2026
4 май 2026
4 май 2026
P
Petrucci
Ничуть не умаляю вклада Мастейна в становление Метлы, но так и напрашиваются параллели с другим рыжым, Донни- какие же они, сска, всё таки нарцыссы )))
4 май 2026
С
Санчез
Petrucci, кто такой этот Донни?
4 май 2026
m
mohnatiy
Санчез, трамп вестимо
4 май 2026
WahrandPhain
собираются вместе Мегадет и хвалятся:
- я могу паучий и хрюкающий аккорд сыграть!
- а я триоли в другую сторону!
- а я...а я... а я щас на малолетку на камеру подрочу!
4 май 2026
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, ждем обзор от Эллефсона на Pragmata
4 май 2026
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, ну... я все понимаю, но сравнение кейса Дэвида-зюпы с совсем маленькой девочкой из Прагматы - это как-то черезчур, не?
4 май 2026
K
Kiskenbassker
Помню, когда в Exodus вернулся Суза и они выпустили "Blood In, Blood Out", то основная часть хайпа после выхода альбома была даже не о возвращении старого-нового вокалиста, а о том, что Хэммет там сыграл соло в одной из песен. Заголовки типа "Кирк Хэммет вернулся в Exodus" и прочая хрень. С новым Megadeth то же самое ощущение - что свои песни никому не нужны, а вот то, что они перезаписали песню Металлики - топ-новость.
4 май 2026
Corpsegrinder04
Я думал это только у нас "Волю и Разум" по кругу пускают три разные группы. А у пиндосов такие же страсти кипят.
4 май 2026
ElectricRetard
>придуманный мной паучий аккорд
Да да, козу изобрел Джин Симмонс, а бластбит ударник Антракса. Этот "паучий аккорд" джазовые музыканты играли еще до того как ты под стол заполз в первый раз.
Изобретатели хуевы)
Я так же в 5 лет изобретал чай с сахаром и думал, что я гений.
4 май 2026
m
mohnatiy
ElectricRetard, хроматику наверное тоже он изобрел, но забыл рассказать
4 май 2026
ElectricRetard
mohnatiy, он не знает что это такое, скорее всего у него в голове это называется "паучий пробег".
4 май 2026
Орион
Тоже решил что-нибудь изобрести и изобрёл трипперкорд и щучую октаву
4 май 2026
ElectricRetard
Орион, >трипперкорд
Я так понимаю, твою гитару лучше в руки не брать?
4 май 2026
Орион
ElectricRetard, да там щучья октава такая зубастая, что быстрее палец оттяпает)
4 май 2026
IJzerklompje
Орион, щучья октава - какое мое веление, такие и ноты
4 май 2026
m
mohnatiy
Орион, ахахаха, хорош)))
4 май 2026
n
neversaydie
Как будто больше не о чем спросить, кроме Ride ... Мега написала достаточное количество песен и после Risck много достойного материала . Метла этот период времени профукала .
4 май 2026
m
mohnatiy
neversaydie, что интервьюеров волнует и интересно, про то и спрашивают. Видимо остальной достойный материал их не интересует. Лучше в стопиццотый раз просить про этот уже порядком заебавший кавер.
4 май 2026
E
Evil3062
да всем по...уй
4 май 2026
resurgamresponses
Evil3062, так и есть - 42 коммента
4 май 2026
resurgamresponses
Мастейн молодец что закрывает лавку, а то петь уже плохо и неудобно слушателям, а насчет райда, согласен с рутгером, давно надо было затеребонькать этот трек и вписать его себе. поздновато допетрило. но хоть так.
