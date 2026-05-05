Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 64
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
5 май 2026 : 		 Новая песня THE ROLLING STONES

25 сен 2025 : 		 THE ROLLING STONES переиздают Black And Blue

7 дек 2024 : 		 Аромат от THE ROLLING STONES

19 ноя 2024 : 		 Концертное видео THE ROLLING STONES

24 окт 2024 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет зимой

21 сен 2024 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью

8 авг 2024 : 		 THE ROLLING STONES сотрудничают с PANINI AMERICA

29 июл 2024 : 		 IRON MAIDEN и THE ROLLING STONES сыграли свадьбу

24 май 2024 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет летом

2 май 2024 : 		 THE ROLLING STONES в Хьюстоне

21 апр 2024 : 		 Концертное видео THE ROLLING STONES

4 фев 2024 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

10 янв 2024 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет весной

20 дек 2023 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

19 дек 2023 : 		 Концертное видео THE ROLLING STONES

9 дек 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

2 дек 2023 : 		 PAUL McCARTNEY в новом треке THE ROLLING STONES

24 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

16 ноя 2023 : 		 Ром от THE ROLLING STONES

29 окт 2023 : 		 KEITH RICHARDS не исключает, что ROLLING STONES будут выступать в виде голограмм

28 окт 2023 : 		 THE ROLLING STONES стали первыми

27 окт 2023 : 		 LADY GAGA спела с THE ROLLING STONES: Видео

25 окт 2023 : 		 MICK JAGGER о KEITH'е RICHARDS'е: «Он сводил меня с ума, слушая The Beatles, когда мы жили в одной квартире»

20 окт 2023 : 		 LADY GAGA спела с THE ROLLING STONES

29 сен 2023 : 		 Леди Гага, Стиви Уандер в новом треке THE ROLLING STONES

22 сен 2023 : 		 Вокалист THE ROLLING STONES заценил стриминговые сервисы
5 май 2026

Новая песня THE ROLLING STONES



"In The Stars", новая песня группы THE ROLLING STONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Foreign Tongues", выход которого запланирован на 10 июля на Capitol Records.

Jagger: «Мне очень нравится записываться в лондонской студии Metropolis. Запись альбома «Foreign Tongues» заняла несколько очень насыщенных недель. У нас было 14 отличных треков, и мы работали так быстро, как только могли. Мне нравится эта студия, потому что она не слишком большая, и в ней чувствуется страсть, исходящая от каждого участника».

Richards добавил: «Альбом «Foreign Tongues» является продолжением «Hackney Diamonds», и было здорово снова работать в Лондоне и чувствовать вокруг себя эту неповторимую атмосферу. Это был месяц интенсивной работы. Для меня главное — это удовольствие от процесса. Я счастлив, что могу этим заниматься, и надеюсь, что это продлится как можно дольше».

Wood прокомментировал: «Атмосфера в студии была очень творческой, и вся группа была в отличной форме на протяжении всего процесса. Очень часто мы записывали все с первого дубля. Надеюсь, всем понравится».

Альбом будет доступен в разных вариантах, включая CD, делюкс-CD-издания, кассету, винилы разных цветов, эксклюзивных изданий для конкретных магазинов и бокс-сеты.




КомментарииСкрыть/показать 5 )

5 май 2026
t
timekiller61
А кто поёт-то?
5 май 2026
gravitgroove
У Стоунс выгодный стиль: не нужна механическая точность, не нужены выдающиеся вокальные данные - все на своем месте.
Композиция- хорошая, но оно иначе и быть не могло.
5 май 2026
Altair21
А по-моему вообще без откровений, хотя их тут ждать и не должно
5 май 2026
Corpsegrinder04
Всем бы так шатать в 80 лет. Молодцы.
6 май 2026
Klawd Air
Охуенчик! Эталон жанра. С первых же секунд качать начинает и не отпускает до конца. Альбом явно очень крутым получится. Последний-то доказал, что группа в прекрасной творческой форме находится и что-то мне подсказывает, что грядущий ещë лучше будет.
