Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA



DAVE MUSTAINE в очередной раз рассказал о своём решении включить свою версию "Ride The Lightning", заглавного трека из альбома METALLICA 1984 года, в последний альбом MEGADETH под названием "Megadeth". По поводу того, почему он выбрал для записи именно эту песню METALLICA, он сказал:



«У меня есть действительно хорошее объяснение. Это была одна из песен, которые я написал вместе с James'ом, и, как и с другими песнями, которые я написал, что-то произошло, когда я ушёл. Партии были изменены, лавры авторства были переданы другим людям, и я подумал, что из всех песен "Ride The Lightning" лучше всего продемонстрировала мои гитарные таланты: придуманный мной паучий аккорд, хрюкающие аккорды. Другие группы подобное не делали. И всё это в "Ride The Lightning".



Я всегда считал James'a отличным гитаристом, поэтому, когда MEGADETH взялись за эту песню, мы решили, что нам нужно сделать её такой же хорошей, а то и лучше, чем оригинал. И мы начали размышлять, как нам это сделать. METALLICA — потрясающая группа. Поэтому мы немного ускорили песню, сделали её более неистовой, а затем немного украсили соло. А в конце звучат партии барабанов, которые играли ребята из METALLICA, и я сказал Dirk'y: "Повеселись. Просто получай удовольствие". В конце он добавил сбивки в четырёх местах. И я думаю, что это действительно потрясающие партии ударных. Возможно, они похожи на оригинальный материал, но не знаю, насколько. Он записал свои партии, и мне это очень нравится».



Dave также упомянул о возможности исполнения MEGADETH "Ride The Lightning" на некоторых концертах прощального тура группы, в том числе на недавно начавшемся южноамериканском этапе тура:



«Теперь вопрос только в том, сыграем ли мы её вживую, когда она прозвучит на концерте, и сколько раз мы хотим её сыграть. Мы можем не играть её в Южной Америке; мы можем сыграть её здесь только один раз. Я не знаю. Так должно быть правильно, потому что когда мы сыграем её в первый раз, люди запишут это на видео, и всё разойдётся по всему миру. И я не хочу, чтобы версия песни, которую мы записали, была, по мнению почти всех, лучше оригинала, я не хочу играть эту песню и испытывать некоторую неуверенность в себе. Я хочу выйти на сцену и сделать всё по-своему. Я хочу быть чёртовым боссом.



И возвращаясь к тому, почему мы записали эту песню, хочу сказать: это своего рода замыкание круга, дань уважения группе, в которой я был одним из основателей. И любите вы меня или ненавидите, они никогда не смогут стереть меня из памяти. И я думаю, что будет здорово, когда люди смогут смотреть с пониманием и симпатией на обе группы, не пытаясь сохранить то, чего мне не хочется. Я не хочу враждовать. Я покончил с этим много лет назад. Так что я хотел сделать что-то такое, что было бы просто проявлением некоторого уважения, потому что для меня не имеет значения, волнует ли это кого-либо, нравится ли ему это; важно то, что я делаю, и то, что я проявляю уважение и замыкаю круг».











