Steve Harris о том, как IRON MAIDEN выступали на разогреве у QUEEN: «Brian сказал, что мы их до чёртиков напугали»



Steve Harris вспомнил о том, как Iron Maiden выступали на разогреве у Queen в 1985 году, отметив, что Brian May сказал ему, будто Harris и его коллеги по группе до чёртиков напугали музыкантов другой группы.



Iron Maiden выступили на разогреве у Queen на первом фестивале Rock in Rio в 1985 году и отыграли настолько интенсивный сет, что их старшие коллеги задумались, смогут ли они выступить после них, как рассказал Steve Harris в новом интервью:



«Brian сказал, что мы их до чёртиков напугали. Я подумал: "Мы справились со своей работой". Конечно, для Queen это не имело никакого значения, они всё равно выступили потрясающе. Но хорошо иногда пощекотать нервы».



Хотя подобное и не происходит каждый день, но когда группа, выступающая на разогреве, затмевает хедлайнеров, это не редкость, как свидетельствует история рока. Однако, по мнению Harris'a, это никогда не должно быть поводом для беспокойства:



«Я не буду называть имена, но ходило много слухов, что хедлайнеры боялись, что мы выступим лучше них. Я всегда считал, что если ты беспокоишься о группах на разогреве, то тебе лучше сдаться.



Задача любой группы, выступающей у нас на разогреве, — выйти на сцену, сильно нас подстегнуть и попытаться переманить нашу публику».



Даже сегодня, спустя более полувека на сцене, Iron Maiden продолжают традицию энергичных выступлений, которые когда-то помогли группе зарекомендовать себя как исключительный концертный коллектив. Steve Harris сказал о динамике концертных выступлений своей группы:



«В ранние дни, когда у нас были фронтмены, которые не слишком много двигались, мне приходилось больше работать на сцене. Это была моя работа. После прихода Bruce'a мне больше не нужно было находиться в центре сцены — несмотря на то, что он говорит об этом!



Но я всегда хотел оставаться в движении. Сейчас требуется больше усилий, чтобы пересечь сцену, не поскользнувшись на собственном поте. Впрочем, я всегда много занимался спортом. Я до сих пор много бегаю, а сегодня утром играл в теннис».





