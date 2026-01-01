Вокалист SOCIAL DISTORTION: «Мы хотим всех удивить и скоро выпустить еще одну пластинку!»



В рамках недавнего интервью у вокалиста SOCIAL DISTORTION Mike'a Ness'a спросили, почему группа решилась на новый альбом спустя пятнадцать лет:



«Хотел бы я дать тебе хороший ответ. Пятнадцать лет назад мы постоянно были в турах. В жизни началось много всего происходить. У моего старшего сына были проблемы с наркотиками и алкоголем. И мне при этом всё равно нужно было ездить в туры и как-то с этим справляться.



Честно говоря, я и сам не знаю. Можно перечислить всё подряд — COVID, рак, семейные дела — но я просто не думаю, что смог бы сделать этот альбом пятнадцать лет назад. Я не был в нужном состоянии. Так что всё случилось тогда, когда должно было. Единственное, что я точно знал — когда придёт время делать этот альбом, я не имею права выдать что-то проходное».



Отвечая на вопрос о том, насколько старые некоторые песни на пластинке, Ness сказал:



«Могу сказать точно: две песни остались ещё с демо времён альбома “White Light, White Heat, White Trash” (1996) — это “No Way Out” и “Don't Keep Me Hanging On”. Я просто не успел их тогда закончить к записи.



Как это часто бывает, такие идеи откладываются в сторону и не попадают на альбом — не потому, что они плохие, а потому что банально не хватило времени. И точно так же было сейчас: когда пришло время выбирать песни, у меня было больше 40 треков и идей. Нам пришлось пару месяцев просто разбирать их, играть, смотреть, что работает лучше всего.



Это очень сложный выбор, потому что ты думаешь: “Блин… это тоже круто”. Но в итоге говоришь себе: “Ладно, это пойдёт на следующий альбом”. И просто принимаешь решение».



На вопрос о том, в каком состоянии находятся остальные тридцать песен и готовы ли они к релизу, Mike ответил:



«Да, конечно. Абсолютно. Слушай, мы вообще планируем всех удивить и выпустить следующий студийный альбом довольно быстро», — смеётся он.



Говоря о том, удалось ли ему записать «альбом всей своей карьеры», Ness добавил:



«Думаю, да. Я использовал “White Light…” как своего рода ориентир. Но это были 90-е, и тогда я работал с продюсером, чей подход мне сейчас не близок — мне не нравится, как он заставил меня петь те песни. Он выкручивал всё на максимум, на “15 из 10”, и в какой-то момент это уже было не пение.



Хотя сами песни были отличные. И если бы тогда у меня было нынешнее понимание, я бы спел их иначе. Потому что, как я понял со временем, нужное настроение само проявляется там, где нужно. Не обязательно давить на максимум всё время — из-за этого что-то теряется. Это уже моя собственная критика себя.



Но да — я считаю, что этот альбом лучше, чем “White Light”».







