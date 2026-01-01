BRUCE KULICK о состоянии здоровья после операции



BRUCE KULICK третьего мая написал в своем аккаунте:



«Недавняя операция на открытом сердце и восемь дней в больнице дались мне тяжело. Сейчас я уже дома, восстанавливаюсь вместе с моей женой Lisa — и это процесс идет день за днём. К счастью, я чувствую медленные улучшения, но это долгий путь.



Врождённый дефект аортального клапана (двустворчатый клапан) почти достиг “критического” состояния из-за сильного стеноза. Позаботиться о клапане заранее — до того, как случится угрожающее жизни сердечное событие — было правильным решением. Игнорировать это было бы глупо и опасно.



У меня впереди ещё много музыки и много минут, которые я хочу прожить. Поэтому сейчас главное — восстановление после операции. Я отношусь к этому как к своей основной задаче, вкладывая в это силы и дисциплину — вместе с моей любящей женой Lisa, которая была для меня невероятной поддержкой. Мне очень повезло с ней.



Всем, кто писал мне и поддерживал — это значит для меня гораздо больше, чем вы можете представить. Продолжайте присылать добрые слова и молитвы. Это даёт мне силы двигаться дальше в этом непростом пути».



25 апреля Bruce Kulick сообщил в своих соцсетях, что операция «прошла успешно», поблагодарил своего кардиохирурга и всю команду за заботу «как о рок-звезде», а также отметил, что находится «на пути к восстановлению» и двигается «шаг за шагом». Он отдельно подчеркнул, насколько благодарен своей жене Lisa за её любовь и поддержку.



После того как одно из СМИ ошибочно сообщило, что операция была экстренной, Kulick уточнил, что это не было экстренное вмешательство, а плановая операция — причиной стал врождённый дефект аортального клапана, который со временем стал представлять серьёзную угрозу.











