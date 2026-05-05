Новая песня THE ROLLING STONES

"In The Stars", новая песня группы THE ROLLING STONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Foreign Tongues", выход которого запланирован на 10 июля на Capitol Records.
Jagger: «Мне очень нравится записываться в лондонской студии Metropolis. Запись альбома «Foreign Tongues» заняла несколько очень насыщенных недель. У нас было 14 отличных треков, и мы работали так быстро, как только могли. Мне нравится эта студия, потому что она не слишком большая, и в ней чувствуется страсть, исходящая от каждого участника».
Richards добавил: «Альбом «Foreign Tongues» является продолжением «Hackney Diamonds», и было здорово снова работать в Лондоне и чувствовать вокруг себя эту неповторимую атмосферу. Это был месяц интенсивной работы. Для меня главное — это удовольствие от процесса. Я счастлив, что могу этим заниматься, и надеюсь, что это продлится как можно дольше».
Wood прокомментировал: «Атмосфера в студии была очень творческой, и вся группа была в отличной форме на протяжении всего процесса. Очень часто мы записывали все с первого дубля. Надеюсь, всем понравится».
Альбом будет доступен в разных вариантах, включая CD, делюкс-CD-издания, кассету, винилы разных цветов, эксклюзивных изданий для конкретных магазинов и бокс-сеты.
Композиция- хорошая, но оно иначе и быть не могло.