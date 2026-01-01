COREY TAYLOR в новом треке MOTIONLESS IN WHITE

"Playing God" feat. COREY TAYLOR, новая песня группы MOTIONLESS IN WHITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Decades", выход которого запланирован на 17 июля на Roadrunner Records.
Chris: «Не могу поверить, насколько агрессивно звучит Corey. Это наблюдательный комментарий о токсичной интернет-культуре и людях, которые её поддерживают. Интернет становится всё хуже и хуже, до такой степени, что на первый план выходят только негатив, ненависть и ложь. Это очень расстраивает, потому что я думал, что социальные сети должны были стать средством для общения, но на самом деле они только разъединяют людей».
Трек-лист:
01. Decades
02. log_in//crash_out
03. R.I.P. (feat. Skylar Grey)
04. Fight Like Hell
05. Playing God (feat. Corey Taylor)
06. All That I've Ever Known
07. Blood Rave (feat. Anthony Martinez)
08. Love At First Bite
09. Count Back From Zero
10. Blood Pact
11. Afraid Of The Dark
12. Sunglasses At Night
13. Hollywood (bonus track)
14. Fight Like Hell (feat. Outlier) (bonus track)
