*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
Iron Maiden

5 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотели особо лезть в редактуру фильма»

23 апр 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?

19 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»

17 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»

15 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN введут в ЗСРнР

13 апр 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

2 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Даже тем, кто не особо знаком с группой, фильм будет интересен»

19 мар 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

14 мар 2026 : 		 IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027

14 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»

3 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Может, пора поменять UFO на что-то другое»

3 мар 2026 : 		 NICKO MCBRAIN об уходе из IRON MAIDEN

1 мар 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР

25 фев 2026 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной

18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала

25 дек 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от Polish Metal Alliance

19 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»

5 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»

18 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»

9 ноя 2025 : 		 Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED

29 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит IRON MAIDEN

27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»
Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотели особо лезть в редактуру фильма»



zoom
BRUCE DICKINSON в недавнем интервью обсудил новый документальный фильм "Iron Maiden: Burning Ambition":

«Когда стало понятно, что будет документальный фильм, первое, чего мы не хотели — это вмешиваться в него с точки зрения редактуры и контроля. Тут нужен подход “не лезть руками”, потому что важно, чтобы кто-то со стороны посмотрел и рассказал эту историю.

Понятно, что материала — море. Этот фильм можно было бы растянуть часов на десять, но тогда все просто сойдут с ума от просмотра (смеётся). Поэтому историю нужно делать компактной. Всегда найдутся фанаты, которые скажут: “А почему это не включили? А вот это где?” — да, конечно. Но для людей, которые вообще не знают историю IRON MAIDEN, это отличный вход в тему.

Именно поэтому нам и был нужен взгляд со стороны. Нельзя постоянно лезть и говорить: “Вот это поменяйте”, “это мне не нравится”, “ой, у меня тут волосы плохо лежат”. Это всё ерунда. Мы не какие-нибудь пудели. Там всё показано как есть, со всеми шероховатостями — и это, по-моему, отлично. Лично я ничего не хотел бы менять».

В том же разговоре Bruce Dickinson вспомнил, как стал четвёртым вокалистом IRON MAIDEN — после Paul Mario Day, Dennis Wilcock и Paul Di’Anno. До прихода в группу в 1981 году он два года пел в SAMSON — одной из групп новой волны британского хэви-металла.

«Первый раз, когда я понял, что эта группа станет столь известной, был ещё тогда, когда я находился в SAMSON и увидел IRON MAIDEN. И, как ни странно, это мы тогда были хедлайнерами, а MAIDEN — специальными гостями (смеётся). Я много слышал о них, пошёл посмотреть — и такой: “Боже мой, это невероятно. Вау”.

И следующая мысль у меня была: “Мне нужно петь в этой группе”. Потому что то, что я хотел делать своим голосом, и то, что они уже делали — если это соединить, можно было создать что-то ещё более мощное. Таким тогда было моё ощущение.

А потом я и правда оказался в этой группе — вышел альбом “The Number Of The Beast”, и мои первые прослушивания с ними прошло в Италии. То есть мой самый первый концерт с IRON MAIDEN был в Болонье. Мы ехали туда из Лондона дня три. И, честно говоря, мы выбрали Италию, потому что думали: “Там всё равно никто это не будет нас толком знать и что-то говорить (смеётся). Если вдруг всё будет ужасно — значит, этого просто не было (смеется)».




