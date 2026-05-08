|||| 8 май 2026

NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN



zoom
NICKO MCBRAIN в недавнем интервью поговорил об эпохе Blaze Bayley в IRON MAIDEN:

«Blaze выпала сложная задача заменить Bruce. Bruce был скорее сопрано, чем баритон, а Blaze, как мне кажется, был именно баритоном, поэтому фанаты приняли его с прохладцей, и мы играли в небольших театрах и в некоторых клубах Флориды. Но дело в том, что это ничуть не умалило дух группы. На некоторых концертах Blaze'y приходилось нелегко, и фанаты говорили: "Это не лучшая версия MAIDEN", но мы всё равно оставались MAIDEN, просто другими MAIDEN. Сущность группы ничуть не изменилась.

Что касается Blaze'a, он мне нравился. Я был для него как отец, я сказал: "Я возьму тебя под своё крыло, когда мы будем гастролировать". Мы проводили много времени вместе, и он мне нравился. У меня действительно были некоторые опасения, если можно так сказать, по поводу некоторых выступлений, когда мы готовились к туру "Virtual XI", что запечатлено в фильме. Но мы никогда не теряли суть того, чем были IRON MAIDEN, особенно со Steve'ом у руля. Steve никогда не колебался и на 125 000 000 процентов поддерживал Blaze'a, как и все мы. Но потом начали появляться трещины. Мы задумались: "Нам нужно либо изменить что-то, либо мы не выживем". А потом Bruce вернулся, и мы знаем, что произошло».

Nicko также затронул тот факт, что он всё ещё был зол на Dickinson'a за то, что тот ушёл, и поведал, что он сказал об этом Bruce во время их первой встречи после воссоединения:

«Я знал, что должен был что-то ему сказать, потому что я чувствовал это. Я счёл его действия предательством, когда он в середине тура "Fear Of The Dark" объявил, что уходит. Я подумал: "Мне придётся покончить с этим делом". Были сомнения относительно его мотивов вернуться. Но потом, после той первой встречи в Брайтоне, всё было решено. Мы были в пабе, я обнял его и сказал: "Слушай, приятель, это здорово, я рад, что ты вернулся, но послушай, я не могу изменить свои чувства и то, что я сказал по этому поводу. Я люблю тебя, но вот что я чувствую". Он ответил: "Я бы не хотел, чтобы было иначе, Нико, я тоже люблю тебя". И это последний раз, когда мы — до сих пор — говорили об этом».

На вопрос, что, по его мнению, это говорит как о нём, так и о Bruce, Nicko — который в 1999 году принял христианство после переживания, которое он описал как глас свыше, — ответил:

«Это говорит мне об искренности и правде в его сердце. Как я уже сказал, мне нужно было сказать это Bruce, потому что я хотел, чтобы он знал, что так не будет: "Помнишь, что я сказал? К чёрту всё это". Это не давало мне покоя. Это был божий замысел, а не заслуга Rod'a, да благословит его Бог, — потому что кто ещё мог это запланировать, кроме как Бог, сказав: "У вас будет новый вокалист, потом вы вернёте старого, и он приведёт с собой Smith'a, и тогда вы запишете эти альбомы". Мы выпустили "Brave New World", который положил начало нашего возвращения к гастролям по мега-стадионам, вернувших нас на вершину. Возвращение Bruce и Adrian'a сделало группу полноценной».




