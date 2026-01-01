Видео с текстом от PAIN

PAIN опубликовали официальное видео с текстом к композиции Breathe. Выход ролика приурочен к переизданию дебютного альбома 15 мая:
1. On Your Knees (Again) 04:34
2. Rope Around My Neck 04:31
3. Learn How to Die 03:54
4. Don't Let Me Down 04:20
5. Breathe 04:21
6. Greed 02:42
7. Choke on Your Lies 04:53
8. The Last Drops of My Life 04:02
9. Hate Me 05:22
10. Liar 05:18
11. Thru the Ground (Demo 1996) 03:56
