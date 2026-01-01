сегодня



Вокалист FATES WARNING не уверен, что будут новые концерты



Вокалист FATES WARNING Ray Alder в новом эпизоде "100 Songs That Define Heavy Metal" поговорил о текущем состоянии коллектива:



«Мы общаемся с Jim'ом постоянно, раз уж мы работаем над другими проектами, обсуждаем, может быть, когда-нибудь снова дадим несколько концертов. И эта идея, наверное, всплывала уже несколько раз. Дело доходит до определенного момента, а потом всё как будто разваливается. Буквально неделю назад мы говорили о том, чтобы дать концерт здесь, в Европе. И мы начали решать вопрос с логистикой и всем остальным, и когда дело дошло до самого конца, мы просто осознали: «Нет. Это просто не сработает.



Я скажу, что "никогда не говори никогда", потому что, опять же, мы с Jim'ом общаемся постоянно, и эта идея всплывает время от времени. И дело не в том, что мы оба категорически против. Просто нам нужно правильно проработать логистику.



Мы некоторое время проводили турне-воссоединение «Parallels» [классический альбом FATES WARNING 1991 года]… Это было давно [более полутора десятилетий назад], и это было весело. И мы сыграли всего восемь концертов. Для нас это был огромный успех. Это был такой классный тур. И мы думали о туре [„A Pleasant Shade Of Gray“, посвященном альбому 1997 года], о еще одном воссоединении, или, может, не о воссоединении, а о том, чтобы когда-нибудь сыграть весь альбом целиком. Так что, я не знаю. Посмотрим. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь [придумать]».







+0 -0



просмотров: 141

