*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Black Flag

8 май 2026 : 		 Бывшая басистка BLACK FLAG готовит альбом

20 апр 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления BLACK FLAG

11 июн 2025 : 		 Новый состав BLACK FLAG дебютировал на сцене

19 май 2025 : 		 Первое фото нового состава BLACK FLAG

27 апр 2025 : 		 BLACK FLAG собрали новый состав

20 дек 2019 : 		 HENRY ROLLINS и CYNDI LAUPER исполняют BLACK FLAG

18 авг 2015 : 		 Музыкант BLACK FLAG/MISFITS борется с раком гортани

12 авг 2013 : 		 GREG GINN объясняет иск к BLACK FLAG

5 авг 2013 : 		 Гитарист BLACK FLAG подал в суд на коллег

29 янв 2013 : 		 BLACK FLAG завершают работу над альбомом

26 янв 2013 : 		 Оригинальные участники BLACK FLAG основали FLAG
Бывшая басистка BLACK FLAG готовит альбом



Kira Roessler (BLACK FLAG, DOS) десятого июля выпустит новую сольную пластинку, получившую название "Enigma", на лейбле Org Music. Первый сингл "How Could You" уже доступен на стриминг-платформах:

01. Peas
02. How Could You
03. Fluid Reset
04. Jim
05. Truth
06. Collapse*
07. You Will Feel My Pain
08. Drinking And Driving
09. Crossed Purpose*
10. Whatever
11. Kill Him
12. Wild Card
13. Crawling
14. Enigma

* CD and digital only




8 май 2026
Corpsegrinder04
И петь она будет о том, как в 85-м пила тех. спирт с Генри Роллинзом, поэтому теперь оба в очках.
8 май 2026
m
mohnatiy
Бабка с фиолетовыми волосами - это RED FLAG!
9 май 2026
N
Nepalcev
mohnatiy, олдальтушка.
9 май 2026
Dem0niac
Хуйня это всё, граждане.
Напоминаю, что у A Forest of Stars вышел сегодня (вчера) новый альбом. И он, сука, охуенен. Куда круче плосковатого предыдущего. Навалили психоделии из 70хх, гилморовские соляки замечены (да, у леса появились соляки), немного пафосной вагнеровской оркестровки. Слушайте обязательно, очередной 10/10.
9 май 2026
P
Petrovich Sexyy
Dem0niac, ядрён батон! Вот это спасибо!
Может у Неурозиса в этом году для меня таки появится конкурент.
9 май 2026
Dem0niac
Petrovich Sexyy, всегда пожалуйста) Если не сложно - напиши потом, как впечатления
9 май 2026
P
Petrovich Sexyy
Dem0niac, ок, скорее всего уже в другой новости.
9 май 2026
Орион
Не причёска, аксессуары и прогрессивность молодит человека, но крепкое и молодое тело.
