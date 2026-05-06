METALLICA в акустике



Группа METALLICA опубликовала запись полного акустического выступления, которое состоялось третьего ноября 2018 года:



​00:01:53 - Disposable Heroes

​00:08:42 - When A Blind Man Cries (Cover de Deep Purple)

​00:13:10 - The Unforgiven

​00:20:05 - Please Don't Judas Me (Cover de Nazareth)

​00:27:41 - Turn the Page (Cover de Bob Seger)

​00:34:03 - Bleeding Me

​00:40:00 - Veteran of the Psychic Wars (Cover de Blue Öyster Cult)

​00:44:45 - Nothing Else Matters

​00:51:31 - All Within My Hands

​00:58:20 - Enter Sandman

​01:03:18 - The Four Horsemen

​01:06:34 - Hardwired







