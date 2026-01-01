*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 69
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 41
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
*Новое видео DIMMU BORGIR 19
Acid Reign

6 май 2026 : 		 Новое видео ACID REIGN

26 апр 2026 : 		 Новая песня ACID REIGN

2 фев 2026 : 		 Новый альбом ACID REIGN выйдет весной

31 мар 2022 : 		 ACID REIGN расстались с гитаристом

2 ноя 2019 : 		 Кавер-версия SUZANNE VEGA от ACID REIGN

6 авг 2019 : 		 Новое видео ACID REIGN

5 июл 2019 : 		 ACID REIGN выпускают новый альбом

5 июн 2019 : 		 ACID REIGN на Dissonance Productions

1 мар 2017 : 		 Новый сингл ACID REIGN выйдет весной

12 окт 2015 : 		 Видео с выступления ACID REIGN

25 июл 2015 : 		 Видео с текстом от ACID REIGN

13 июл 2015 : 		 Дата выхода нового сингла ACID REIGN

11 июн 2015 : 		 Обложка нового сингла ACID REIGN

7 май 2015 : 		 ACID REIGN возвращаются!
|||| 6 май 2026

Новое видео ACID REIGN



"Sorrowsworn", новое видео группы ACID REIGN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Daze Of The Week", выходящего 15 мая на Black On Black:

01. The Who Of You
02. Daze Of The Weak
03. No Truth
04. Conniption King
05. Alonely
06. Blind Lies
07. Sorrowsworn
08. Old Young Man
09. Fantastic Passion
10. Centre Of Everything




