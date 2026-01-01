Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



8 май 2026 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Может к концу года начнем сочинять»

16 апр 2026 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Исполнять целиком "Parasomnia" очень круто!»

6 мар 2026 : 		 DREAM THEATER снимут концерт в Чили

24 фев 2026 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

7 фев 2026 : 		 DREAM THEATER в Индии

27 янв 2026 : 		 Гитарист DREAM THEATER о работе с Дезмондом Чайлдом

19 янв 2026 : 		 DREAM THEATER продолжат выпуск концертных релизов

5 янв 2026 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Нам по кайфу играть новую пластинку!»

29 дек 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Выступать на высоком уровне всегда круто!»

26 дек 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER об отношениях с поклонниками

16 дек 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мы начнем думать о новом альбоме в конце 2026»

20 ноя 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад исполнять партии другого MIKE'a

11 ноя 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

10 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER в кино

22 окт 2025 : 		 Новые релизы DREAM THEATER выйдут осенью

17 окт 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 окт 2025 : 		 DREAM THEATER не поедут в Европу в 26

10 окт 2025 : 		 DREAM THEATER в Ernie Ball

6 окт 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a

20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура
Показать далее
| - |

|||| 8 май 2026

Вокалист DREAM THEATER: «Может к концу года начнем сочинять»



zoom
James LaBrie в недавнем интервью ответил на вопрос о том, начал ли он или коллеги по DREAM THEATER работу над новым материалом:

«Каждый раз, когда мы приступаем к работе над новым альбомом, мы ориентируемся на то, в каком месте жизни мы сейчас находимся, что на нас влияет, что нас вдохновляет, и, самое главное, каким, по нашему мнению, должна стать следующая глава в истории DREAM THEATER — с точки зрения нового альбома, его музыки, того, что он будет символизировать, и того, за чем мы сможем стоять на все 100%. Поэтому мы обычно постепенно переходим к этому, когда понимаем, что собираемся в студию, когда знаем, что будем писать новый альбом. Именно тогда мы начинаем обсуждать: «Эй, ребята, что вы думаете о таком альбоме или…?» И в то же время, даже несмотря на все наши разговоры, каждый приносит с собой зародыши идей, и мы выкладываем их на стол. «Вот и началось, ребята». Идеи уже есть. Какие из них нам кажутся действительно классными и на чем мы можем строить, какие, по нашему мнению, идут в том направлении, которое мы обсуждали? Вот так все и случается.

Сейчас мы сосредоточены на этом мировом турне. Мы будем в мировом турне до — до? — середины мая. И это главное. Потом мы сделаем небольшой перерыв. А потом, вероятно, в конце 2026-го или в начале 2027-го мы приступим к написанию и записи нового альбома. И тогда, надеюсь, в конце 2027-го или в начале 2028-го мы снова отправимся в турне. И это наброски — это все не конкретно. Но на данный момент идея пока такова».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 386

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом