Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

P.O.D.

*



7 май 2026 : 		 P.O.D. завершили работу над альбомом

8 дек 2025 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от P.O.D.

15 ноя 2025 : 		 Вокалист P.O.D. основал новый проект

4 ноя 2025 : 		 P.O.D. исполнили кавер-версию THE BEATLES

8 окт 2025 : 		 Почему P.O.D. записали кавер-версию THE BEATLES

26 сен 2025 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от P.O.D.

16 сен 2025 : 		 Гитарист P.O.D.: «Мы как товарный поезд»

22 май 2025 : 		 Гитарист P.O.D.: «На нас наложено много табу»

9 апр 2025 : 		 Вокалист P.O.D. о ню-металле

23 мар 2025 : 		 Вокалист P.O.D.: «Я полагаю, что моя вера оскорбительна для многих людей»

20 фев 2025 : 		 Вокалист P.O.D. о любви к Джизусу

14 фев 2025 : 		 Новый сингл P.O.D.

27 окт 2024 : 		 Новая книга от вокалиста P.O.D.

26 авг 2024 : 		 Гитарист P.O.D.: «Мы как Apple или IBM»

22 май 2024 : 		 Куда пропал барабанщик P.O.D.?

30 апр 2024 : 		 Вокалист P.O.D. записал регги-альбом

26 апр 2024 : 		 Испытывают ли P.O.D. чувство ностальгии?

19 янв 2024 : 		 Новое видео P.O.D.

1 дек 2023 : 		 Новое видео P.O.D.

21 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.

8 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.

3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей
Показать далее
| - |

|||| 7 май 2026

P.O.D. завершили работу над альбомом



zoom
P.O.D. подтвердили, что завершили работу над новым альбомом, продюсером которого был Will Yip:

Curiel в недавнем интервью сказал про него: «Will Yip известен работой практически со всеми — от CIRCA SURVIVE, Anthony Green, QUICKSAND, CODE ORANGE и TITLE FIGHT до, пожалуй, его самых громких достижений в последнее время — «Грэмми» за работу с TURNSTILE. А теперь он работает с P.O.D..»

«Это было не из серии: “О, давайте позовём Will'a, потому что он номинант на “Грэмми””, — объяснил Marcos. — Мы давно были фанатами его работы, а он, как оказалось, был фанатом нашей группы. И когда появилась возможность, он сам за неё ухватился и сказал: “Чувак, я обожаю вашу группу. Я хочу спродюсировать вас”. А мы такие: “Погнали”. И мы реально в полном восторге от случившегося».

Говоря о записи нового альбома P.O.D., Marcos сказал: «Могу с гордостью сказать: мы сделали альбом — 13 или 14 песен — полностью записали барабаны, гитары и вокал за 12 дней. Это сразу задало тон всему процессу — типа, круто быть подготовленными. И мне это даже понравилось… А песни получились просто офигенные. Мы безумно гордимся этим материалом, чувак».

На тему того, каково было P.O.D. впервые записываться за пределами Калифорнии, Marcos сказал: «На самом деле — офигенно».

Traa добавил: «Иногда полезно выбраться из своей привычной среды. В Калифорнии слишком легко расслабиться, потому что у тебя там всё — семья, дом, всё рядом. А тут было круто оказаться в ситуации, где мы могли пахать по 10–12 часов подряд и нам просто некуда было свалить».

Marcos продолжил: «Каждое утро мы шли пешком минут десять от нашего жилья с Airbnb до студии. И за это время успевали впитать атмосферу района, культуру, вайб Южной Филадельфии. Я иногда чувствовал себя Rocky, братан. Улицы реально были вот такие. Мы ходили и говорили: “Ты только посмотри на эти дома”. Там столько культуры, столько атмосферы, чувак».

Отвечая на вопрос, что именно Yip смог раскрыть в P.O.D. во время записи, Marcos сказал: «Он реально вовлечён в процесс. Он понимает нашу группу. И это было одним из ключевых моментов, которые меня, как автора и музыканта, зацепили. Он ведь начинал ещё с Ruffhouse Records — лейбла, где были THE FUGEES, CYPRESS HILL и Lauryn Hill. Так что у него за спиной вся эта хип-хоп-школа и база. Lauryn Hill, FUGEES — всё это. Но при этом у него есть ещё и весь инди-роковый, панковский, пост-хардкорный и хардкорный вайб. Мы подумали, что для нашей группы это будет идеальное сочетание. И когда начали с ним работать, поняли, что не ошиблись. Всё совпало — атмосфера, культура, еда. Он вообще гурман. Есть вещи, к которым ты в жизни по-настоящему неравнодушен: еда, музыка, семья. И он — как раз про всё это… И он не пытался нас менять. Он говорил: “Вот что такое P.O.D. Давайте просто усилим это и сделаем свежее”».

Sonny добавил: «Это было настолько круто. И то, что он фанат нашей группы, очень вдохновляло. Его энергия вдохновляла. Многие продюсеры уже просто выгорели, и для них всё, как Marcos говорит, чисто “транзакция”. Они делают альбом, потому что им платят. Это деньги, это способ пополнить своё портфолио. А Will такой: “Я хочу работать только с теми группами, которых я реально уважаю и люблю”».

Marcos подытожил: «Это была командная работа. И его позитив — он очень заразительный, в хорошем смысле, чувак».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 365

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом