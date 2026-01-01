Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
[= ||| все новости группы



*

Social Distortion

*



5 май 2026 : 		 Вокалист SOCIAL DISTORTION: «Мы хотим всех удивить и скоро выпустить еще одну пластинку!»

29 апр 2026 : 		 Новое видео SOCIAL DISTORTION

12 апр 2026 : 		 Новая песня SOCIAL DISTORTION

22 мар 2026 : 		 Рассказ о создании альбома SOCIAL DISTORTION

26 фев 2026 : 		 Новое видео SOCIAL DISTORTION

19 дек 2025 : 		 Новый альбом SOCIAL DISTORTION выйдет весной

22 дек 2023 : 		 Вокалист SOCIAL DISTORTION о своем здоровье

8 июн 2023 : 		 У вокалиста SOCIAL DISTORTION рак

29 июн 2022 : 		 Видео полного выступления SOCIAL DISTORTION

16 авг 2019 : 		 Альбомы SOCIAL DISTORTION выйдут на виниле
| - |

|||| сегодня

Вокалист SOCIAL DISTORTION: «Мы хотим всех удивить и скоро выпустить еще одну пластинку!»



zoom
В рамках недавнего интервью у вокалиста SOCIAL DISTORTION Mike'a Ness'a спросили, почему группа решилась на новый альбом спустя пятнадцать лет:

«Хотел бы я дать тебе хороший ответ. Пятнадцать лет назад мы постоянно были в турах. В жизни началось много всего происходить. У моего старшего сына были проблемы с наркотиками и алкоголем. И мне при этом всё равно нужно было ездить в туры и как-то с этим справляться.

Честно говоря, я и сам не знаю. Можно перечислить всё подряд — COVID, рак, семейные дела — но я просто не думаю, что смог бы сделать этот альбом пятнадцать лет назад. Я не был в нужном состоянии. Так что всё случилось тогда, когда должно было. Единственное, что я точно знал — когда придёт время делать этот альбом, я не имею права выдать что-то проходное».

Отвечая на вопрос о том, насколько старые некоторые песни на пластинке, Ness сказал:

«Могу сказать точно: две песни остались ещё с демо времён альбома “White Light, White Heat, White Trash” (1996) — это “No Way Out” и “Don't Keep Me Hanging On”. Я просто не успел их тогда закончить к записи.

Как это часто бывает, такие идеи откладываются в сторону и не попадают на альбом — не потому, что они плохие, а потому что банально не хватило времени. И точно так же было сейчас: когда пришло время выбирать песни, у меня было больше 40 треков и идей. Нам пришлось пару месяцев просто разбирать их, играть, смотреть, что работает лучше всего.

Это очень сложный выбор, потому что ты думаешь: “Блин… это тоже круто”. Но в итоге говоришь себе: “Ладно, это пойдёт на следующий альбом”. И просто принимаешь решение».

На вопрос о том, в каком состоянии находятся остальные тридцать песен и готовы ли они к релизу, Mike ответил:

«Да, конечно. Абсолютно. Слушай, мы вообще планируем всех удивить и выпустить следующий студийный альбом довольно быстро», — смеётся он.

Говоря о том, удалось ли ему записать «альбом всей своей карьеры», Ness добавил:

«Думаю, да. Я использовал “White Light…” как своего рода ориентир. Но это были 90-е, и тогда я работал с продюсером, чей подход мне сейчас не близок — мне не нравится, как он заставил меня петь те песни. Он выкручивал всё на максимум, на “15 из 10”, и в какой-то момент это уже было не пение.

Хотя сами песни были отличные. И если бы тогда у меня было нынешнее понимание, я бы спел их иначе. Потому что, как я понял со временем, нужное настроение само проявляется там, где нужно. Не обязательно давить на максимум всё время — из-за этого что-то теряется. Это уже моя собственная критика себя.

Но да — я считаю, что этот альбом лучше, чем “White Light”».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 164

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом