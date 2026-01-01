8 май 2026



У RAVEN много песен для нового альбома



John Gallagher в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как у RAVEN дела с новым материалом:



«О, у нас уже много песен. У нас очень, очень большой запас композиций. Многие из них были написаны до того, как со мной случился несчастный случай [кровоизлияние в мозг, потребовавшее операции в августе 2025 года]. Так что, учитывая всё это, я даже не мог вспомнить многие из них. Совершенно. Я имею в виду, это и так сложно, когда ты работаешь как на конвейере и всё такое. Ты просто сосредотачиваешься на той, над которой работаешь, а потом возвращаешься, и мы обсуждаем все втроем и смотрим, что там у нас получилось. Так что у меня есть отличная возможность переслушать многое из того материала, и я порой думаю: «Вау, это реально круто. Мне это нравится». Так что теперь все дело в том, чтобы пройтись по ним и решить: «Что станет отличной открывашкой?», «Что будет хорошо дальше?», «Что будет прекрасным завершением пластинки?». Если у нас есть что-то более эпическое, куда мы это могли бы вставить? А где место для рок-н-ролльного трека? В некотором смысле ты пытаешься заранее составить последовательность и в итоге получаешь, скажем, 12–13 песен, а потом, возможно, сокращаешь их и оттачиваешь альбом. Всегда нужен дополнительный трек для Японии или других каких изданий. Такое нужно всегда. Но нам нравится концепция 10–11 песен, 40 минут. Так ты не затягиваешь пластинку. Внимание людей и так достаточно поверхностно. Но в прошлом все эти ограничения шли от винила. Можно было построить небольшой сюжет, с небольшими взлетами и падениями, правильно расставить треки и подать все как надо. Как у MONTROSE, первый альбом. VAN HALEN, первый [альбом]… Я к тому, VAN HALEN сделали его очень коротким, но в разумных пределах, концепция была продуманной».



На вопрос, в чем заключались преимущества работы с таким крупным лейблом, как Atlantic, в 1980-х по сравнению с сегодняшним днем, когда RAVEN сотрудничает с Silver Lining Music, John ответил:



«Ну, даже тогда главным преимуществом была дистрибуция. И тогда было куда распространять продукцию. Сейчас — не очень. Речь идет о специализированных семейных магазинчиках. В Walmart вы свою пластинку не найдете. То есть, никто не найдет, если только вы не из K-pop или что-то в этом роде, или это не сборник лучших хитов 40-летней давности. У них такого нет. А другой магазин, который мог бы быть в торговом центре, — это FYE, и опять же, они просто распродают то, что у них есть. Они ничего нового не завозят. Все это довольно странно. Я имею в виду, мы продаем очень много на концертах… Многие люди покупают CD, слушают их, а потом покупают винил просто для того, чтобы посмотреть на обложку или добавить в коллекцию. К нам приходят коллекционеры, которые покупают по четыре экземпляра всего. Это просто безумие. Я не из таких. Но они хотят сесть и погрузиться, а вот это мы понимаем, потому что делаем то же самое. Если я получаю альбом, который мне нравится, я хочу сесть и послушать его, прочитать аннотации, посмотреть, кто что делал, каковы тексты песен, попытаться их расшифровать, кто на нём играл, кто продюсировал, где он был записан, какие носки они носили — всё это интересно. И это в нашей ДНК. Еще с давних времён!»