Комментарии ( 24 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 май 2026
d
deathfry
мы готовились к туру "Virtual XI", что запечатлено в фильме.
- про какой фильм речь, кто знает?
8 май 2026
Altair21
хуёвая эпоха была мягко говоря. Как там пелось? We born to die, we are human, we born to die in the end?
8 май 2026
Nord61
OMG, Нико... Какое "сопрано"? Брюс был тенором. Драммер есть драммер...🤦🏻‍♂️
8 май 2026
kircore
Сопрано? Как хорошо, что его выгнали.
8 май 2026
WahrandPhain
ребят, хотите забавный факт)? все любители митала обожают обсуждать, у кого пизже вокал - у ворелко или у летчика? Так вот, по сравнению с Мишей Паттоном оба идут нахуй, т.к. у дядь Миши диапазон 6(!!!) октав и он поет оперным голосом, а у этих 2-3 ворелко и 3-4 летчик.
9 май 2026
kircore
WahrandPhain, забавный факт в том, что Паттон не сможет нормально спеть ни одной песни Ирон Мейден. Т.к. важен не диапазон (который у Паттона, разумеется, не 6 октав, а не больше 2-2,5), а техника.
9 май 2026
m
mohnatiy
kircore, голос, как в жопе волос - тонок, да нечист
9 май 2026
WahrandPhain
kircore, у Паттона техники нет? Серьезно? Хочу послушать, как поют оперным голосов волеро и летчик. Да, Паттон не споет как в Мейден. Он споет эти же песни в десятки раз пизже летчика. Хочу послушать как летчик и волеро споют итальянские эстрадные песни 40-50, которые дядь Миша мало того что идеально делает, но и добавляет своего.
9 май 2026
a
artmageddon
WahrandPhain, а че толку, если он ничего интересного не записал с 97 года, всего еще один альбом fnm осилил потом через 20 лет и слился снова в свои проекты
9 май 2026
M
Mich
WahrandPhain, какие 6 октав, вся клавиатура пианино, что ли, от первой до последней клавиши ? ))) 2 октавы - рабочий диапазон отличного вокалиста, 2,5 или чуть больше - диапазон великолепного вокалиста, но никак не 6 )))
9 май 2026
olly71
WahrandPhain, похоже ты вообще не понимаешь о чём написал . 6 октав )))) у оперной звезды мирового уровня Нетребко 6 октав нет . Читал что у Даймонда в его золотые годы было 4 октавы и это считалось просто не достижимым для других.
9 май 2026
M
Mich
olly71, с Дпймондом все чуточку сложнее. У него относительно небольшой диапазон в среднем и средне-высоком регистре, т.е. в самом ходовом, при этом он пищит фальцетом и рычит внизу. А то, что находится между средним регистром и фальцетом, и нижними нотами , он не поет.
9 май 2026
WahrandPhain
поздравляю кстати, с днем победы всех порвавшихся и обосравшихся про октавы:
Голос диапазоном в 6 октав и более — редчайшее явление, охватывающее звучание от басовых до ультравысоких свистковых нот. Среди наиболее известных обладателей такого феноменального диапазона выделяют Димаша Кудайбергена (Казахстан), Майка Паттона (США), Акселя Роуза (США), а также Джорджию Браун. Как видите, ворелки и летчика тут нет. И да - любой хуеплет более менее попадающий в ноты и с сильным голосом споет песни мейдена и арии. Песни Миши не споет никто. Начинайте визжать, что все выдумано и таких октав нет, ребят, это весело) про этого некоего Димаша много есть на вок. форумах, думаю и про Паттона есть. Включаем Mondo Cane 2010 от дяди Миши и охуеваем.
9 май 2026
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, день удался, если написал что-то такое, от чего взрослые мужики прибежали спорить
9 май 2026
Dem0niac
WahrandPhain, да блять, Дани Филтх своим диапазоном ебёт диапазон Паттона, как вялого шпрота. Тоже мне величина.
9 май 2026
WahrandPhain
Dem0niac, нет, не ебет, дэни ебет только своих сотрудников фирмы ООО срадлефилт, постоянно тасуя их, кидая на бабки и выгоняя
9 май 2026
Dem0niac
WahrandPhain, не знал, что Паттон пел в кредл ту зе хиллс
9 май 2026
S
Suicide333Poly
WahrandPhain, паттон в принципе более разноплановый и авангардный чел, чем какие то там мэви хеталисты ) эстетически другое
9 май 2026
gravitgroove
Если бы один великовозрастной имбецил с синдромом бреда велия / мегаломанией был достаточно умен чтобы понять - даже машина ошибается, он бы подготовил критически выверенный промпт для верификации данных.

6 октав пэттона - это вброс или шутка. Нет ни единого источника, который бы это подтверждал. Ни одного интервью, ни одного замера. Ну а те визги на обертонах, которые он издает, конкретно пением не являются, как мастурбация не является сексом.
9 май 2026
father
gravitgroove, ну может в диапазон вписывают вообще любые звуки, которые он ртом издаёт. Типа Димаш тоже читерит свистковым регистром, это нечестно, поэтому давайте и Паттона тоже посчитаем:) Хотя рядом с Димашем называть Паттона певцом даже как-то неловко.
Скорее всего наш специалист работает в связке с Олли71: один пишет хуйню про музыкальную теорию, второй - про музыкальный бизнес. Возможно, что потом сосут друг другу хуи.
9 май 2026
gravitgroove
father, первый просто вбрасывает, читает, видит реакцию. Если все сработало, то далее сытый следует мастурбировать на самого себя пялясь в зеркало - так я вижу картину. Что-то вроде Хоумлендера на минималках.
9 май 2026
m
mohnatiy
gravitgroove, шесть он берет, правда четыре из них слышат только киты и летучие мыши
9 май 2026
С
СтаканМарьиванны
gravitgroove, >мастурбация не является сексом
Для мозга это одно и то же... Можно ведь и бабой подрочить.
