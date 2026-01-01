Видео полного реюнион-шоу ANGRA
ANGRA 26 апреля в рамках Bangers Open Air отыграла специальный сет состава "Rebirth", а также сет с Fabio Lione:
Act I: Alírio Netto (vocals),Fabio Lione (vocals),Rafael Bittencourt (guitar),Marcelo Barbosa (guitar),Felipe Andreoli (bass) and Bruno Valverde (drums)
01. Nothing To Say (Alírio Netto on vocals)
02. Angels Cry (Alírio Netto on vocals)
03. Tide of Changes - Part I (Fabio Lione on vocals)
04. Tide of Changes - Part II (Fabio Lione on vocals)
05. Lisbon (Fabio Lione on vocals)
06. Vida Seca (Fabio Lione on vocals)
07. Wuthering Heights (Kate Bush cover) (Alírio Netto on vocals)
08. Carolina IV (Alírio Netto on vocals)
Act II: Eduardo "Edu" Falaschi, Rafael Bittencourt (guitar),Kiko Loureiro (guitar),Felipe Andreoli (bass) and Aquiles Priester (drums)
09. Nova Era
10. Waiting Silence
11. Millennium Sun
12. Heroes Of Sand
13. Ego Painted Grey
14. Bleeding Heart
15. Spread Your Fire
16. Acid Rain
17. Rebirth
Act III:
18. Silence And Distance (André Matos intro on the piano with his images shown on the screen; Netto, Falaschi, Loureiro, Barbosa, Bittencourt, Andreoli and Valverde)
19. Late Redemption (Netto, Falaschi, Barbosa, Loureiro, Bittencourt, Andreoli and Priester)
20. Carry On (Netto, Falaschi, Lione, Bittencourt, Loureiro, Barbosa, Andreoli, Priester and Valverde)
