Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотели особо лезть в редактуру фильма»



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью обсудил новый документальный фильм "Iron Maiden: Burning Ambition":



«Когда стало понятно, что будет документальный фильм, первое, чего мы не хотели — это вмешиваться в него с точки зрения редактуры и контроля. Тут нужен подход “не лезть руками”, потому что важно, чтобы кто-то со стороны посмотрел и рассказал эту историю.



Понятно, что материала — море. Этот фильм можно было бы растянуть часов на десять, но тогда все просто сойдут с ума от просмотра (смеётся). Поэтому историю нужно делать компактной. Всегда найдутся фанаты, которые скажут: “А почему это не включили? А вот это где?” — да, конечно. Но для людей, которые вообще не знают историю IRON MAIDEN, это отличный вход в тему.



Именно поэтому нам и был нужен взгляд со стороны. Нельзя постоянно лезть и говорить: “Вот это поменяйте”, “это мне не нравится”, “ой, у меня тут волосы плохо лежат”. Это всё ерунда. Мы не какие-нибудь пудели. Там всё показано как есть, со всеми шероховатостями — и это, по-моему, отлично. Лично я ничего не хотел бы менять».



В том же разговоре Bruce Dickinson вспомнил, как стал четвёртым вокалистом IRON MAIDEN — после Paul Mario Day, Dennis Wilcock и Paul Di’Anno. До прихода в группу в 1981 году он два года пел в SAMSON — одной из групп новой волны британского хэви-металла.



«Первый раз, когда я понял, что эта группа станет столь известной, был ещё тогда, когда я находился в SAMSON и увидел IRON MAIDEN. И, как ни странно, это мы тогда были хедлайнерами, а MAIDEN — специальными гостями (смеётся). Я много слышал о них, пошёл посмотреть — и такой: “Боже мой, это невероятно. Вау”.



И следующая мысль у меня была: “Мне нужно петь в этой группе”. Потому что то, что я хотел делать своим голосом, и то, что они уже делали — если это соединить, можно было создать что-то ещё более мощное. Таким тогда было моё ощущение.



А потом я и правда оказался в этой группе — вышел альбом “The Number Of The Beast”, и мои первые прослушивания с ними прошло в Италии. То есть мой самый первый концерт с IRON MAIDEN был в Болонье. Мы ехали туда из Лондона дня три. И, честно говоря, мы выбрали Италию, потому что думали: “Там всё равно никто это не будет нас толком знать и что-то говорить (смеётся). Если вдруг всё будет ужасно — значит, этого просто не было (смеется)».







