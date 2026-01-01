У SNOT есть уже восемь новых песен



В недавнем интервью участники SNOT, гитарист Mikey Doling и басист John "Tumor" Fahnestock поговорили о новом материале:



«Сейчас мы работаем над совершенно новым альбомом. Это наш первый альбом со времени выхода «Get Some» [1997 года]. Прошло буквально 30 лет, и мы очень воодушевлены этим проектом. Мы работаем с Chris Collier. [Он] отличный продюсер. Он работал над несколькими альбомами KORN, некоторыми альбомами PRONG и многими другими группами, которые мы любим.



Сейчас у нас есть уже восемь песен для альбома, так что мы очень близки к его завершению. Он скоро выйдет, и мы чертовски этому рады».



John добавил: «Честно говоря, я никогда не думал, что это возможно, пока мы не встретили Andy. Мы пытались что-то создать на протяжении последних нескольких десятилетий. Но сейчас все кажется совсем реальным. И с учетом того, что пишется новая музыка и мы слышим, что привносит Andy, мы абсолютно уверены, что выйдем на сцену с размахом».



На вопрос, на каком этапе процесса они решили начать работать над новой музыкой, или было ли это всегда в планах, Mikey ответил:



«Нет, это не всегда было в планах. Мы начали гастролировать и поняли, насколько он великолепен. Поэтому мы попробовали пару песен, и все прошло так хорошо, что мы просто продолжили сочинять».



Fahnestock добавил: «Mikey и я записывали музыку в течение восьми лет. И потом она просто осталась у нас в запасе. И мы всегда знали, что если кто-то сможет привнести что-то в то, что мы написали… В противном случае мы бы сказали: «Ну, пожалуй, у нас останется куча инструментальных треков, пока мы не найдем кого-нибудь подходящего»».



Mikey вступил в разговор: «Мы знали, что как только запишем первую песню с Andy, сможем сделать альбом. Так что мы постепенно над этим работали».







