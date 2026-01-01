Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Angra

*



4 май 2026 : 		 Видео полного реюнион-шоу ANGRA

14 мар 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления ANGRA'99

24 ноя 2025 : 		 ANGRA и KIKO LOUREIRO, EDU FALASCHI и AQUILES PRIESTER выступят на фестивале

24 ноя 2025 : 		 FABIO LIONE уходит из ANGRA

2 авг 2025 : 		 ANGRA отметила юбилей Temple Of Shadows

19 ноя 2024 : 		 Бывший из ANGRA исполняет ANGRA

27 окт 2024 : 		 Новое видео ANGRA

17 окт 2024 : 		 Концертное видео ANGRA

22 сен 2024 : 		 Концертное видео ANGRA 2005

3 сен 2024 : 		 ANGRA берет паузу

4 июн 2024 : 		 Барабанщик W.A.S.P. исполняет ANGRA

13 мар 2024 : 		 Новое видео ANGRA

11 фев 2024 : 		 Видео полного выступления ANGRA

7 фев 2024 : 		 Видео с выступления ANGRA

30 ноя 2023 : 		 Новое видео ANGRA

13 окт 2023 : 		 Новое видео ANGRA

24 сен 2023 : 		 ANGRA в Португалии

15 сен 2023 : 		 Новое видео ANGRA

1 сен 2023 : 		 ANGRA в Испании

18 авг 2023 : 		 ANGRA на Sweden Rock

4 авг 2023 : 		 Новое видео ANGRA

30 июл 2023 : 		 ANGRA о новом альбоме

4 июл 2023 : 		 ANGRA на ATOMIC FIRE RECORDS

30 ноя 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод четыре

6 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод три

3 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод два
Видео полного реюнион-шоу ANGRA



zoom
ANGRA 26 апреля в рамках Bangers Open Air отыграла специальный сет состава "Rebirth", а также сет с Fabio Lione:

Act I: Alírio Netto (vocals),Fabio Lione (vocals),Rafael Bittencourt (guitar),Marcelo Barbosa (guitar),Felipe Andreoli (bass) and Bruno Valverde (drums)

01. Nothing To Say (Alírio Netto on vocals)
02. Angels Cry (Alírio Netto on vocals)
03. Tide of Changes - Part I (Fabio Lione on vocals)
04. Tide of Changes - Part II (Fabio Lione on vocals)
05. Lisbon (Fabio Lione on vocals)
06. Vida Seca (Fabio Lione on vocals)
07. Wuthering Heights (Kate Bush cover) (Alírio Netto on vocals)
08. Carolina IV (Alírio Netto on vocals)

Act II: Eduardo "Edu" Falaschi, Rafael Bittencourt (guitar),Kiko Loureiro (guitar),Felipe Andreoli (bass) and Aquiles Priester (drums)

09. Nova Era
10. Waiting Silence
11. Millennium Sun
12. Heroes Of Sand
13. Ego Painted Grey
14. Bleeding Heart
15. Spread Your Fire
16. Acid Rain
17. Rebirth

Act III:

18. Silence And Distance (André Matos intro on the piano with his images shown on the screen; Netto, Falaschi, Loureiro, Barbosa, Bittencourt, Andreoli and Valverde)
19. Late Redemption (Netto, Falaschi, Barbosa, Loureiro, Bittencourt, Andreoli and Priester)
20. Carry On (Netto, Falaschi, Lione, Bittencourt, Loureiro, Barbosa, Andreoli, Priester and Valverde)




