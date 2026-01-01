7 май 2026



P.O.D. завершили работу над альбомом



P.O.D. подтвердили, что завершили работу над новым альбомом, продюсером которого был Will Yip:



Curiel в недавнем интервью сказал про него: «Will Yip известен работой практически со всеми — от CIRCA SURVIVE, Anthony Green, QUICKSAND, CODE ORANGE и TITLE FIGHT до, пожалуй, его самых громких достижений в последнее время — «Грэмми» за работу с TURNSTILE. А теперь он работает с P.O.D..»



«Это было не из серии: “О, давайте позовём Will'a, потому что он номинант на “Грэмми””, — объяснил Marcos. — Мы давно были фанатами его работы, а он, как оказалось, был фанатом нашей группы. И когда появилась возможность, он сам за неё ухватился и сказал: “Чувак, я обожаю вашу группу. Я хочу спродюсировать вас”. А мы такие: “Погнали”. И мы реально в полном восторге от случившегося».



Говоря о записи нового альбома P.O.D., Marcos сказал: «Могу с гордостью сказать: мы сделали альбом — 13 или 14 песен — полностью записали барабаны, гитары и вокал за 12 дней. Это сразу задало тон всему процессу — типа, круто быть подготовленными. И мне это даже понравилось… А песни получились просто офигенные. Мы безумно гордимся этим материалом, чувак».



На тему того, каково было P.O.D. впервые записываться за пределами Калифорнии, Marcos сказал: «На самом деле — офигенно».



Traa добавил: «Иногда полезно выбраться из своей привычной среды. В Калифорнии слишком легко расслабиться, потому что у тебя там всё — семья, дом, всё рядом. А тут было круто оказаться в ситуации, где мы могли пахать по 10–12 часов подряд и нам просто некуда было свалить».



Marcos продолжил: «Каждое утро мы шли пешком минут десять от нашего жилья с Airbnb до студии. И за это время успевали впитать атмосферу района, культуру, вайб Южной Филадельфии. Я иногда чувствовал себя Rocky, братан. Улицы реально были вот такие. Мы ходили и говорили: “Ты только посмотри на эти дома”. Там столько культуры, столько атмосферы, чувак».



Отвечая на вопрос, что именно Yip смог раскрыть в P.O.D. во время записи, Marcos сказал: «Он реально вовлечён в процесс. Он понимает нашу группу. И это было одним из ключевых моментов, которые меня, как автора и музыканта, зацепили. Он ведь начинал ещё с Ruffhouse Records — лейбла, где были THE FUGEES, CYPRESS HILL и Lauryn Hill. Так что у него за спиной вся эта хип-хоп-школа и база. Lauryn Hill, FUGEES — всё это. Но при этом у него есть ещё и весь инди-роковый, панковский, пост-хардкорный и хардкорный вайб. Мы подумали, что для нашей группы это будет идеальное сочетание. И когда начали с ним работать, поняли, что не ошиблись. Всё совпало — атмосфера, культура, еда. Он вообще гурман. Есть вещи, к которым ты в жизни по-настоящему неравнодушен: еда, музыка, семья. И он — как раз про всё это… И он не пытался нас менять. Он говорил: “Вот что такое P.O.D. Давайте просто усилим это и сделаем свежее”».



Sonny добавил: «Это было настолько круто. И то, что он фанат нашей группы, очень вдохновляло. Его энергия вдохновляла. Многие продюсеры уже просто выгорели, и для них всё, как Marcos говорит, чисто “транзакция”. Они делают альбом, потому что им платят. Это деньги, это способ пополнить своё портфолио. А Will такой: “Я хочу работать только с теми группами, которых я реально уважаю и люблю”».



Marcos подытожил: «Это была командная работа. И его позитив — он очень заразительный, в хорошем смысле, чувак».







+0 -0



просмотров: 365

