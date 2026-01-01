Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
[= ||| все новости группы



*

Fates Warning

*



5 май 2026 : 		 Вокалист FATES WARNING не уверен, что будут новые концерты

5 май 2026 : 		 JOEY VERA хотел бы новых концертов FATES WARNING

11 фев 2024 : 		 У FATES WARNING нет никаких планов

2 окт 2023 : 		 Гитарист FATES WARNING: «Группа не распалась»

9 июл 2023 : 		 FATES WARNING на виниле

16 май 2023 : 		 JIM MATHEOS больше не хочет заниматься FATES WARNING

5 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от FATES WARNING

16 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от FATES WARNING

17 май 2022 : 		 Книга о FATES WARNING выйдет летом

14 окт 2021 : 		 Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом

19 авг 2021 : 		 Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом

23 июл 2021 : 		 Выходит новая книга о FATES WARNING

21 май 2021 : 		 Ударник FATES WARNING и SEBASTIAN BACH подался в кантри

23 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик FATES WARNING: «Хотите посмеяться? Посмотрите, как Portnoy играет эти песни»

17 дек 2020 : 		 Обучающее видео от FATES WARNING

9 ноя 2020 : 		 Новое видео FATES WARNING

8 окт 2020 : 		 Видео с текстом от FATES WARNING

31 авг 2020 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет осенью

10 июл 2020 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут летом

14 май 2020 : 		 Ray Adler завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 Оригинальный басист выступит с FATES WARNING

17 фев 2019 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году

27 авг 2018 : 		 FATES WARNING возьмут временного барабанщика

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

27 июн 2018 : 		 Вокалист FATES WARNING: «Планов относительного нового альбома пока нет»

16 июн 2018 : 		 Фрагмент концертного релиза FATES WARNING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист FATES WARNING не уверен, что будут новые концерты



zoom
Вокалист FATES WARNING Ray Alder в новом эпизоде "100 Songs That Define Heavy Metal" поговорил о текущем состоянии коллектива:

«Мы общаемся с Jim'ом постоянно, раз уж мы работаем над другими проектами, обсуждаем, может быть, когда-нибудь снова дадим несколько концертов. И эта идея, наверное, всплывала уже несколько раз. Дело доходит до определенного момента, а потом всё как будто разваливается. Буквально неделю назад мы говорили о том, чтобы дать концерт здесь, в Европе. И мы начали решать вопрос с логистикой и всем остальным, и когда дело дошло до самого конца, мы просто осознали: «Нет. Это просто не сработает.

Я скажу, что "никогда не говори никогда", потому что, опять же, мы с Jim'ом общаемся постоянно, и эта идея всплывает время от времени. И дело не в том, что мы оба категорически против. Просто нам нужно правильно проработать логистику.

Мы некоторое время проводили турне-воссоединение «Parallels» [классический альбом FATES WARNING 1991 года]… Это было давно [более полутора десятилетий назад], и это было весело. И мы сыграли всего восемь концертов. Для нас это был огромный успех. Это был такой классный тур. И мы думали о туре [„A Pleasant Shade Of Gray“, посвященном альбому 1997 года], о еще одном воссоединении, или, может, не о воссоединении, а о том, чтобы когда-нибудь сыграть весь альбом целиком. Так что, я не знаю. Посмотрим. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь [придумать]».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 141

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом