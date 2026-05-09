8 май 2026



Гитарист MEGADETH: «GHOST с телефонами придумали отлично!»



Teemu Mäntysaari в недавнем интервью спросили, что он думает о запрете телефонов на концертах по примеру GHOST:



«Считаю, что эта идея действительно классная. Я был на паре концертов, где это практиковали: ты берёшь свой телефон и кладёшь его в своего рода запирающийся чехол. И мы, собственно, тоже так поступили, когда проводили сессию предварительного прослушивания нашего альбома в Нэшвилле, это было чем-то вроде небольшой частной VIP-вечеринки для пары сотен человек. Так что мы и там так поступили, потому что мы не хотели, чтобы эти песни услышали раньше, чем положено.



Я считаю, что это классная идея для концертов, и на тех нескольких крупных концертах, где это делали, я заметил, что люди по-настоящему могут сосредоточиться на музыке, когда она не проходит через экран телефона, а воспринимается напрямую. И я думаю, что это приятно и для зрителей. Это своего рода компромисс — тогда люди не могут делиться видео и фотографиями с концерта. Но если у группы есть своя медиакоманда, которая снимает всё на месте, и это всё равно публикуется, то вы всё равно увидите всё это в социальных сетях. Так что я думаю, что это, вероятно, станет более распространённым явлением, и, вероятно, всё больше людей начнут так поступать, как только это станет проще. И я считаю, что это отличная идея».



На вопрос, думали ли участники MEGADETH о записи каких-либо концертов во время текущего прощального тура группы для возможного будущего выпуска, Teemu ответил:



«На самом деле мы всегда записываем все концерты. И обычно это только аудио. Так что наш звукорежиссёр всегда записывает всё. И когда это возможно, мы также снимаем видео и изучаем различные возможности проведения большего количества концертов с видеозаписью. Мы надеемся, что в какой-то момент у нас будет достаточно материала на выбор, чтобы выпустить концертный альбом».







+0 -0



( 7 ) просмотров: 1493

