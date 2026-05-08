8 май 2026



NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN



NICKO MCBRAIN в недавнем интервью поговорил об эпохе Blaze Bayley в IRON MAIDEN:



«Blaze выпала сложная задача заменить Bruce. Bruce был скорее сопрано, чем баритон, а Blaze, как мне кажется, был именно баритоном, поэтому фанаты приняли его с прохладцей, и мы играли в небольших театрах и в некоторых клубах Флориды. Но дело в том, что это ничуть не умалило дух группы. На некоторых концертах Blaze'y приходилось нелегко, и фанаты говорили: "Это не лучшая версия MAIDEN", но мы всё равно оставались MAIDEN, просто другими MAIDEN. Сущность группы ничуть не изменилась.



Что касается Blaze'a, он мне нравился. Я был для него как отец, я сказал: "Я возьму тебя под своё крыло, когда мы будем гастролировать". Мы проводили много времени вместе, и он мне нравился. У меня действительно были некоторые опасения, если можно так сказать, по поводу некоторых выступлений, когда мы готовились к туру "Virtual XI", что запечатлено в фильме. Но мы никогда не теряли суть того, чем были IRON MAIDEN, особенно со Steve'ом у руля. Steve никогда не колебался и на 125 000 000 процентов поддерживал Blaze'a, как и все мы. Но потом начали появляться трещины. Мы задумались: "Нам нужно либо изменить что-то, либо мы не выживем". А потом Bruce вернулся, и мы знаем, что произошло».



Nicko также затронул тот факт, что он всё ещё был зол на Dickinson'a за то, что тот ушёл, и поведал, что он сказал об этом Bruce во время их первой встречи после воссоединения:



«Я знал, что должен был что-то ему сказать, потому что я чувствовал это. Я счёл его действия предательством, когда он в середине тура "Fear Of The Dark" объявил, что уходит. Я подумал: "Мне придётся покончить с этим делом". Были сомнения относительно его мотивов вернуться. Но потом, после той первой встречи в Брайтоне, всё было решено. Мы были в пабе, я обнял его и сказал: "Слушай, приятель, это здорово, я рад, что ты вернулся, но послушай, я не могу изменить свои чувства и то, что я сказал по этому поводу. Я люблю тебя, но вот что я чувствую". Он ответил: "Я бы не хотел, чтобы было иначе, Нико, я тоже люблю тебя". И это последний раз, когда мы — до сих пор — говорили об этом».



На вопрос, что, по его мнению, это говорит как о нём, так и о Bruce, Nicko — который в 1999 году принял христианство после переживания, которое он описал как глас свыше, — ответил:



«Это говорит мне об искренности и правде в его сердце. Как я уже сказал, мне нужно было сказать это Bruce, потому что я хотел, чтобы он знал, что так не будет: "Помнишь, что я сказал? К чёрту всё это". Это не давало мне покоя. Это был божий замысел, а не заслуга Rod'a, да благословит его Бог, — потому что кто ещё мог это запланировать, кроме как Бог, сказав: "У вас будет новый вокалист, потом вы вернёте старого, и он приведёт с собой Smith'a, и тогда вы запишете эти альбомы". Мы выпустили "Brave New World", который положил начало нашего возвращения к гастролям по мега-стадионам, вернувших нас на вершину. Возвращение Bruce и Adrian'a сделало группу полноценной».







