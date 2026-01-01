Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Cancer Bats

8 май 2026 : 		 Новое видео CANCER BATS

24 апр 2025 : 		 У CANCER BATS украли оборудование

27 май 2023 : 		 Новое видео CANCER BATS

20 авг 2022 : 		 Винил CANCER BATS выйдет осенью

16 мар 2022 : 		 Новое видео CANCER BATS

10 фев 2022 : 		 Новое видео CANCER BATS

25 авг 2021 : 		 Новая песня CANCER BATS

2 дек 2020 : 		 CANCER BATS выпускают акустический ЕР

28 апр 2018 : 		 Новое видео CANCER BATS

26 апр 2018 : 		 CANCER BATS выпустили новый альбом

10 ноя 2015 : 		 Кавер-версия JOEL PLASKETT от CANCER BATS

13 июн 2015 : 		 Новое видео CANCER BATS

27 янв 2015 : 		 Новое видео CANCER BATS

10 ноя 2014 : 		 Новое видео CANCER BATS

28 окт 2014 : 		 Видео с текстом от CANCER BATS

19 сен 2013 : 		 Новое видео CANCER BATS

28 ноя 2012 : 		 Новое видео CANCER BATS

12 апр 2012 : 		 Новая песня CANCER BATS

8 мар 2012 : 		 Новое видео CANCER BATS

25 янв 2012 : 		 Новое видео CANCER BATS

4 янв 2012 : 		 Новая песня CANCER BATS

15 дек 2011 : 		 Тизер нового релиза CANCER BATS

1 дек 2011 : 		 Название нового альбома CANCER BATS

13 ноя 2011 : 		 Фронтмена SACRIFICE пригласили поработать с CANCER BATS

1 авг 2011 : 		 CANCER BATS начали работу над новым материалом

1 сен 2010 : 		 Новое видео CANCER BATS
|||| 8 май 2026

Новое видео CANCER BATS



"Stay Stuck", новое видео группы CANCER BATS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Give Me Dirt", выходящего седьмого августа на Bat Skull Records:

01. World Wild Fire Death Race (feat. Nate Newton)
02. Stay Stuck
03. Don't Trip
04. Bright Eyes Of Gold (feat. Chris Creswell)
05. Give Me Dirt
06. Long Tooth (feat. Brooklyn Doran)
07. Speed Wizard
08. Ocean Crash
09. Positive Grid
10. Prognosis
11. Fool Like You (feat. Efrem Schulz)




