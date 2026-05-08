7 май 2026

Лидер MEGADETH: «Мы с James'ом были отличной командой!»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью рассказал о своём решении отправиться в прощальный тур после того, как у него диагностировали контрактуру Дюпюитрена — заболевание, из-за которого играть на гитаре стало для него «по-настоящему больно».

«У меня вот здесь травма руки… И со временем всё станет только хуже — палец в итоге начнёт сгибаться вот так, и я уже не смогу играть, как раньше. В какой-то момент мне придётся решиться на операцию, а если что-то пойдёт не так — тогда я вообще больше не смогу играть.

Я думал о том, чтобы кто-то другой играл на гитаре в MEGADETH, а я только пел, но я никогда не был бы этим доволен. Мне кажется, часть магии как раз в том, что я сам играю на гитаре».

Mustaine также снова прокомментировал своё решение включить в последний альбом MEGADETH — пластинку с простым названием Megadeth — собственную версию «Ride The Lightning», заглавной песни альбома «Ride The Lightning» 1984 года, соавтором которой он является.

«Мы решили записать эту песню, и я хотел сделать её по-своему. В конце концов я написал её вместе с James'ом Hetfield'ом. Так что она и моя тоже. Я просто хотел, чтобы версия MEGADETH отличалась.

Поэтому мы её ускорили — она стала чуть быстрее — и улучшили… Улучшили — не совсем правильное слово. Мы изменили барабаны в конце и добавили немного больше партий. То же самое и с соло — мы его переработали и добавили больше партий в секции соло. Так что теперь это уже наша версия. Ну и, конечно, мы с James'ом поём по-разному, и сразу понятно, кто из нас поёт».

На вопрос, слышал ли он какие-то комментарии от участников METALLICA по поводу своей версии «Ride The Lightning», Dave ответил:

«Я не искал их. Может, они что-то и говорили — не знаю. Меня куда больше волновало, что скажут фанаты. И ещё больше меня волновали наши собственные песни, а не то, что я написал больше 40 лет назад, когда был пацаном.

Хотя забавно — я был таким молодым, когда написал эту песню. И если задуматься, что человек в таком возрасте вообще смог сочинить что-то подобное, это показывает, насколько талантливыми гитаристами были мы с James'ом. Мы были отличной командой».

Dave поведал, чем он собирается заниматься после завершения прощального тура MEGADETH:

«Наверное, просто буду счастливым дедушкой. Потому что я люблю свою семью. Это самое важное для меня во всём мире. Полагаю, даже когда я остановлюсь, я всё равно останусь связан с музыкальным бизнесом.

Кто знает? Может, я завтра проснусь, а моя рука каким-то чудом исцелится, и моя карьера вернётся. Кто знает? Но сейчас я просто собираюсь извлечь максимум из того, что есть».

Контрактуру Дюпюитрена часто называют «болезнью викингов», поскольку она особенно распространена среди североевропейских народов. При этом заболевании ткани под кожей уплотняются настолько, что начинают стягивать пальцы в согнутое положение — будто человек сжимает воображаемый топор.




8 май 2026
E
Eugenezzzis
Я человек простой — вижу рыжего еб**на ставлю диз.
8 май 2026
YNWA
Как же рыжий уже заипал с этой метлой! Пздц какой-то.
8 май 2026
rock n roll
Он с ума сошел,на теме Metallica!
8 май 2026
m
mohnatiy
"Я думал о том, чтобы кто-то другой играл на гитаре в MEGADETH, а я только пел"
Ахахахахаха!!! ПЕЛ!!!
8 май 2026
Dem0niac
Отличная ко-манда.
8 май 2026
gravitgroove
Второй раз как ему больно играть на гитаре, может и третье рождение Megadeth произойдет. Подождём. Но видно в нем эта сущность юного обиженного мальчика на морозе, которого, сын условного булоLLiника и его друзья, вышвырнули на мороз из теплой кондитерской пекарни, не дав с собой ни кренделя - сидят жрут пирожки из соленого теста с заварным кремом, а он, бедняга, смотрит на них с мороза голодный через витрину и завидует, выпуская горькую соплю из своей могучей ноздри.
8 май 2026
V
Vareg
Как бабка базарная. Сидит и размусоливает тему, которая должна была закрыться 40 лет назад.. Dh"oine!
8 май 2026
resurgamresponses
да не был ты с джеймсом отличной командой. играли что-то там, сочиняли на основе песен даймонд хэд и других команд. дрались, подставляли.... впрочем все так делают.
а журналисты конечно только и будут этот вопрос поднимать. насчет метлы. это вызывает обязательные комменты в пабликах и порталах. другое дело что НАМ ТУТ КАЖЕТСЯ что мегадейву давно надо было придумать что то более брутальное по этому поводу.
другое дело что успешному дейву пофиг кто что думает. и он талдычит жалобную версию. ему в кайф значит.
8 май 2026
o
overgrin
он с начала 80-х болел тоесть???
все риффы "жеваные" на любой записи,на видео уроках,на концертах......а это спец стиль такой,требует тренировки-понимаю :-)
песням это не мешало приличным,но как гитарист это ....это
