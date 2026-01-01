8 май 2026



Вокалист DREAM THEATER: «Может к концу года начнем сочинять»



James LaBrie в недавнем интервью ответил на вопрос о том, начал ли он или коллеги по DREAM THEATER работу над новым материалом:



«Каждый раз, когда мы приступаем к работе над новым альбомом, мы ориентируемся на то, в каком месте жизни мы сейчас находимся, что на нас влияет, что нас вдохновляет, и, самое главное, каким, по нашему мнению, должна стать следующая глава в истории DREAM THEATER — с точки зрения нового альбома, его музыки, того, что он будет символизировать, и того, за чем мы сможем стоять на все 100%. Поэтому мы обычно постепенно переходим к этому, когда понимаем, что собираемся в студию, когда знаем, что будем писать новый альбом. Именно тогда мы начинаем обсуждать: «Эй, ребята, что вы думаете о таком альбоме или…?» И в то же время, даже несмотря на все наши разговоры, каждый приносит с собой зародыши идей, и мы выкладываем их на стол. «Вот и началось, ребята». Идеи уже есть. Какие из них нам кажутся действительно классными и на чем мы можем строить, какие, по нашему мнению, идут в том направлении, которое мы обсуждали? Вот так все и случается.



Сейчас мы сосредоточены на этом мировом турне. Мы будем в мировом турне до — до? — середины мая. И это главное. Потом мы сделаем небольшой перерыв. А потом, вероятно, в конце 2026-го или в начале 2027-го мы приступим к написанию и записи нового альбома. И тогда, надеюсь, в конце 2027-го или в начале 2028-го мы снова отправимся в турне. И это наброски — это все не конкретно. Но на данный момент идея пока такова».







