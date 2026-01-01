Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
[= ||| все новости группы



*

Bruce Kulick

*



5 май 2026 : 		 BRUCE KULICK о состоянии здоровья после операции

29 дек 2025 : 		 BRUCE KULICK: «Я не парился, что меня не позвали в KISS после ухода Эйса»

30 июн 2025 : 		 BRUCE KULICK: «С Paul'ом и Gene'ом у нас только уважение»

27 янв 2025 : 		 BRUCE KULICK: «Я никогда не был связан с наркотиками или диким развратом»

21 янв 2025 : 		 BRUCE KULICK, DAVID ELLEFSON в новом треке MARINA V

8 янв 2025 : 		 BRUCE KULICK думает о книге

24 дек 2024 : 		 Рождественский трек от BRUCE KULICK и LISA LANE KULICK

29 ноя 2024 : 		 Станут ли успешными KISS-аватары? Отвечает BRUCE KULICK

20 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK о том, почему его не взяли в KISS второй раз

7 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK не понимает

4 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK о фанере KISS

19 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK дал джазу

4 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK намерен выпустить мемуары

25 дек 2023 : 		 BRUCE KULICK с женой поздравляет с праздниками

16 ноя 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Smashes, Thrashes & Hits

16 окт 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK BAND

24 сен 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Psycho Circus

22 авг 2023 : 		 BRUCE KULICK сыграет "Alive III", ACE FREHLEY будет с ним

21 май 2023 : 		 BRUCE KULICK вспоминает KISS Alive III

8 май 2023 : 		 GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER

20 дек 2022 : 		 Рождественский трек от BRUCE & LISA KULICK

4 ноя 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

30 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей альбома KISS

5 авг 2022 : 		 PETER CRISS и BRUCE KULICK выступили вместе

15 июн 2022 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

11 июн 2022 : 		 BRUCE & LISA LANE KULICK исполняют KISS
BRUCE KULICK о состоянии здоровья после операции



BRUCE KULICK третьего мая написал в своем аккаунте:

«Недавняя операция на открытом сердце и восемь дней в больнице дались мне тяжело. Сейчас я уже дома, восстанавливаюсь вместе с моей женой Lisa — и это процесс идет день за днём. К счастью, я чувствую медленные улучшения, но это долгий путь.

Врождённый дефект аортального клапана (двустворчатый клапан) почти достиг “критического” состояния из-за сильного стеноза. Позаботиться о клапане заранее — до того, как случится угрожающее жизни сердечное событие — было правильным решением. Игнорировать это было бы глупо и опасно.

У меня впереди ещё много музыки и много минут, которые я хочу прожить. Поэтому сейчас главное — восстановление после операции. Я отношусь к этому как к своей основной задаче, вкладывая в это силы и дисциплину — вместе с моей любящей женой Lisa, которая была для меня невероятной поддержкой. Мне очень повезло с ней.

Всем, кто писал мне и поддерживал — это значит для меня гораздо больше, чем вы можете представить. Продолжайте присылать добрые слова и молитвы. Это даёт мне силы двигаться дальше в этом непростом пути».

25 апреля Bruce Kulick сообщил в своих соцсетях, что операция «прошла успешно», поблагодарил своего кардиохирурга и всю команду за заботу «как о рок-звезде», а также отметил, что находится «на пути к восстановлению» и двигается «шаг за шагом». Он отдельно подчеркнул, насколько благодарен своей жене Lisa за её любовь и поддержку.

После того как одно из СМИ ошибочно сообщило, что операция была экстренной, Kulick уточнил, что это не было экстренное вмешательство, а плановая операция — причиной стал врождённый дефект аортального клапана, который со временем стал представлять серьёзную угрозу.






