|||| 8 май 2026

Гитарист MEGADETH: «GHOST с телефонами придумали отлично!»



zoom
Teemu Mäntysaari в недавнем интервью спросили, что он думает о запрете телефонов на концертах по примеру GHOST:

«Считаю, что эта идея действительно классная. Я был на паре концертов, где это практиковали: ты берёшь свой телефон и кладёшь его в своего рода запирающийся чехол. И мы, собственно, тоже так поступили, когда проводили сессию предварительного прослушивания нашего альбома в Нэшвилле, это было чем-то вроде небольшой частной VIP-вечеринки для пары сотен человек. Так что мы и там так поступили, потому что мы не хотели, чтобы эти песни услышали раньше, чем положено.

Я считаю, что это классная идея для концертов, и на тех нескольких крупных концертах, где это делали, я заметил, что люди по-настоящему могут сосредоточиться на музыке, когда она не проходит через экран телефона, а воспринимается напрямую. И я думаю, что это приятно и для зрителей. Это своего рода компромисс — тогда люди не могут делиться видео и фотографиями с концерта. Но если у группы есть своя медиакоманда, которая снимает всё на месте, и это всё равно публикуется, то вы всё равно увидите всё это в социальных сетях. Так что я думаю, что это, вероятно, станет более распространённым явлением, и, вероятно, всё больше людей начнут так поступать, как только это станет проще. И я считаю, что это отличная идея».

На вопрос, думали ли участники MEGADETH о записи каких-либо концертов во время текущего прощального тура группы для возможного будущего выпуска, Teemu ответил:

«На самом деле мы всегда записываем все концерты. И обычно это только аудио. Так что наш звукорежиссёр всегда записывает всё. И когда это возможно, мы также снимаем видео и изучаем различные возможности проведения большего количества концертов с видеозаписью. Мы надеемся, что в какой-то момент у нас будет достаточно материала на выбор, чтобы выпустить концертный альбом».




Комментарии 7

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 май 2026
m
mohnatiy
Конечно, они за, чтоб ебучий стыд в тот же день не сливали в интернет, иначе могут билеты сдать)
9 май 2026
N
Nepalcev
На самом деле, это реальная унылая дичь, когда целая толпа аутистов-истуканов стоит перед сценой, косплея фотоштативы.
9 май 2026
father
Nepalcev, если концерт угарный, то не особо его и снимают. Но то, что я видел на Megadeth живьём, угаром не назвать, даже если совсем выйти из ума. Впрочем непонятно, нахуя это и снимать в принципе.
9 май 2026
Вашингтон Ирвинг
Так половина людей не снимает концерт, а просто в телефоне сидят, в твиттере хуйню читают
Я бы всех этих СДВГ уебков в жопоебную отправил
9 май 2026
Corpsegrinder04
Никто там ничего не снимает. На кой хрен это снимать, когда и так полным полно видео с концертов в интернете.
Так, порнуху для голубых смотрят скорее всего.
9 май 2026
R
R0ck_N_R0lla
Corpsegrinder04, унатуре, и артистам на видеосуфлерах ставят гейскую жопоеблю, а охи вздохи выводят в ушные вкладыши
9 май 2026
Corpsegrinder04
R0ck_N_R0lla, тебя так "взбудоражил" этот наброс, что разыгралась тайная фантазия ?
Аккуратней давай.
