Бывшая басистка BLACK FLAG готовит альбом

Kira Roessler (BLACK FLAG, DOS) десятого июля выпустит новую сольную пластинку, получившую название "Enigma", на лейбле Org Music. Первый сингл "How Could You" уже доступен на стриминг-платформах:
01. Peas
02. How Could You
03. Fluid Reset
04. Jim
05. Truth
06. Collapse*
07. You Will Feel My Pain
08. Drinking And Driving
09. Crossed Purpose*
10. Whatever
11. Kill Him
12. Wild Card
13. Crawling
14. Enigma
Напоминаю, что у A Forest of Stars вышел сегодня (вчера) новый альбом. И он, сука, охуенен. Куда круче плосковатого предыдущего. Навалили психоделии из 70хх, гилморовские соляки замечены (да, у леса появились соляки), немного пафосной вагнеровской оркестровки. Слушайте обязательно, очередной 10/10.
Может у Неурозиса в этом году для меня таки появится конкурент.