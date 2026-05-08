8 май 2026



Бывшая басистка BLACK FLAG готовит альбом



Kira Roessler (BLACK FLAG, DOS) десятого июля выпустит новую сольную пластинку, получившую название "Enigma", на лейбле Org Music. Первый сингл "How Could You" уже доступен на стриминг-платформах:



01. Peas

02. How Could You

03. Fluid Reset

04. Jim

05. Truth

06. Collapse*

07. You Will Feel My Pain

08. Drinking And Driving

09. Crossed Purpose*

10. Whatever

11. Kill Him

12. Wild Card

13. Crawling

14. Enigma



* CD and digital only







